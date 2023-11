De Fitbit Charge 6 is een vrij onopvallende activity tracker met een groot aanbod aan handige features. Hij heeft o.a. een ECG-scanner en volwaardige gps aan boord. Helaas kunnen we hem echter niet aanraden aan mensen die op zoek zijn naar een echt fitnesshorloge. De gps heeft last van irritante verbindingsproblemen als het bandje te strak zit en de hartslagmeter is niet heel accuraat als het bandje iets te los zit. De slaaptracking is dan weer wel prima.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Fitbit Charge 6: review in een notendop

De Fitbit Charge 6 is Fitbits meest geavanceerde activity tracker in de vorm van een bandje. Hij beschikt over meer features dan de stijlvolle Fitbit Luxe en voegt zelfs een aantal extra's toe die je niet op de Fitbit Versa 4 zal terugvinden.

Vanuit bepaalde opzichten lijkt de Fitbit Charge 6 eigenlijk een beetje op een compactere en iets simpelere variatie van de Fitbit Sense 2. Hij beschikt eveneens over een ECG-scanner en over de EDA-sensor voor stressmetingen. Dit lijkt op het oppervlak misschien zelfs de beste Fitbit in het algemeen. Helaas merkten we echter tijdens het testen dat dit apparaat last heeft van een aantal belangrijke problemen. Die problemen zorgen ervoor dat hij meer geschikt is voor mensen die gewoon hun alledaagse trainingen in de sportschool willen tracken en niet allerlei buitenactiviteiten.

Zijn gps krijgt al vrij snel last van grote verbindingsproblemen als je het bandje te strak om doet, maar je moet zo'n activity tracker juist redelijk strak om je pols hebben zitten als je wil dat de hartslagmetingen zo accuraat mogelijk zijn. Als je tijdens het hardlopen ook je telefoon meeneemt, dan kan de Fitbit Charge 6 natuurlijk wel de gps-data van de telefoon gebruiken, maar het feit dat je tegen dit soort problemen aanloopt bij een van de belangrijkste features van een activity tracker is natuurlijk niet bepaald ideaal.

Fitbit Charge 6 review: specs

Swipe to scroll horizontally Model Fitbit Charge 6 Prijs 159,95 euro Afmetingen 38 x 18,5 x 11,6 mm Gewicht 37,64 gram Case/bezel Aluminium Display 1,4-inch AMOLED-kleurendisplay GPS Ja Batterijduur Tot 7 dagen Connectiviteit Bluetooth Waterproof? Ja, 5ATM

Fitbit Charge 6 review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Uitgebracht in oktober 2023

Adviesprijs van 159,95 euro

Iets goedkoper dan de lanceringsprijs van de Charge 5

De Fitbit Charge 6 is verfrissend genoeg een nieuw apparaat dat eens een keer niet duurder is geworden dan zijn voorganger. Hij heeft een adviesprijs van 159,95 euro en dat is gelukkig iets goedkoper dan de adviesprijs van 179,95 euro die de Fitbit Charge 5 had bij zijn release.

We hebben hem inmiddels ook al met korting voorbij zien komen. Net als bij alle andere Fitbit-producten is het echter wel aan te raden om goed na te denken of je hem voor zijn lanceringsprijs wil kopen, want Fitbit strooit redelijk vaak met redelijk goede kortingen.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Fitbit Charge 6 review: design en display

(Image credit: Future)

Lichtgewicht, comfortabel en onopvallend

Touchscreen van glas

Nieuwe knop aan de zijkant

Er zijn een paar verschillende activity trackers die je redelijk goed kan vergelijken met de Fitbit Charge 6. Hij heeft namelijk een vrij bekend design. Het is een klein bandje en niet echt een horloge. Normaal gesproken wordt dit design echter voor veel simpele trackers met vrij weinig features, maar dit model beschikt over een hele hoop geavanceerde onderdelen die ook in de Fitbit Sense 2 zitten.

