Samsung teaset Galaxy Z Fold 8: dit zeggen de leaks

We zijn waarschijnlijk minder dan een maand verwijderd van de lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 8 (en Z Flip 8). 22 juli wordt steeds meer genoemd als lanceringsdatum en Samsung heeft inmiddels zelf een aantal teasers voor de foldables gedeeld op sociale media.

Helaas zeggen die teasers niet veel, maar een drietal leaks doen dat wel. Die vertellen ons ons bijna alles wat we moeten weten over de Samsung Galaxy Z Fold 8 (op voorwaarde dat de info juist is).

Ten eerste heeft leaker Ahmed Qwaider een bijna complete lijst specs gedeeld. Hij beweert dat de Samsung Galaxy Z Fold 8 een 7,6-inch scherm heeft aan de binnenkant met een refresh rate van 120 Hz. Aan de buitenkant zit een 5,5-inch coverscherm. Beide displays zouden een QHD+-resolutie hebben.

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De telefoon zal blijkbaar ook een 50MP-hoofdcamera en 50MP-groothoekcamera hebben, aangevuld met twee 10MP-selfiecamera's (eentje aan de binnen- en eentje aan de buitenkant). De chipset zou de Snapdragon 8 Elite Gen 5 zijn, in combinatie met 12GB RAM en 256GB, 512GB of 1TB opslag.

Qwaider beweert verder dat de Samsung Galaxy Z Fold 8 een batterij van 4.800mAh zal hebben en 201 gram zal wegen. De opengevouwen afmetingen zouden 123,9 x 81,9 x 9,7 mm zijn en de opgevouwen afmetingen zouden 123,9 x 161,4 x 4,5 mm bedragen.

Een nieuwe Ultra

Sommige specificaties lijken een stap terug ten opzichte van de Samsung Galaxy Z Fold 7 (er is bijvoorbeeld één camera minder). Daar is een verklaring voor. De Samsung Galaxy Z Fold 8 is wellicht niet de rechtstreekse opvolger van de Z Fold 7, maar wel een breder en korter model. De "echte" opvolger van de Galaxy Z Fold 7 zou namelijk de Galaxy Z Fold 8 Ultra worden.

Android Headlines heeft vervolgens renders gedeeld van de Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra en Samsung Galaxy Z Flip 8. De telefoons worden in hoesjes getoond en zijn grotendeels zoals je zou verwachten. De Z Fold 8 Ultra en Z Flip 8 lijken sterk op hun voorgangers, terwijl de Samsung Galaxy Z Fold 8 eruitziet als een bij elkaar geperste versie van de Samsung Galaxy Z Fold 7.

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Tot slot beweert leaker @UniverseIce dat geen van de foldables een Privacy Display zal hebben. Als dat klopt, blijft dit een exclusieve functie van de Samsung Galaxy S26 Ultra, die aan het begin van dit jaar uitkwam. Het Privacy Display is een soort van ingebouwde, aanpasbare privacy screenprotector waardoor voorbijgangers (delen van) je scherm niet kunnen zien. We zouden dit graag op maar Samsung-smartphones zien, maar misschien kan dit niet gecombineerd worden met vouwbare displays.