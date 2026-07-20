Dit is waarom de Galaxy Z Fold 8 en iPhone Ultra de foldable-vormfactor in 2026 veranderen

Een mock-up van hoe de iPhone Ultra er mogelijk uit kan zien.

Vouwbare smartphones zijn inmiddels niet echt meer een nieuw concept, maar wat dit jaar wel nieuw is, is dat Apple zich naar verwachting eindelijk bij Samsung en Google zal voegen en ook zijn eigen foldable zal lanceren. Deze lancering lijkt belangrijk genoeg te zijn dat Samsung nu bij de achtste generatie van zijn Galaxy Z Fold-reeks ook voor een andere aanpak kiest.

Als je de geruchten een beetje in de gaten hebt gehouden, weet je misschien al dat Samsung waarschijnlijk tijdens het volgende Galaxy Unpacked-evenement op woensdag 22 juli zowel een "standaard" Galaxy Z Fold 8 en een "brede" variant van het toestel zal lanceren. Er lijken verder nog wel wat meer verschillen tussen de twee toestellen te zijn, maar de vormfactor is het grootste verschil.

Deze nieuwe strategie is naar verwachting (deels) te danken aan de komst van de iPhone Ultra (of iPhone Fold), die ook een extra brede vormfactor lijkt te krijgen. Met extra breed bedoelen we hier in beide gevallen dat de toestellen wat minder langwerpig en juist breder zijn dan de huidige boekvormige toestellen, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 7. Zowel dicht- als opengevouwen zullen deze toestellen dus breder zijn.

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Vanwaar dit jaar eindelijk deze designverandering? Moet dit ervoor zorgen dat foldables beter gaan verkopen? En wat wordt dit jaar de beste optie: de Galaxy Z Fold 8, de iPhone Ultra of de Google Pixel Fold 11? Wij testen inmiddels al jaren verschillende foldables en kunnen de huidige situatie wat duidelijker maken voor je.

De geruchten tot nu toe

Er gaan al langer geruchten rond over een vouwbare iPhone, maar de afgelopen maanden is het toch wel duidelijk geworden dat het niet meer om pure speculatie gaat, maar dat er daadwerkelijk een apparaat in ontwikkeling is. Er zijn zoveel geruchten verschenen, vanuit zoveel relatief betrouwbare bronnen, dat het nu juist een verrassing zou zijn als de iPhone Ultra niet wordt onthuld in september.

Naarmate er steeds meer geruchten begonnen te verschijnen, werd het ook vrij snel duidelijk dat de displays van de iPhone Ultra korter en breder zouden worden dan die van de gemiddelde (boekvormige) vouwbare smartphone. We verwachten inmiddels een 5,5-inch coverscherm en een 7,8-inch vouwbaar display. Dat zou het toestel over het algemeen dus iets kleiner maken dan de foldables die bedrijven als Samsung en Google tot nu toe hebben uitgebracht.

Dankzij leaks, zoals deze 3D CAD-mock-up, hebben we al een redelijk goed idee van hoe Apple's eerste vouwbare smartphone eruit zal zien. Vooral de vormfactor lijkt hier dus heel erg op te gaan vallen (al zijn we ook benieuwd hoe "onzichtbaar" de vouwlijn zal zijn, aangezien Apple zich daar flink op lijkt te hebben gefocust).

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Samsungs Unpacked-uitnodiging hint ook al naar een nieuwe vormfactor. (Image credit: Samsung)

Dan is er nog wat Samsung dit jaar van plan is met zijn foldables. Rond dezelfde tijd dat we hoorden dat Apple voor een kortere en bredere vormfactor zou kiezen, hoorden we ook dat Samsung zijn eigen versie hiervan zou uitbrengen, mogelijk in de hoop dat mensen toch voor een Samsung kiezen als hun volgende foldable en niet voor een iPhone.