Dit maakt de Charge 6 een van de beste Fitbit-apparaten als het gaat om prijs-kwaliteit. Tenminste... als je kan leven met zijn problemen. De Fitbit Charge 6 weegt volgens een overzicht van de specs 37 gram, maar volgens onze weegschaal is hij eigenlijk maar 30 gram. Dat is net iets zwaarder dan de Charge 5 (die 28 gram weegt), maar het is nog steeds een enorm lichte activity tracker die je met gemak 24/7 om je pols kan houden. We hebben één keer gemerkt dat de achterkant van het apparaat een opvallende rode vlek achterliet op onze pols, maar dat gebeurde maar één keer tijdens onze wekenlange testperiode, dus misschien hebben we het bandje toen gewoon te strak vastgemaakt.

Dit bandje is weer gemaakt van een standaard siliconen materiaal, net als je ook ziet bij het standaard sportbandje van de Apple Watch Series 9. Als je geen fan bent van dit bandje, kan je gelukkig meer dan genoeg alternatieven vinden online. Dat is dan ook een van de voordelen van het kiezen voor een Fitbit in plaats van een goedkoper merkloos alternatief.

Hij heeft een 1,4-inch OLED-scherm, net als de Charge 5. Het display is groot en scherp genoeg om vrijwel al je notificaties duidelijk weer te kunnen geven. Er is ook genoeg ruimte om de beschikbare "wijzerplaten" een beetje karakter te geven.

(Image credit: Future)

Het scherm is helder genoeg om ook buitenshuis goed leesbaar te zijn, maar de vertraging voor de 'Wake'-functie is wel een beetje overdreven. Wanneer je aan het hardlopen bent, ben je soms misschien wel ongeveer een seconde naar je tracker aan het staren voordat je statistieken op het scherm verschijnen. Verder heeft de Fitbit Charge 6 wel een mooi design voor een activity tracker. Ook al lijkt hij enorm veel op de Charge 5, zijn stijl voelt nog niet echt verouderd. Ze zijn overigens zelfs zo vergelijkbaar dat het grootste externe verschil een beetje misleidend is.

Het lijkt alsof er een knop aan de rechter zijkant zit, maar dat is eigenlijk geen knop. Het is een niet-bewegend oppervlak dat wel reageert als je er druk op uitoefent. Je kan dus knijpen in de zijkant van de Charge 6 om hem te activeren en verder gebruik je touchbediening om de tracker te bedienen.

Zoals bij veel andere activity trackers (en smartwatches) ook het geval is, kan je hier naar boven swipen vanaf het homescherm om je dagelijkse statistieken te bekijken. Naar links en rechts swipen brengt je naar features zoals de trackingsopties voor tijdens het sporten, de ECG en nog veel meer.

Design: 4/5

Fitbit Charge 6 review: prestaties

(Image credit: Future)

Gps-problemen wanneer het bandje te strak zit

Hartslagmetingen zijn in het beste geval gewoon oké

Zeker geschikt voor in de sportschool

De Fitbit Charge 6 werkt eigenlijk het beste wanneer je hem redelijk passief gebruikt. Op die manier houdt hij gewoon op de achtergrond je gezondheid in de gaten. Hij ging tot zes dagen mee in zijn standaardmodus, waarbij we maar een paar trainingen in de week met gps hebben bijgehouden. Fitbit geeft zelf aan dat de tracker tot zeven dagen mee kan gaan en dat zal waarschijnlijk ook wel kloppen als je hem minder actief gebruikt.

Je zal wel merken dat de batterijduur flink omlaag gaat wanneer je gebruikmaakt van het always-on display. Dat maakt echter wel een beter horloge van de Charge 6, want op die manier kan je continu de tijd zien op je tracker. Het mooie van dit design is echter dat je de Charge ook samen met een normaal horloge kan dragen zonder dat het er al te vreemd uitziet.

Net als bij voorgaande generaties is slaaptracking hier ook weer een sterktepunt. De Fitbit Charge 6 kon bijvoorbeeld het verschil zien tussen wanneer we gewoon 30 minuten lang in bed aan het lezen waren en wanneer we echt aan het slapen waren. De slaaptracking op een activity tracker of smartwatch moet je vooral als een handig hulpmiddel zien, maar je moet er over het algemeen niet al te veel vertrouwen in hebben. Toch merkten we hier geen grote problemen met deze tracking na het apparaat een aantal weken te hebben getest.

