De Fitbit Versa 4 is op smartwatch-niveau bedeesder dan de oudere Fitbits, en de nauwkeurigheid van de fitness tracking kan een stuk beter. De batterijduur is echter wel goed en mensen die zoeken naar een mix tussen een simpele smartwatch en een hardcore fitnesshorloge.

Toen Google in 2020 Fitbit overnam, hadden we de verwachting dat de beste Fitbits, inclusief de Fitbi Versa 4, Google's WearOS zouden gebruiken, maar dat is niet gebeurd. Deze smartwatch voelt dan ook aan als een aangepaste versie van de Fitbit Versa 3.



In vrijwel alle opzichten is het geen grootschalige upgrade ten opzichte van de Versa 3. Het is een beginnersvriendelijk horloge, maar heeft niet alle slimme mogelijkheden van sommige rivalen zoals de beste Apple Watch-modellen.



Met de Fitbit Versa 4 heb je geen toegang tot externe apps, maar ook de mogelijkheid voor het afspelen en bedienen van je muziek ontbreekt. Dit betekent dat de Fitbit Versa 4 geen smartwatch is waardoor gebruikers zonder telefoon op stap kunnen gaan, en dat is teleurstellend.



De Fitbit Versa 4 is een iets minder nauwkeurige fitnesstracker voor hardlopers dan bijvoorbeeld een Apple Watch Series 8 of Garmin Venu 2 ook. En daarmee begeeft het zich op onstabiel terrein.



Toch is he niet allemaal negatief: de batterij gaat lang mee zolang je niet het always-on display gebruikt, en de Versa 4 leent elementen van de Pixel Watch-interface om zijn smart-functies op een slimme manier te presenteren. En ondanks dat de Fitbit Versa 4 niet fantastisch is op gebied van fitness, is de nieuwste Fitbit goed genoeg voor de meeste gebruikers die gewoon hun wandelingen en hardloopsessies willen bijhouden.

Fitbit Versa 4 review: Prijs en beschikbaarheid

De Fitbit Versa 4 is de goedkopere versie van de Fitbit Sense 2. Je hebt al een Fitbit Versa 4 voor 229 euro, terwijl je voor de Sense 2 zo'n 300 euro moet neerleggen.

De Fitbit Versa 2 werd op het einde van september 2022 gelanceerd, bijna twee jaar na de Versa 3.

Fitbit Versa 4 review: Design en display

Het lijkt erg op het vorige model

Goed OLED scherm

Waterbestendig tot 50m

De Fitbit Versa 4 lijkt erg op de Versa 3. Het is een gebruiksvriendelijk-ogend horloge met een vierkante frame. De smartwatch heeft gebogen glas, een aluminium rand en een plastic achterkant.

Het is een minder premium ontwerp dan een Apple Watch SE, maar is stijlvoller dan de Venu 2 Sq, het Garmin-alternatief dat het meest lijkt op de Versa 4. Er is hier niet veel nieuws en spannends te zien, maar er is één belangrijk verschil met het laatste Versa 3-model.

Fitbit heeft een fysieke knop toegevoegd aan de Versa 4, in plaats van het capacitieve paneel van de Versa 3. De nieuwe knop voelt een beetje goedkoop aan, misschien omdat de behuizing een mooie geanodiseerde afwerking heeft en de glanzende knop iets teveel opvalt. De knop ziet er plastic uit, maar het is gelukkig wel metaal. Toch is een fysieke knop veel beter dan een capacitieve.

We zijn nooit fan geweest van de horlogebandstijl die de Fitbit Versa 4 gebruikt. Het is wel erg comfortabel waardoor je soms vergeet dat je een smartwatch om hebt. Dus als je per ongeluk met het horloge gaat zwemmen, dan heb je met de 50 meter waterdichtheid gelukkig genoeg.

Volgens onze weegschaal weegt het horloge 40 gram, en dat is erg licht.

Het OLED-scherm meet 336 x 336 pixels, net als dat van de Versa 3. De schermrand is veel groter dan die van de Apple Watch Series 8, maar dat is logisch aangezien het horloge aanzienlijk goedkoper is. Het scherm is ook scherp, kleurrijk en helder genoeg voor een zonnige dag.

Design en display: 4/5

Fitbit Versa 4 review: Functies

Fitbit OS lijkt nu op WearOS

Geen muziekondersteuning

De Fitbit Versa 4 wordt niet voorzien van WearOS, het smartwatchplatform van Google. De klassieke Fitbit OS-interface is echter opnieuw ontworpen om het dichter bij de nieuwe huisstijl van Google te brengen.

Door naar links en rechts te klikken, kom je tussen widget-achtige schermen voor elk van de kernfuncties van de Fitbit Versa 4. Deze bevatten je dagelijkse stappen, een overzicht van je hartslag van de afgelopen dag, een slaaprapport en het weerbericht.

Als je vanuit de wijzerplaat omhoog veegt, kom je bij de notificaties. Naar beneden vegen vanaf de wijzerplaat biedt toegang tot kernfuncties zoals schermhelderheid en de always-on display-modus.

