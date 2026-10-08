Ring lanceert vijf nieuwe beveiligingscamera's voor thuis

Ring heeft vijf nieuwe beveiligingscamera’s aan hun aanbod toegevoegd: de Ring Outdoor Camera 4K Plus, Spotlight Camera 4K Plus, Floodlight Camera 4K Plus, Indoor Camera 4K en Pan-Tilt Indoor Camera 2K. De serie breidt 4K-beeldkwaliteit verder uit binnen het assortiment van Ring en biedt verschillende installatiemogelijkheden.

Beveiligingscamera's voor buiten

(Image credit: Ring)

De Ring Outdoor Camera 4K Plus (149,99 euro) heeft een gezichtsveld van 140 graden en is de meest flexibele 4K-camera van het merk. De buitencamera kan op vier manieren van stroom worden voorzien: via batterijen, een kabel, zonne-energie of PoE+ (een ethernetkabel met stroomtoevoer).

De Spotlight Camera 4K Plus (199,99 euro) is de eerste schijnwerpercamera op batterijen met 4K-beeldkwaliteit. De ingebouwde lamp heeft een vermogen van 550 lumen. Dat is fel genoeg om ongewenste gasten af te schrikken.

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De Floodlight Camera 4K Plus (219,99 euro) is uitgerust met twee ingebouwde schijnwerpers die samen een vermogen hebben van 2000 lumen. Met deze buitencamera kun je moeiteloos grotere beveiligen, zoals je oprit en achtertuin.

Beveiligingscamera's voor binnen

De nieuwe Indoor Camera (99,99 euro) kan in 4K filmen, heeft een gezichtsveld van 115 graden en een privacycover om de lens mee af te dekken.

De Pan-Tilt Indoor Camera 2K (69,99 euro) kan iedere beweging volgen dankzij een ingebouwde bewegingsdetectie en slimme tracking. Met een 360°-draaihoek en een 175°-kantelhoek kan je de hele ruimte nauwkeurig in de gaten houden.

De Indoor Camera 4K en Pan-Tilt Indoor Camera 2K zijn vanaf nu verkrijgbaar. De Outdoor Camera 4K Plus, Spotlight Camera 4K Plus en de Floodlight Camera 4K Plus zijn beschikbaar voor pre-order.