Wat wel een beetje vervelend is, is dat je slaapdata pas op het horloge verschijnen nadat je hem hebt gesynchroniseerd met je telefoon. Je kan dus niet simpelweg naar je pols kijken wanneer je wakker wordt om je slaapdata te zien, zoals bij de Garmin Venu 3 .

De Fitbit Charge 6 houdt automatisch gedurende de dag jouw stappen bij, maar je kan niet zien hoeveel afstand je in de hoogte hebt afgelegd (meestal gemeten in aantal trappen gelopen). Dat is echter wel een statistiek dat een erg mooie toevoeging is voor de standaard stappenteller, maar hiervoor heeft het apparaat ook een hoogtemeter nodig en dat heeft de Charge 6 niet.

(Image credit: Future)

Je kan helaas ook niet je muziek bedienen op de activity tracker zelf, maar dit is een feature die ook op de duurdere Sense 2 mist. Je kan alleen muziek vanuit YouTube muziek bedienen, maar dat is nou niet bepaald de meest populaire muziekstreamingdienst.

Bij het streamen via YouTube Music kan je de muziek die je afspeelt op je verbonden smartphone dus wel bedienen. Je krijgt ook iets meer dan alleen de standaard bediening. Zo kan je ook recent afgespeelde artiesten selecteren.

De Fitbit Charge 6 heeft nu ook ondersteuning voor Google Maps, net als de Versa 4 en Sense 2. Nou betekent dit natuurlijk niet dat je kaarten te zien krijgt op dit kleine schermpje, maar als je al een Google Maps-sessie hebt geactiveerd via je smartphone, dan kan je horloge wel de instructies uit de routebeschrijving doorgeven. Dit kan in sommige gevallen toch erg handig zijn.

De Charge 6 ondersteunt ook contactloze betalingen via Google Wallet, in plaats van Fitbit Pay dat voorheen werd gebruikt. Voor de meeste mensen zal dit een upgrade zijn, want veel meer banken ondersteunen Google Wallet/Google Pay.

Verder is de ECG ook echt een sterktepunt. Deze was al aanwezig op de Charge 5 en maakt gebruik van analyses van elektrische signalen om je sinusritme te checken.

(Image credit: Future)

Het kost je ongeveer 30 seconden om met je vinger en duim aan de zijkanten van het horloge te drukken en vervolgens te zien of er iets mis is met je hartritme. Tijdens onze tests faalden deze metingen helaas ongeveer 50% van de tijd, maar dat was het gevolg van een ongebruikelijk lage hartslag tijdens het rusten. Over het algemeen is de ervaring erg positief. Je krijgt ook een grafiek te zien die je in realtime toont wat de tracker registreert.

Dit is een erg handige feature en Fitbit heeft hem recentelijk uitgebreid met passieve hartslagalerts. Het is geen ECG, maar je krijgt dus wel een alert wanneer de Charge 6 iets vreemds merkt.

De Charge 6 beschikt ook over een EDA-sensor ('electrodermal activity'-sensor). Deze ziet verschillen in je zweetproductie en kan daaruit afleiden of je bijvoorbeeld gestrest bent. Tijdens de lancering ging het ook veel over deze EDA-sensor, maar over het algemeen zal dit voor de meeste mensen niet een enorm handige feature zijn, zeker niet in zijn huidige staat.

Voor een EDA-meting moet je drie minuten stilzitten met je vinger en duim aan beide zijkanten van het horloge. Zo'n actie zelf heeft echter ook al invloed op je stressniveau, dus deze feature zal je misschien ook maar beperkt gebruiken.

Prestaties: 2/5

Fitbit Charge 6 review: features

(Image credit: Future)

Kan je hartslag aan sportapparatuur doorgeven

Nog steeds handige ECG- en EDA-features

Nog steeds geen hoogtemeter

De Fitbit Charge 6 lijkt op het eerste blik een erg mooi totaalpakket te bieden voor een activity tracker. Hij heeft een hartslagmeter achterop, een volwaardige gps en een scherm dat groot genoeg is om comfortabel te kunnen aflezen. Er is dus geen hoogtemeter aanwezig.