Het is vrij eenvoudig, en Fitbit lijkt de vertraging van de Versa 3/Sense-generatie aanzienlijk te hebben verminderd. Dit kan te danken zijn aan softwareverbeteringen of nieuwe hardware, waar Fitbit ons, zoals gewoonlijk, niet veel over heeft verteld. Hoe dan ook, het is goed nieuws. Er is nu slechts een kleine pauze wanneer je apps opent.

De Fitbit Versa 4 ziet en voelt als een smartwatch, maar als je de Versa 4 voor een langere tijd gebruikt, blijft van dat gevoel nog maar weinig over. Ondersteuning voor externe apps is nu helemaal verdwenen. Je kunt geen muziek opslaan op het horloge en de Spotify-app die wel door de Versa 3 werd ondersteund is nergens te vinden. Je krijgt zelfs niet de bediening om muziek op je smartphone te regelen, het soort functie dat gewone fitnesstrackers hebben.

Dit betekent niet dat er helemaal geen slimme functies aanwezig zijn. Een groot gedeelte van de interface wordt besteed aan notificaties. Elke soort notificatie krijgen een eigen 'kaart' waar je doorheen kan bladeren, zoals email en berichten in WearOS. De Fitbit Versa 4 ondersteunt ook Amazon Alexa, ondanks dat het een beetje vreemd lijkt aangezien Fitbit nu een Google-bedrijf is.



Alexa beantwoordt zowel in tekstvorm als op het scherm zelf, maar natuurlijk ook via de speaker van de Versa 4 zelf. De luidspreker is erg slecht. Je hoort het geluid maar moeilijk en wat je hoort wordt vervormt alsof je naar een van die verjaardagskaarten luistert die een deuntje afspeelt.

De Fitbit Versa 4 moet ook constant verbonden zijn met je telefoon om Alexa te laten werken. Het heeft naar verluidt wel Wi-Fi , maar dit is uitgeschakeld, waardoor je Bluetooth moet gebruiken. Draadloze betalingen zijn de laatste opmerkelijke slimme functie. Je kan Fitbit Pay instellen om de Versa 4 te gebruiken voor betalingen, zoals je dat ook zou doen met een Apple Watch, Garmin of WearOS horloge.

Fitbit zegt dat er in de toekomst meer mogelijkheden komen voor slimme functies. Google Wallet zal worden toegevoegd als een alternatief voor Fitbit Pay en, misschien veel interessanter, krijgt de Fitbit ook ondersteuning voor Google Maps. Vroege geruchten suggereren dat de Versa 4 gewoon instructies doorgeeft via de de verbonden telefoon.

De Fitbit Versa 4 heeft misschien de basis smartwatchfuncties die je wilt of nodig hebt. Draadloze betalingen? Meldingen? Basisondersteuning voor slimme assistenten? De tijd dat de Fitbit een kleine selectie, maar überhaupt een selectie apps had, is inmiddels lang voorbij.

Het is onwaarschijnlijk dat we ook op dit gebied veel extra's zien, want als deze Fitbits te 'slim' worden, gaan ze wellicht concurreren met Google's eigen WearOS smartwatches.

Functies: 3/5

Fitbit Versa 4 review: Battery life

Gaat ongeveer een week mee bij licht gebruik

Batterijduur vermindert tot 2-3 dagen met Always-on display

Het voordeel van deze simpele smartwatches is dat ze veel langer meegaan dan je Apple Watch of WearOS-horloge.

Volgens Fitbi gaat de Versa 4 meer dan zes dagen mee. We droegen het horloge 44 uur lang en dat resulteerde in 29 procent minder batterij. Als je dat doortrekt, dan kom je inderdaad uit op iets meer dan zes dagen.

Een uur rennen met GPS aan kostte ons zo'n zeven procent, wat suggereert dat 14 uur GPS haalbaar is, hoewel Fitbit zelf het horloge slechts op 12 uur schat.

Dit uithoudingsvermogen resulteert in een totaal andere ervaring dan die van een Apple Watch. Eén keer per week opladen in plaats van één keer per dag is zalig. Dit is echter alleen als je de Fitbit Versa 4 in zijn standaardmodus gebruikt, waarbij het scherm alleen oplicht na een polsgebaar, knopdruk of schermtik.

Er is ook een always-on modus, waardoor het scherm de hele dag blijft branden. Het halveert ruwweg de batterij, wat betekent dat je de Fitbit Versa 4 ongeveer elke drie dagen moet opladen en misschien al na twee dagen als je een zware gebruiker bent. De Fitbit Versa 4 is op zijn beste met de always-on modus ingeschakeld.

