Garmin Cirqa Smart Ring duikt op in nieuw lek

De afgelopen maanden zijn er diverse geruchten en lekken verschenen rond Garmins nog niet aangekondigde Cirqa Smart Ring. Het lijkt er steeds meer op dat de lancering van de slimme ring bijna daar is.

Zoals Gadgets & Wearables opmerkte, bevat een nieuwe certificeringspagina op de website van de Brazilian National Telecommunications Agency een reeks mysterieuze productcodes. Alle codes zijn op dezelfde dag door Garmin ingediend.

De codes staan ​​allemaal op dezelfde pagina, wat erop wijst dat het verschillende modellen van hetzelfde product zouden zijn. Denk aan kleuren of maten. Mogelijk gaat het om beide, aangezien alle andere slimme ringen tot nu toe in verschillende kleuren en maten te koop zijn.

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Als het inderdaad de Cirqa Smart Ring is, zou dat Garmins tweede apparaat in deze serie worden. Hij zou dan naast de Cirqa Smart Band komen te staan, een schermloze activity tracker zoals de Fitbit Air. De slimme ring van het merk zou dan voornamelijk concurreren met Oura.

Niet lang meer

(Image credit: Circular)

In theorie kan deze certificering voor horloges zijn. Toch is die kans in dit geval klein. Er worden namelijk tien verschillende modellen gecertificeerd en dat is te veel voor de gemiddelde smartwatch. Garmin-horloges hebben hoogstens drie maten, maar geen tien. Als we kijken naar de maten van verschillende slimme ringen, zijn tien opties wel realistisch.

Een van de modelnummers in de Braziliaanse lijst was daarnaast AA5124. Dit nummer dook ook op in een lek in augustus. Toen werd de naam "Cirqa Smart Ring" vermeld in Indonesische regelgevingsdocumenten. Daarin stond nog een onbekend apparaat met modelnummer AA5124, wat suggereert dat het tot dezelfde productfamilie behoort.

Nu AA5124 tussen de tien varianten in dit nieuwe lek staat, wordt de link met de Cirqa sterker. Betrouwbare informatie over een mogelijke lanceringsdatum is er nog niet. Aangezien de slimme ring nu in een officiële database geregistreerd is, laat hij wellicht niet heel lang meer op zich wachten.