Onze ervaring met de tracker voelde echter toch een beetje incompleet en dit komt door een probleem dat sommige mensen ook al aanhaalden bij de Fitbit Charge 5. Als je het bandje van de Fitbit Charge 6 te strak vastmaakt, dan kan het zijn dat de gps niet goed werkt. Het signaal wordt dan blijkbaar geblokkeerd door je pols.

Soms werkte de gps van de Charge 6 wel gewoon binnen een paar seconden, maar dan raakte hij het locatiesignaal binnen een paar minuten alweer kwijt en soms wist hij helemaal geen signaal te krijgen.

Je zal dit waarschijnlijk pas merken wanneer de verbinding met je telefoon wordt verbroken. De Fitbit Charge 6 zal namelijk de locatiedata van je telefoon gebruiken als ze met elkaar verbonden zijn. Maar als je toch de gps van je smartphone gaat gebruiken, dan kan je misschien net zo goed voor de goedkopere Fitbit Inspire 3 kiezen.

Als je het bandje wat losser maakt om de gps zijn ding te laten doen, dan zal je waarschijnlijk merken dat de hartslagmeter ineens veel minder accuraat is. De hartslagmeter op de Fitbit Charge 6 is al niet zo betrouwbaar als die op bijvoorbeeld een Apple Watch of de Garmin Forerunner 265.

In de sportschool vonden we de Fitbit Charge 6 over het algemeen prima presteren, maar hij reageerde soms wel langzaam op extra inspanningen tijdens een oefening. Zoals we inmiddels ook verwachten van hartslagmeters van deze kwaliteit, klopt er de eerste 5-10 minuten van een oefening vrij weinig van de metingen, totdat het bandje ineens wel in de goede richting zit.

Dit alles is overigens het geval als je het bandje wel gewoon relatief strak vast hebt zitten. Als je hem vrij los om je pols hebt, dan zal het effect van deze hartslagmeter heel erg afhangen van de vorm van je pols en hoe het bandje hierop ligt. Hoe dan ook is dit dus geen geweldig nieuws voor de tracking op de Fitbit Charge 6.

Deze Fitbit is, zoals gewoonlijk, dan ook weer vooral gericht op mensen die redelijk alledaagse trainingen en activiteiten willen tracken en niet per se mensen die willen trainen voor een marathon. Hij zal wel standaard wandelingen en hardloopsessies registreren als je dat niet handmatig doet. Verder maakt hij geen kaart van je route met behulp van de gps, maar in ieder geval hoef je zelf dus ook niet veel moeite te steken in het bijhouden van je activiteiten.

(Image credit: Future)

De Fitbit Charge 6 laat je weten via trillingen wanneer je van de ene hartslagzone naar de ander gaat. Dit kan een handige indicatie zijn voor hoe hard je aan het werken bent tijdens de beginfase van je workout, maar het kan ook een erg nuttige

alert zijn voor wanneer je tijdens in workout met relatief lage inspanning in ‘zone 2’ wil blijven zitten.

De Charge 6 heeft 41 verschillende trainingsmodi voor simpele dingen zoals wandelen en traplopen, maar ook voor dingen als golfen en kanoën. Deze modi worden natuurlijk wel enigszins beperkt door de hoeveelheid statistieken die het bandje ook echt kan verzamelen. Je merkt bijvoorbeeld echt het gebrek aan een hoogtemeter wanneer je bijvoorbeeld gaat hiken of klimmen.

Hij heeft wel een speciale nieuwe feature voor in de sportschool: de Fitbit Charge 6 kan zijn hartslagdata doorgeven aan bepaalde sportapparatuur. Deze feature zien we wel vaker bij speciale sporthorloges. Meestal wordt hier ANT+ of Bluetooth voor gebruikt. Fitbit gebruikt hiervoor Bluetooth, maar helaas is het specifiek een afgesloten systeem dat hier gebruikt wordt. Dat betekent dat het actief moet worden ondersteund om te blijven werken. Niet elk platform dat bijvoorbeeld een hartslagborstband ondersteunt, zal ook werken met dit systeem van Fitbit.

