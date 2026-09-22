Kunnen robotstofzuigers in 2026 al grondig dweilen? Dit zeggen onze testen

Robotstofzuigers groeien in populariteit en daar zijn genoeg redenen voor. Ze worden elk jaar beter en vragen steeds minder handmatig onderhoud. Zelfs de goedkoopste modellen hebben tegenwoordig een schoonmaakstation met stofzak, zodat je niet na elke schoonmaakbeurt het stofbakje moet leegmaken. Daarnaast wordt de zuigkracht elk jaar wat hoger en hoef je niet langer met je normale stofzuiger het tapijt schoon te maken.

Veel mensen staan nog kritisch tegenover de dweil van een robotstofzuiger. Enkele jaren geleden was de dweil een vochtig doekje dat over je vloer werd gesleept. Je vloer werd daardoor eerder vochtig dan echt schoon. Daarnaast moest je het doekje telkens handmatig losmaken, spoelen en laten drogen na elke schoonmaakbeurt. De voorbije jaren hebben robotstofzuigers grote stappen gezet op het vlak van dweilen. Dit is de huidige status in 2026 op basis van onze testen.

Hoe werkt de dweil van een robostofzuiger?

Robotstofzuigers hebben verschillende dweilsystemen tegenwoordig. De basis is wel altijd (ongeveer) hetzelfde.

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De dweil zit altijd achteraan. Dit kunnen een vaste dweilpad zijn (meestal in de vorm van een D), twee draaiende dweilpads of een rollende dweilborstel. Daarover volgt verderop meer. De dweil krijgt op zijn beurt water van het ingebouwde reservoir in de robotstofzuiger. Sommige duurdere modellen zuigen het vieze water ook weer op.

Elke robotstofzuiger kan vervolgens tegelijkertijd stofzuigen en dweilen. Sommige robotstofzuigers hebben ook een modus waarbij ze eerst stofzuigen en vervolgens dweilen.

Steeds meer robotstofzuigers komen ook met een schoonmaakstation. Je hoeft tegenwoordig geen duizenden euro's meer uit te geven aan zo'n model. Dit schoonmaakstation heeft vaak één of twee watertanks. In de ene tank zit schoon water dat in het reservoir van de robotstofzuiger wordt gepompt en in de andere zit het vuile water dat uit de robotstofzuiger wordt gepompt. Door dit systeem heb je nog minder handmatig onderhoud.

Er zijn zelfs schoonmaakstations die de dweil van de robotstofzuiger kunnen reinigen én drogen met hete lucht.

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Dit zijn de beste robotstofzuigers

Welke soorten dweilen zijn er?

Hieronder zetten we de meest voorkomende dweilsystemen op een rijtje met hun plus- en minpunten.

D-vormige dweilpad

Dit is het oudste dweilsysteem dat we nu vooral zien op goedkopere robotstofzuigers. Dit is een vaste, D-vormige dweildoek die over de vloer wordt gesleept. Soms kan deze doek trillen om iets beter schoon te maken. Voor een dagelijkse, lichte schoonmaakbeurt is dit type dweil voldoende. Hardnekkige, opgedroogde vlekken maakt hij echter niet schoon.

(Image credit: Future)

Een ander probleem is dat dit type dweil sommige soorten vuil uitsmeert. Denk aan (nog niet opgedroogde) ketchup of mayonaise. Vaak wordt het vuile water uit deze dweil ook niet opnieuw opgezogen. Je zit dan met het risico dat één sausvlek uitgesmeerd wordt over de hele vloer.

Dit type dweilpad heeft in feite geen voordelen ten opzichte van de andere systemen. Het enige voordeel is dat robotstofzuigers met deze dweil goedkoper zijn... en dat merk je ook wanneer ze dweilen.

Twee draaiende pads

Een dweilsysteem met twee draaiende dweilpads komt steeds vaker voor, ook bij instapmodellen. Deze dweilpads draaien rond tijdens het schoonmaken om zo het effect van schrobben na te bootsen. Dit zorgt ervoor dat ze beter geschikt zijn voor hardnekkige vlekken. Het vieze water wordt hier bovendien bijna altijd opgezogen.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Een voordeel van dit dweilsysteem is dat de pads kunnen uitschuiven. Dit zorgt ervoor dat er goed langs randen en in hoeken gedweild wordt. Dit is iets dat een D-vormige pad helemaal niet kan.

De meeste robotstofzuigers met dit dweilsysteem kunnen de pads zelf reinigen. Gewoonlijk gebeurt dit zowel tijdens een schoonmaakbeurt als erna. Zo voorkom je dat je halve vloer "schoongemaakt" wordt met een vieze dweil.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Dreame heeft dit jaar de grenzen verlegd met de dweilpads van hun X60 Pro Ultra Complete. In de arm van een van de dweilpads zit een scharnier, waardoor de arm in totaal 18 cm kan uitschuiven. Zoals je op de foto hierboven kan zien, kan de dweil daardoor onder meubels komen waar de robotstofzuiger zelf niet onder past. Denk aan stoelen, barkrukken, bijzettafeltjes of bureaustoelen.

Een uniek voordeel van deze dweilpads is dat duurdere robotstofzuiger ze automatisch kunnen losmaken en achterlaten in het schoonmaakstation. Dit zorgt ervoor dat dikkere tapijten gestofzuigd kunnen worden zonder enig contact met de dweil. Goedkopere modellen kunnen de pads trouwens vaak wel enkele centimeters optillen om contact met lagere tapijten te vermijden.

