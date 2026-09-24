Aankomende Garmin-horloges ondersteunen mogelijk een nieuw type meting

De beste Garmin-horloges kunnen veel, maar (nog) niet alles. Als een recent gerucht klopt, krijgen Garmin-gebruikers in de toekomst een interessante nieuwe functie voor serieuze sporters.

De info is afkomstig van The5krunner, dat onlangs berichtte dat Garmin het fitnessbedrijf Moxy Monitor heeft overgenomen. Dit zou bevestigd zijn door een bron die rechtstreeks op de hoogte is van de overname.

Moxy Monitor produceert sensoren voor spierzuurstofverzadiging (SmO2), die door topsporters worden gebruikt om effectiever te trainen. Volgens The5krunner overweegt Garmin blijkbaar om deze markt te betreden. Het bedrijf vroeg eerder dit jaar ook al patent aan voor een algoritme om SmO2-gegevens te meten.

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In het bericht wordt verder opgemerkt dat de reactie van de oprichter van Moxy Monitor de deal impliciet bevestigt. De oprichter verwees namelijk door naar Garmin in plaats van naar de persafdeling van zijn eigen bedrijf. Garmin zelf heeft nog niet gereageerd op de geruchten over de overname.

Voor serieuze sporters

(Image credit: Moxy Monitor)

Voor topsporters kan het nieuws over de vermeende overname door Garmin interessant zijn. Als het gerucht klopt, zouden toekomstige Garmin-wearables mogelijk SmO2-metingen kunnen integreren en serieuze sporters helpen hun prestaties te verbeteren.

Zoals the5krunner opmerkt, zou Garmin ook volledig nieuwe apparaten kunnen ontwikkelen. Voor SmO2-metingen heb je namelijk een sensor nodig voor "nabij-infraroodspectroscopie" en daarom is er nieuwe hardware nodig om de technologie van Moxy Monitor te kunnen toepassen.

Daarnaast heeft Whoop reeds een patent aangevraagd voor een eigen SmO2-band. De overname van Moxy Monitor geeft Garmin mogelijk een voordeel in deze race, omdat ze niet zelf een volledig nieuw systeem moeten ontwikkelen.

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Garmin-producten kunnen trouwens al SmO2-gegevens uitlezen van hartslagbanden van derden. Deze functionaliteit zal waarschijnlijk verder worden verfijnd nu Moxy Monitor is overgenomen.