Fitbit zegt dat “de nieuwste modellen van iFit, Nordictrack, Peloton, Concept2 en Strava” allemaal op de lijst met ondersteunde apparaten staan. De Charge 6 schijnt echter nog niet met Zwift te werken, dus dat is jammer.

Fitbit Premium benadrukt nog eens extra dat de Fitbit Charge 6 meer bedoeld is voor in de sportschool dan in de buitenlucht. Deze betaalde dienst (8,99 euro per maand) biedt een groot aantal workout-videosessies en ook een aantal videosessies voor mindfulness. Het is allemaal erg vergelijkbaar met wat Apple (helaas nog niet in Nederland en België) aanbiedt via Apple Fitness+. Met dit abonnement kan je ook je hartslagstatistieken op het scherm zien terwijl je bezig bent met je workout. Het is een erg handige dienst en gelukkig kan je de video's ook casten naar een tv, zodat je niet alles op een klein telefoonscherm hoeft te bekijken tijdens het sporten.

Fitbit Premium geeft je ook toegang tot een aantal extra statistieken, zoals je slaapprofiel en je 'Daily Readiness'. Bij slaapprofielen wordt jouw slaapstijl gekoppeld aan een dier (bijvoorbeeld een schildpad, egel of dolfijn) nadat je 14 dagen lang slaaptracking hebt gebruikt. Als je wil weten in hoeverre je klaar bent voor een workout, dan geeft de Daily Readiness je daar een inschatting van. Dat is ook een typische feature die je meestal vooral op high-end activity trackers en smartwatches terugvindt.

Is Fitbit Premium het waard? Dat is iets wat je eigenlijk alleen zelf kan bepalen, maar je kan het in ieder geval zes maanden gratis uitproberen als je de Fitbit Charge 6 koopt. Is het uiteindelijk niets voor jou? Lees dan hier hoe je Fitbit Premium kan opzeggen.

Features: 4/5

Moet je de Fitbit Charge 6 kopen?

Koop hem als…

Je een activity tracker vol met handige features wil Fitbits Charge-serie bestaat uit compacte, lichte en onopvallende apparaten. Sommige van deze apparaten, zoals de Charge 6, hebben features die je normaal meestal alleen grotere, duurdere horloges terugvindt. Dan hebben we het niet alleen over gps, maar ook ECG, waarmee het horloge tekenen van hartproblemen kan herkennen.

Je graag een always-on display hebt Zet het always-on display aan en de Charge 6 is ineens niet meer alleen een activity tracker, maar ook een prima horloge.

Je verschillende bandjes wil gebruiken Aangezien het hier om een Fitbit gaat, kan je gemakkelijker verschillende accessoires vinden voor dit model dan voor vergelijkbare activity trackers van minder bekende merken.

Koop hem niet als…

Je op zoek bent naar een professioneel sporthorloge De Fitbit Charge 6 heeft moeite met het leveren van tegelijkertijd accurate hartslagmetingen en een stabiele gps-verbinding. In sommige gevallen is de Fitbit Inspire 3 bijna net zo capabel en die kost veel minder.

Je een hoogtemeter wil De Charge 6 mist een hoogtemeter en kan bijvoorbeeld niet aangeven hoeveel trappen je hebt gedaan op een dag.

Je niet voor Fitbit Premium wil betalen Om echt het beste uit deze tracker te halen, is een Fitbit Premium-abonnement zeker aan te raden. Dat kost je echter 8,99 euro per maand, dus dat is het niet voor iedereen waard. Het is een goede dienst (en je krijgt een gratis proefperiode van zes maanden), maar het is begrijpelijk als je niet een maandelijks bedrag wil betalen na de investering in de tracker zelf.

Fitbit Charge 6 review: alternatieven

Fitbit Inspire 3 Hij ziet er misschien iets minder mooi uit en hij beschikt ook over minder geavanceerde features (er is hier geen ECG-lezer). Hij heeft echter geen gps aan boord en ontwijkt daardoor ons grootste probleem met de Charge 6. Je kan hem wel nog gewoon verbinden met je telefoon voor locatiedata, dus dit zal niet voor iedereen een groot gemis zijn. Lees onze volledige Fitbit Inspire 3 review