Batterij: 4/5

Fitbit Versa 4 review: Gezondheid & fitness

Hartslagsensor kan niet tippen aan die van Apple of Garmin

Extra modi, maar het is de basis die telt

Geen ECG of EDA sensor

Als je de Versa 4 en de Sense 2 naast elkaar legt, dan merk je bij de fitness- en gezondheidsfuncties pas hoeveel ze van elkaar verschillen. De Versa 4 heeft namelijk bijna geen enkele premium functie. Geen ECG-sensor waarmee je de gezondheid van je hart kan meten. Geen EDA-sensor waarmee je jouw stress kan meten. Wat overblijft is GPS-tracking, een optische hartslagsensor en een hoogtemeter. De Versa 4 heeft de belangrijkste functies, maar daar houdt het ook op.



Maar nadat we de Versa 4 hebben vergeleken met de Apple Watch Series 8, Garmin Venu 2 Sq en Garmin Fenix 7 om trainingen te volgen, blijft hij op een paar belangrijke punten achter.

Bij een hardloopsessie kan het wel even wachten tot de smartwatch GPS heeft gevonden, en hoewel dit na een tijdje wel verbeterde, is het nog steeds niet supersnel. Misschien zijn we verwend door sommige van de nieuwste Garmins.

De opgeslagen routes van de Fitbit 4 lijken vager dan die van Apple of Garmin, wijken vaker af van het eigenlijke parcours en bevatten minder intervals. Het was soms onduidelijk of de Versa 4 meer of minder dan één kilometer registreerde, desondanks zal de nieuwe Fitbit voor het merendeel van gebruikers prima genoeg zijn.



Hartslagsensor brengt wat meer problemen met zich mee. Het zijn niet de grote problemen van bijvoorbeeld de Sense 2 die complete inspanningen niet registreerde, maar de prestaties zijn desondanks ver onder de maat.

Het terugkerende probleem dit keer is een te hoge hartslagpiek in het begin van een trainingssessie. De sensor schat de hartslag vaak te hoog in voordat hij weer daalt tot een realistischer niveau. Bij sessies met gematigde inspanning kan dit de maximale hartslag voor de hele sessie verstoren.

De Apple Watch SE en Garmin Venu 2 Sq hebben betere hartslagsensoren op basis van onze tests. Toch zijn we blij dat er sinds de vorige generatie enige vooruitgang lijkt te zijn geboekt. De Versa 4 HR-sensor raakte op geen enkel moment volledig de kluts kwijt.

De Versa 4 vibreert als je van hartzone wisselt, zelfs als je aan het hardlopen bent en dus niet alleen in de sportschool of tijdens een bootcamp. Het is normaal om tijdens het hardlopen per kilometer een melding te krijgen, maar dat is niet standaard het geval bij de Versa 4.

Het is wel mogelijk met een workaround, maar het is wel duidelijk dat de nieuwste Fitbit meer gericht is op casual sporters dan de echte hardcore liefhebbers. Dit is ook duidelijk las je naar de workout pagina gaat waar je slechts drie statistieken kan zien in plaats van de gebruikelijke vier.

Je hebt nu ook toegang tot maar liefst 41 verschillende sportmodi maar daar heb je praktisch niets aan, want het zijn gewoon dezelfde statistieken met een verschillende noemer.



Voor sommige informatie heb je een Fitbit Premium-abonnement nodig voor 9,99 euro per maand. Je kan prima zonder, maar dan mis je wel zaken als slaapdetectie en andere 'premium' statistieken.

Gezondheid & fitness: 3/5

Fitbit Versa 4: Koop hem als...

De batterij gaat langer mee dan die van echte smartwatches De Fitbit Versa 4 is een horloge dat vrij lang meegaat en gemakkelijk te gebruiken is. Het horloge gaat ongeveer een week mee tussen oplaadbeurten zolang je niet het always-on display gebruikt of constant notificaties bekijkt.

Net als andere Fitbits is de Versa 4 erg toegankelijk Deze smartwatch heeft het klassieke Fitbit ontwerpkarakter, dat op de een of andere manier vriendelijker overkomt dan de meeste concurrenten.

Het is een comfortabele midranger De Fitbit Versa 4 is ook onder andere Fitbits een goede middenklasse-optie. De smartwatch beschikt over sommige slimme functies die bijvoorbeeld ontbreekt bij de Fitbit Charge 5, maar het horloge mist wel de ECG- en EDA-sensor en een aantal gezondheidsfuncties.

Fitbit Versa 4: Koop hem niet als...

De fitness tracks oké zijn, maar niet fantastisch De nauwkeurigheid van de hartslag- en GPS-tracking kan niet tippen aan die van Apple of Garmin, maar beide zijn genoeg voor hobbylopers. Het ontbreken van muziekondersteuning is wel een flink nadeel.

Het is geen grote update Fitbit's lijken juist steeds minder opties te krijgen, en hoewel het horloge qua toegankelijkheid top is, ontbreken er wel functies die handig zijn. En de nieuwe fitnessmodi voegen maar weinig toe.

Je verliest belangrijke functies van de Fitbit Sense 2 Zonder de ECG- of EDA-stresssensor is de Versa 4 een stuk slechter uitgerust dan de Fitbit Sense 2, of zelfs de Fitbit Charge 5.