Oorspronkelijk werd dit model in de meeste geruchten en leaks de 'Galaxy Z Fold Wide' genoemd, maar nu lijkt het erop dat dit toestel de "standaard" Galaxy Z Fold 8 zal worden. De bekende Galaxy Z Fold-vormfactor blijft echter ook bestaan en de directe opvolger van de Galaxy Z Fold 7 lijkt nu de Galaxy Z Fold 8 Ultra te worden. Als je echter geïnteresseerd bent in een korter, breder design, dan krijg je dus de keuze tussen opties van Samsung én Apple.

Google lijkt zijn aanpak voor de Pixel 11 Pro Fold niet aan te passen (de onthulling van dit toestel wordt op woensdag 12 augustus verwacht). Dat zou dus betekenen dat Google's foldable opnieuw ongeveer hetzelfde formaat heeft als een "normale" smartphone wanneer dichtgevouwen (maar dan natuurlijk wel iets dikker) en een iets vierkanter vouwbaar scherm zal hebben dan zijn concurrenten. Het formaat en vooral de beeldverhouding van de interne, vouwbare displays brengt ons dan ook bij de reden waarom deze extra brede foldables nu verschijnen.

De foldable-ervaring

Bij elke generatie foldables moeten fabrikanten weer proberen om de juiste balans te vinden tussen twee ervaringen: de gebruikservaring wanneer de telefoon dichtgevouwen is en die wanneer de telefoon opengevouwen is. Als je wil dat consumenten zo'n 2.000 euro (of zelfs nog meer) uitgeven aan jouw foldable, moet hij toch zowel dicht- als opengevouwen een goede ervaring bieden. Bij de bekende boekvormige vormfactor vindt niet iedereen dat de juiste balans gevonden is.

Wij hebben het geluk gehad dat we meerdere vouwbare smartphones hebben kunnen testen. Zo heb ik persoonlijk tijd door kunnen brengen met de Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 7, Pixel 9 Pro Fold en Pixel 10 Pro Fold.

Bij de foldables van Google is een van de grootste pluspunten dat ze gewoon als iets dikkere "normale" smartphones aanvoelen wanneer je ze dichtgevouwen gebruikt. Dat betekende ook dat we het in veel gevallen niet echt nodig vonden om over te schakelen naar het grotere vouwbare scherm, zeker niet omdat dat scherm erg vierkant is bij de Pixel Folds en dat betekent dat een typische 16:9-video er hier niet veel groter uitziet dan op het coverscherm. Als je merkt dat je het vouwbare scherm niet heel veel gebruikt, dan is het natuurlijk zonde om er zoveel geld aan uit te geven, terwijl je ook gewoon een andere Pixel kan kopen en grotendeels dezelfde (maar zelfs op sommige vlakken een iets betere) ervaring krijgt.

Een opengevouwen Google Pixel 10 Pro Fold. (Image credit: Philip Berne / Future)

Een ietwat vierkant vouwbaar scherm kan nog steeds erg nuttig zijn voor multitasking met verschillende apps open, maar het is natuurlijk ook fijn als je je "mini-tablet" ook kan gebruiken voor entertainment.

Bij de meeste Fold-modellen van Samsung was het coverscherm wat dunner en langwerpiger. Dat vinden sommige mensen dan weer niet ideaal voor bijvoorbeeld typen. Het zorgt er wel voor dat het vouwbare scherm misschien net iets meer geschikt is voor videocontent, maar de beeldverhouding is nog steeds niet ideaal voor videocontent. Zelfs hier heb je namelijk vaak nog met flinke zwarte balken boven en onder je video's te maken.

Dat brengt ons bij wat Apple en Samsung dit jaar (waarschijnlijk) zullen introduceren. De nieuwe foldables van deze merken krijgen een meer tabletachtige 4:3-beeldverhouding wanneer opengevouwen. Dat moet ze veel geschikter maken voor het bekijken van video's (en gaming).

Het hele idee van een boekvormige foldable is natuurlijk het grotere, vouwbare display. In 2026 is dat duidelijk ook het display waar Apple en Samsung meer op focussen. Dat betekent misschien wel dat de toestellen er dichtgevouwen een beetje vreemd uitzien. De toekomst van foldables ziet er misschien iets meer "paspoortvormig" uit dan boekvormig. Dit kan uiteindelijk wel eens een erg succesvolle verandering worden.