ECOVACS introduceert op IFA krachtigere en toegankelijkere modellen voor zijn DEEBOT- en WINBOT-line-ups

ECOVACS onthulde gisteren tijdens IFA 2026 in Berlijn een aantal nieuwe robotstofzuigers en een robotraamreiniger die het aanbod van het merk verder moeten versterken.

Aan de ene kant is er natuurlijk weer sprake van nieuwe modellen die krachtiger zijn dan hun voorgangers, maar aan de andere kant brengt het bedrijf nu ook modellen op de markt die automatische vloerreiniging naar meer mensen moet brengen met een toegankelijkere prijs.

Het gaat hier om vijf nieuwe DEEBOT-modellen en één nieuw WINBOT-model. Hieronder lees je wat meer over wat deze nieuwe toevoegingen te bieden hebben.

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DEEBOT X12S-serie met een verwarmde vuilwatertank

(Image credit: ECOVACS)

De X12S-serie bestaat uit twee modellen: de DEEBOT X12S OmniCyclone en de DEEBOT X12S PRO OMNI. De OmniCyclone beschikt over een systeem met zakloze automatische leging (een stofbak) en de PRO OMNI gebruikt wel nog een stofzaksysteem.

Wij konden inmiddels al eventjes aan de slag met de DEEBOT X12S OmniCyclone, dus daar hoor je binnenkort meer over.

Deze serie is ontwikkeld voor maximale reinigingsprestaties en de zuigkracht is dan ook weer verhoogd ten opzichte van de voorgaande generaties. Daarnaast beschikken de modellen over een zijborstel die langs randen en in hoeken schoonmaakt en een special ontworpen zuigmond die tapijten extra grondig schoonmaakt en ook diepzittend stof, allergenen en huisstofmijten kan verwijderen.

Wat de nieuwe X12S-modellen vooral uniek maakt, is de nieuwe verwarmingsfunctie voor de vuilwatertank. Je kan vooraf een tijdstip instellen waarop deze tank dagelijks verwarmd wordt. Dit vermindert de vuilresten, maar gaat ook vooral een vervelende geur tegen. Daarnaast zorgt de nieuwe Giant Wave-technologie ervoor dat ook de bodemplaat van het schoonmaakstation mooi schoon blijft. Die wordt namelijk automatisch na elke wasbeurt gereinigd.

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De DEEBOT X12S-serie is beschikbaar vanaf 9 september. De PRO OMNI-variant kost 799 euro en de OmniCyclone 1.299 euro.

DEEBOT T90S PRO OMNI met zuigkracht tot 40.000 Pa

De DEEBOT T90S PRO OMNI is ontworpen om onderhoud echt te minimaliseren en levert een indrukwekkende zuigkracht. Zijn voorganger had al een hoge zuigkracht van 30.000 Pa, maar die is hier nog verder verhoogd tot maar liefst 40.000 Pa met de BLAST-technologie. Het opzuigen van haren, plus fijne en grove stofdeeltjes is dus zeker geen probleem.

De robot is verder voorzien van een OZMO ROLLER 3.0-dweilroller van 27 cm lang om ook voor uitstekende dweilprestaties te zorgen. Daarnaast beschikt dit model ook, net als de X12S-serie, over de Giant Wave-technologie voor het schoonhouden van de bodemplaat van het schoonmaakstation.

Ook de DEEBOT T90 PRO OMNI is verkrijgbaar vanaf 9 september. Hij heeft een adviesprijs van 799 euro.

DEEBOT T90 MAX-familie als de budgetvriendelijke opties

De DEEBOT T90 MAX-familie bestaat uit de DEEBOT T90 MAX OMNI en de DEEBOT T90 MAX PRO OMNI. Deze modellen zijn bedoeld als iets budgetvriendelijkere modellen die toch nog krachtige reinigingsprestaties moeten leveren.

Ze hebben allebei een OZMO ROLLER 3.0-dweilroller van 27 cm, net als de T90S PRO OMNI, en dankzij de TruEdge 3.0-technologie reinigen ze ook grondig langs randen en op moeilijk bereikbare plekken.

Bij budgetvriendelijke modellen verwacht je misschien een teleurstellende zuigkracht, maar die is hier met maximaal 30.000 Pa toch nog verrassend hoog.

De prijzen zijn ook erg aangenaam, want de T90 MAX PRO OMNI kost 599 euro en de T90 MAX OMNI maar 499 euro. Ook deze modellen zijn beschikbaar vanaf 9 september.

WINBOT W2S PRO OMNI komt in elke hoek van het raam

(Image credit: ECOVACS)

Dan is er als laatste nog de nieuwe robotraamreiniger: de WINBOT W2S PRO OMNI. Deze robotramenwasser is simpelweg gefocust op een eenvoudigere en grondigere reiniging van je ramen, zowel binnen als buiten.

Deze robot gebruikt TruEdge 2.0-technologie om heel nauwkeurig langs randen en in hoeken te kunnen komen en zijn drie sproeikoppen en microvezelpad moeten voor een streeploos eindresultaat zorgen.

De W2S PRO OMNI heeft een waterreservoir van 120 ml. Dat betekent dat hij glazen oppervlakken tot maar liefst 75 m² kan reinigen zonder tussendoor bij te moeten vullen.

Deze nieuwe WINBOT kost je 599 euro en is ook weer beschikbaar vanaf 9 september.