Garmin werkt mogelijk aan slimme ring: deze drie functies willen we zien

Garmin zit niet stil dit jaar. Het bedrijf heeft recent de Cirqa fitnesstracker zonder scherm uitgebracht om te concurreren met de Fitbit Air. Nu lijkt er nog een nieuwe productcategorie aan te komen, want er is mogelijk een slimme ring van Garmin onderweg.

Volgens een Indonesische certificeringsaanvraag, die werd opgemerkt door Garmin News, zou de slimme ring ook de merknaam 'Cirqa' dragen. Het product heeft als categorie 'fitnessproduct' en zou daarom een slimme ring kunnen zijn. Garmin heeft eerder ontkend dat het aan een slimme ring werkt, vermoedelijk om de geruchten in de kiem te smoren.

Het is niet duidelijk wanneer we de slimme ring precies kunnen verwachten. Het zou alleszins geen kwestie van jaren of maanden zijn. Volgens Garmin News verschijnen aankomende apparaten meestal "vlak voor" de productie in deze database voor goedkeuring.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

De markt voor slimme ringen blijft wel groeien. Oura heeft inmiddels hun Ring 5 uitgebracht en Ultrahuman heeft de Ring Pro. Alleen bij Samsung blijft het stil over een opvolger van de Galaxy Ring.

Wat wij willen zien

Oura Ring 5 (Image credit: Oura)

We hebben zelf al talloze Garmin-horloges getest. Over het algemeen bieden ze uitgebreide tracking en een lange batterijduur. Sommige horloges hebben zelfs een Solar-versie waardoor ze opgeladen worden door zonlicht terwijl je ze draagt. De meeste Garmin-horloges zijn echter vrij grote modellen en niet per se waar vrouwen naar op zoek zijn. Een slimme ring kan daardoor gebruikers overtuigen om toch voor Garmin te kiezen.

We vinden het vooral belangrijk dat de slimme ring de kernwaarden van Garmin bewaart. Daarom moet hij een goede batterijduur bieden. We hebben het hier over een gebruikstijd tussen de één en twee weken. Bij voorkeur is het ook mogelijk om hem onderweg op te laden met een carry case.

Ten tweede moet de ring licht, dun en stijlvol zijn. Dit spreekt voor zich, maar binnen het huidige aanbod van Garmin zouden we alleen de Lily 2 (Active) deze omschrijving geven. Een opvallende kleur zou ook niet verkeerd zijn. Zwart, zilver en goud zijn standaardkleuren, dus iets als donkergroen zou een leuke vierde kleur zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als laatste zouden we zo weinig mogelijke essentiële functies achter de paywall van Garmin Connect+ willen zien. Garmin heeft met de Cirqa-band al bewezen dat het meer gratis inzichten kan bieden dan Google met de Fitbit Air. We hebben er daarom wel vertrouwen in dat de slimme ring prima zal werken zonder abonnement.