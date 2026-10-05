Nieuwe Fitbit activity tracker te zien op gelekte renders
Wordt dit de Fitbit Edge?
Leuk nieuws voor fans van Fitbit die houden van de kleine activity trackers van het merk, want er is een nieuw model onderweg. Gelekte renders tonen namelijk een tracker die wat weg heeft van de Fitbit Charge 6 in drie verschillende kleuren (via Android Headlines). Ook de naam is uitgelekt. De nieuwe tracker zou de Fitbit Edge heten. Hieronder zie je een paar van de renders.
Het ontwerp van de Fitbit Edge lijkt op een mix van de Fitbit Charge 6 met de Fitbit Sense 2. Het scherm lijkt hier op een langwerpige ovaal en je ziet enkele statistieken. Aan de zijkant zit één langwerpige knop dus het gaat hier vrijwel zeker om een touchscreen. De kleuren van de standaard wijzerplaat komen ook overeen met de kleur van het horloge en bandje.
Net zoals op de Fitbit Charge 6 is er wellicht ondersteuning voor een paar apps, die allemaal van Google zelf zijn. Denk dan aan Google Maps en YouTube Music. Toegang tot apps van de Play Store is er wellicht niet. Dat blijft dan exclusief voor de Pixel Watches. Verder zouden er nog en ingebouwde gps en hoogtemeter aanwezig zijn. De batterijduur zou zeven bedragen, wat ook in de buurt kom van de Fitbit Charge 6.
Het is ten slotte niet duidelijk wat dit voor de toekomst van Fitbit-apparaten wil zeggen. Het lijkt erop dat Google af wil van het oude naamschema en met een schone lei wil starten. Onderstaande uitgelekte tabel toont ook een vergelijking tussen de Fitbit Edge, Fitbit Air en Pixel Watch 5.
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Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.