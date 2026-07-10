Samsung Galaxy Z Flip 8 is misschien de laatste in zijn soort

De Samsung Galaxy Z Flip 7 was een van mijn favoriete telefoons van vorig jaar en kreeg een bijna perfecte score in de review. Toch is deze serie misschien minder succesvol gedacht, want de Galaxy Z Flip 8 wordt mogelijk de laatste Flip.

De info komt van de betrouwbare leaker @UniverseIce, die meldde dat de Samsung Galaxy Z Flip 8 waarschijnlijk Samsungs laatste kleine opvouwbare product zal zijn. Hij gaf geen verklaring hiervoor, maar we kunnen een gokje wagen. Ooit was de Flip-serie wel degelijk populairder dan de grotere Fold-serie. Vorig jaar kreeg de Galaxy Z Fold 7 echter meer pre-orders dan de Z Flip 7 in Zuid-Korea, de thuisbasis van Samsung.

The Samsung Galaxy Z Flip 8 is likely to be Samsung's last small folding product. pic.twitter.com/9zN4nNRLT2July 9, 2026

Er zou dus een groeiende vraag kunnen zijn boekvormige foldables. Als we kijken naar de concurrentie, is dat logisch. Na jaren alleen maar de razr-klaptelefoons uit te brengen, heeft Motorola nu ook een boekvormige foldable, de razr fold.

Latest Videos From Watch full video here:

Samsung zou voor een andere strategie kunnen gaan. Teasers op sociale media en verschillende lekken wijzen op een nieuw Galaxy Z Fold-model dat breder is dan de oude modellen. Als dit model goed verkoopt, vervangt hij misschien de Z Flip-serie.

Een groot gemis

(Image credit: Blue Pixl Media)

Hoewel de bewering van @UniverseIce geloofwaardig is, hoop ik dat hij het fout heeft. Ik blijf zelf de vouwbare klaptelefoons heel fijn vinden en gebruik al meer dan een jaar de Motorola razr 60 ultra. De compacte vormfactor en de mogelijkheid om selfies te maken met de twee camera's achteraan dankzij het coverscherm zijn twee belangrijke redenen daarvoor.

Toch is de keuze van Samsung begrijpelijk. Als de verkoopcijfers erop wijzen dat boekvormige foldables populairder zijn, volgt Samsung die trend natuurlijk. We krijgen hoe dan ook nog een Galaxy Z Flip 8, maar het is plots niet meer zo zeker of er ooit nog een Galaxy Z Flip 9 komt.

Ten slotte heeft Samsung al eerder bewezen dat het snel kan schakelen bij teleurstellende verkoopcijfers. Dat zagen we bij de Galaxy S25 Edge, die zo rampzalig slecht verkocht dat er geen Galaxy S26 Edge is gemaakt.