Rollende dweilborstel

De rollende dweilborstel zien we steeds meer in topmodellen. Hij werkt hetzelfde als een elektrische dweilborstel en draait de hele tijd rond om de vloer gelijkmatig te reinigen. Bij elke rotatie wordt de dweil daarnaast gereinigd en besproeid met schoon water. Zo voorkom je het scenario waarbij één vlek wordt uitgesmeerd over de hele vloer. Dat is meteen ook het grote voordeel van een rollende dweilborstel.

Dit type dweil maakt daarnaast gelijkmatiger schoon. Dweilpads missen daarentegen soms kleine stukjes omdat het uiteindelijk twee losse pads zijn. Deze rolborstel maakt echt de hele vloer schoon. Duurdere robotstofzuigers kunnen deze borstel ook uitschuiven, zodat hij tegen randen en in hoeken komt. De wendbaarheid van de dweilpad van de Dreame X60 Pro Ultra Complete is dan weer niet mogelijk met een dweilrol.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Een nadeel van dit type dweil is dat de robotstofzuiger hem niet kan losmaken en achterlaten in het schoonmaakstation. De meeste modellen kunnen de dweilborstel wel enkele centimeters optillen om contact met tapijt te voorkomen. Duurdere modellen, zoals de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, hebben een klepje dat over de dweilborstel schuift. Dit heeft in de praktijk hetzelfde effect als de dweilpads die in het schoonmaakstation blijven liggen.

Werkt de dweil goed?

In de praktijk zijn de prestaties van de draaiende dweilpads als dweilrol vaak ongeveer hetzelfde. Ze zijn goed voor een dagelijkse schoonmaakbeurt en gaan goed om met modder, opgedroogde frisdrank en kleine sausvlekken. Geen enkele robotstofzuiger is momenteel zo goed dat je nooit meer zelf zal moeten dweilen.

Sommige modellen komen wel dichter in de buurt. De Dreame X60 Pro Ultra Complete komt bijvoorbeeld in hoekjes waar de rest niet komt door zijn uitschuifbare arm. De Ecovacs X12 OmniCyclone heeft dan weer een uniek vlekkendetectiesysteem. Als hij een vlek detecteert, sproeit hij er eerst water over om hem los te weken en pas daarna gaat hij eroverheen met de dweilborstel. Voor hardnekkige vlekken is dit momenteel misschien wel de beste oplossing.

In meer extreme situaties is een normale dweil geen overbodige luxe. Denk aan het scenario waarbij je een glazen pot saus of jam op de grond laat vallen. Dit zal je hoe dan ook met de hand moeten schoonmaken.

Kan tapijt nat worden?

Dat hangt af van de robotstofzuiger. Steeds meer robotstofzuigers kunnen hun dweil optillen om contact met tapijt te vermijden. Er kunnen dan hoogstens een paar druppeltjes op je tapijt vallen. Duurdere robotstofzuigers hebben dweilpads die ze in het schoonmaakstation kunnen achterlaten wanneer ze tapijt moeten stofzuigen. Robotstofzuigers met een dweilborstel kunnen deze niet achterlaten, maar soms wel afdekken met een klepje.

Modellen met een D-vormige dweilpad kunnen dit sowieso niet. Bij de meesten wordt het water ook automatisch "aangezet" wanneer de dweilpad en het waterreservoir zijn bevestigd. Vaak kan je wel in de app aangeven waar je tapijt ligt zodat die zone vermeden wordt. Als je wil dat je tapijt gestofzuigd wordt, moet je wel eerst zelf de dweil van de robotstofzuiger halen.

Kan de dweil stinken na een tijdje?

Ook dit hangt van de robotstofzuiger af. Duurdere modellen kunnen hun dweil zelf reinigen én drogen. In principe zouden er dan geen vieze geurtjes mogen zijn. De topklasse kan dit zelfs doen met water van 100 °C en hete lucht van 100 °C. Zo ben je er zeker van dat er geen enkel vuiltje meer in de dweil blijft zitten.

Toch is het slim om soms eens te kijken naar de dweil, vooral bij dweilpads. De Imou RV3 kon zijn dweilpads ook zelf reinigen, maar na een tijdje merkten we toch dat ze niet helemaal schoon waren. In dat geval kan je de dweilpads handmatig schoonmaken door ze te laten weken in heet water en te schrobben met een sponsje. We raden het wel af om ze in de wasmachine te doen.

Een robotstofzuiger met D-vormige dweilpad kan deze nooit zelf schoonmaken. Als je deze dweil laat zitten na een schoonmaakbeurt, begint hij na een tijdje te stinken door het opgestapelde vuil. Dit merkten we onder andere bij de Roomba Combo J9+ (die is niet meer te koop nu). Hier werd de dweil geklemd tussen een klepje en de robotstofzuiger zelf. Dat creëerde na een tijdje dezelfde geur die je krijgt als je de was te lang in de wasmachine laat zitten.

Mag je schoonmaakmiddel toevoegen?

Dit hangt af van de robotstofzuiger. Laat één ding duidelijk zijn: het is over het algemeen geen goed idee om je gebruikelijke schoonmaakmiddel in de watertank te doen. De reden daarvoor is schuim. Robotstofzuigers zijn niet ontworpen om schuim door hun leidingen te pompen en dit kan voor schade zorgen.

Als een robotstofzuiger met schoonmaakmiddel kan werken, wordt er bijna altijd een flesje meegeleverd in de doos. Dit moet dan in een apart vakje in het schoonmaakstation (nooit rechtstreeks in de watertank). Elk merk beweert dat je alleen hun eigen schoonmaakmiddel bij hun robotstofzuigers kan gebruiken. Er zijn echter genoeg andere (en goedkopere) merken die schoonmaakmiddel voor robotstofzuigers maken en dit werkt even goed.