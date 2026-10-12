Googlebooks werken nu ook eindelijk samen met Samsung-telefoons

Hoewel we in de Benelux waarschijnlijk pas vanaf december kennis kunnen maken met de nieuwe Googlebooks (de opvolgers van Chromebooks), is één vervelend probleem nu gelukkig alvast opgelost.

Googlebooks draaien op Googlebook OS, een soort combinatie van Android en ChromeOS. Dit besturingssysteem zou ervoor moeten zorgen dat de nieuwe laptops heel nauw samen kunnen werken met Android-telefoons, op een manier die enigszins vergelijkbaar is met hoe MacBooks en iPhones samenwerken. Googlebooks lanceerden (in andere regio's) echter zonder ondersteuning voor Samsung-telefoons. Die ondersteuning is nu gelukkig wel toegevoegd (via Android Authority).

Google lijkt meteen na de lancering alweer bezig te zijn met het uitrollen van verbeteringen en ondersteuning voor Samsung-telefoons is een van die verbeteringen. Dit liet de Community Engagement-specialist voor Android, Mishaal Rahman, weten via een Reddit-post.

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'Better Together'

(Image credit: Google)

Het zijn vooral de 'Better Together'-features die de combinatie van een Googlebook en een Android-telefoon erg interessant moeten maken. Bij die features horen onder andere 'Cast My Apps', 'Continue On', 'Quick Access' en 'Notification Sync'.

Met Cast My Apps open je apps van je telefoon op het scherm van je Googlebook. Je krijgt dan dus ook een venster met een smartphonebeeldverhouding te zien en dit is dus anders dan een Android-app op de laptop zelf installeren.

Continue On laat je heel soepel overstappen van het ene naar het andere apparaat. Je kan een bepaalde taak bijvoorbeeld starten op je telefoon en halverwege het proces overschakelen naar je laptop. Google gebruikt zelf op de Googlebook-website als voorbeeld het kopen van concertkaartjes, waarbij je eerst nog de volledige plattegrond van de zaal op je telefoon opent en dan naar de Googlebook wisselt om verder in te zoomen en specifieke stoelen te kiezen.

Quick Access geeft je simpelweg snelle toegang tot de bestanden op je telefoon vanaf je laptop. Je hoeft niets eerst over te zetten naar je laptop, maar je kan bijvoorbeeld gewoon meteen via de laptop een screenshot van je telefoon naar een nieuwe mail slepen om deze eraan toe te voegen.

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Notification Sync moet er verder natuurlijk gewoon voor zorgen dat notificaties tegelijk op beide apparaten verschijnen, maar ook verdwijnen als je ze op één van de twee apparaten hebt geopend.

Gelukkig kunnen ook Googlebook-gebruikers met een Samsung-smartphone nu dus het meeste uit hun nieuwe laptop halen en hoeven gebruikers in de Benelux daar dus ook niet meer op te wachten wanneer de laptops hier beschikbaar worden gemaakt.