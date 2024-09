Samsung Galaxy S25 Ultra wordt mogelijk krachtiger dan iPhone 16 Pro Max

De chips van Apple zijn bijna altijd de krachtigste ter wereld en scoren in benchmarks aanzienlijk hoger dan de chips in Android-smartphones. In januari 2025 verwachten we de Samsung Galaxy S25 Ultra, die dat zomaar kan veranderen. Een gelekte benchmark suggereert dat die telefoon Apple wel eens zou kunnen verslaan.

Een Geekbench-score van de telefoon werd gedeeld door leaker @UniverseIce op Twitter. De Galaxy S25 Ultra behaalde hier een single-core score van 3.011 en een multi-core resultaat van 9.706. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S24 Ultra heeft een gemiddelde single-core score van 2.142 en een gemiddelde multi-core score van 6.693. Dit zou dus een enorme upgrade zijn ten opzichte van het huidige model. Met deze scores zou de telefoon zelfs de iPhone 16 Pro Max overtreffen (op sommige vlakken).

Galaxy S25 UltraSnapdragon 8Gen4 for GalaxyCPU:2 x 4.47GHz+6 x 3.53GHzGPU:1250MHz pic.twitter.com/eJguFf53FvSeptember 25, 2024

Er zijn nog niet genoeg tests van de A18 Pro geweest op Geekbench om betrouwbaar gemiddelde scores te berekenen, maar in onze eigen tests behaalde de iPhone 16 Pro Max een single-core score van 3.386 en een multi-core score van 8.306. Dat is nog steeds beter dan Samsung in de single-core test, maar niet in de multi-core test.

Nu zijn er een paar dingen om rekening mee te houden. Ten eerste is dit slechts één benchmark die bovendien voor de officiële lancering is opgedoken. Dus het is heel goed mogelijk dat dit niet representatief is voor de werkelijke prestaties van de Samsung Galaxy S25 Ultra.

De kracht van Snapdragon

Vervolgens is dit een model met een Snapdragon 8 Gen 4-chipset en het is mogelijk dat de S25 Ultra in sommige regio's, waaronder hier, een Exynos-chipset krijgt. Dit jaar hadden de Samsung Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus bijvoorbeeld een Exynos 2400, terwijl de Galaxy S24 Ultra als enige een Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy had.

Aan de andere kant zullen andere Android-telefoons waarschijnlijk ook een Snapdragon 8 Gen 4-chipset hebben. Het zou bijgevolg kunnen dat veel aankomende Android-telefoons de prestaties van de iPhone 16 Pro Max kunnen evenaren of overtreffen.

We zouden binnenkort een duidelijker idee moeten hebben, aangezien onder andere OnePlus 13 en Xiaomi 15 waarschijnlijk uitgerust zijn met deze chip. Beide telefoons worden al verwacht (in China) voor het einde van dit jaar.