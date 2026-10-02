Google Home ontvangt update die problemen met spraakcommando's moet oplossen

Als early access-gebruiker van Google Home zul je blij zijn te horen dat er een update is aangekondigd met verbeteringen voor spraakopdrachten, de Google Home-app en meer.

De Google Home-updates gaan in sneltempo. Nog maar twee weken geleden loste Google problemen op met vervolgvragen voor Gemini en bugs bij het streamen van media.

Daarvoor kondigde Google aan dat problemen met spraakopdrachten voor Spotify en de bediening van slimme verlichting waren verholpen. Gebruikers zeiden echter dat er nog grotere problemen waren die aangepakt moesten worden. Die problemen zijn momenteel nog niet van de baan.

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Spraakcommando's

(Image credit: Jacob Krol/Future)

De verbeteringen voor spraakopdrachten zijn de belangrijkste. Zo is Gemini nu beter in staat om achtergrondgeluiden in huis te filteren wanneer je een spraakopdracht geeft. Daarnaast zijn er diverse kleinere verbeteringen doorgevoerd, zoals een lagere latentie voor snellere reacties en optimalisaties voor vervolgvragen.

Ook de Vind Mijn Telefoon-functie is aangepakt. Google heeft de kwaliteit en betrouwbaarheid hiervan verbeterd. Ook krijgt de spraakherkenning van Gemini een upgrade, waardoor hij beter geschikt moet zijn voor huishoudens waarin drie talen worden gesproken.

Google Home-app

Wat de Google Home-app betreft, rolt het bedrijf meer updates uit voor de apparaatbediening. Deze omvatten een nauwkeurigere lichtschakelaar, herontworpen camera- en deurbeltegels om actieve camera's beter te onderscheiden, en een verbeterde weergave voor offline schakelaars. Dit laatste lost een probleem op waarbij Matter-schakelaars hun offline-status niet correct toonden.

Google komt ook met oplossingen voor problemen met Bluetooth- en wifiverbindingen bij het instellen van nieuwe Nest-apparaten op iOS en Android. Daarnaast slaat de Google Home-app netwerkinformatie op je smartphone op wanneer je een apparaat aan je ecosysteem toevoegt, zodat je deze in de toekomst snel opnieuw kunt gebruiken.

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Bugfixes voor beveiligingscamera's

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Voor apparaten zoals de Nest-videodeurbellen en -beveiligingscamera's komen er oplossingen voor het bekijken van de videogeschiedenis. Hiermee verdwijnt de foutmelding "Video niet beschikbaar".

Google introduceert ook nieuwe audiovoorbeelden voor de beltonen van videodeurbellen. Hiermee kun je in de Google Home-app naar fragmenten van de beltonen luisteren voordat je er eentje instelt. De komende maanden zullen er ook nieuwe geluiden beschikbaar worden.

Automatiseringen

(Image credit: Jacob Krol/Future)

De laatste verbetering zien we bij de Automatiseringen. Volgens Google is hiermee een bug verholpen waarbij schakelaars met meerdere knoppen en subapparaten de namen van hun hoofdapparaten misten. Het is een kleine aanpassing, maar wel een die helpt om onderscheid te maken tussen de verschillende knoppen.

Is dit voldoende?

De overgang van Google Assistant naar Gemini gaat allesbehalve vlot. Gebruikers melden prestatieproblemen sinds de overstap. Deze nieuwe update is fijn, maar lost niet alles op.

Vooral bij audioapparaten en spraakopdrachten melden gebruikers nog problemen. Zo zegt een gebruiker op Reddit dat zijn speaker 's nachts uitvalt tijdens het afspelen van witte ruis. Als je iemand bent die wakker wordt zodra dit geluid stopt, is dit niet bepaald handig. Hetzelfde geldt voor spraakopdrachten. Iemand geeft namelijk aan dat Gemini veel tijd nodig heeft om apparaten uit te schakelen.