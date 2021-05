Garmin Venu 2 review

De Garmin Venu 2 is een van de beste sportsmartwatches van het moment. Het beschikt over handige fitness functies en uitstekende smartwatch-functies voor dagelijks gebruik. Het design is niet baanbrekend en heeft veel weg van de originele Garmin Venu. Desalniettemin is het erg geschikt voor zowel work-outs als algemeen gebruik. De heldere en hogere resolutie van het AMOLED-scherm is een lust voor het oog. Je kunt veel gezondheidsdata in een oogopslag zien. De Venu 2 is goed doordacht en een van de beste Garmin-watches vandaag de dag.

Review in een notendop

De Garmin Venu 2 is een van de beste smartwatches van Garmin die je vandaag de dag kunt kopen. Het heeft een goede balans tussen een smartwatch en een fitness tracker. De Venu 2 biedt geavanceerde tools om work-outs te tracken en beschikt over essentiële alledaagse apps, waardoor het als een degelijke smartwatch te gebruiken is.

Zoals veel moderne wearables legt de Venu 2 de nadruk op gezondheid. Het beschikt over stressmonitoring en een 'Body Battery'-score die je laat weten hoe je energieniveau ervoor staat. De Venu 2 is dus ook uitermate geschikt als je op je mentale gezondheid wil letten. Daarnaast kun je bijhouden hoeveel water je drinkt, hoeveel stappen je loopt, hoeveel trappen je beklommen hebt en hoeveel calorieën je verbrandt. Daarnaast kan het ook jouw slaappatroon bijhouden.

Het gaat hier echter niet om een simpele fitness tracker. De Venu 2 zit vol met serieuze tools om een variatie aan sporten te monitoren. Vooral hardlopers worden op hun wenken bediend. Zoals je van Garmin mag verwachten, is er uitstekende gps aan boord. Deze is extreem accuraat en biedt metingen met een minimale foutmarge. Hierdoor krijg je gedetailleerde kaarten die ook het verschil in snelheid weergeven.

Onder de ingebouwde apps van de watch vind je geavanceerde tools terug, zoals de Garmin Coach, leaderboards voor uitdagingen die je aan bent gegaan en een gedetailleerd overzicht van je meest recente work-outs.

Als je aan het trainen bent, kun je gebruik maken van handige functies, zoals automatisch pauzeren, gesplitste opnames en hoogtemetingen. Deze zijn misschien niet zo geavanceerd als de Fenix 6 of Forerunner 945, maar bieden een prettig extraatje voor de prijs.

(Image credit: Future)

Als je vaak in de sportschool te vinden bent, zal je aangenaam verrast zijn. Dit is het eerste apparaat van Garmin dat je verschillende spiergroepen in kaart brengt. Bovendien denkt de Venu 2 niet onterecht dat je aan het wandelen bent tijdens een sessie op een spinning-fiets. Door het always-on scherm kun je jouw hartslag gemakkelijk in de gaten houden tijdens trainingen.

Zwemmers kunnen gebruik maken van hartslagmonitoring onder water, evenals detectie van de slag (rugslag, borstslag etc.) je uitvoert. Daarnaast zullen golfers de Venu 2 net zo capabel vinden als veel speciale golfwatches.

(Image credit: Future)

Prijs en releasedatum

De Garmin Venu 2 werd uitgebracht in april 2021. De watch is beschikbaar voor 399 euro voor zowel de 40 mm als de 45 mm variant. De prijs is iets hoger dan de lanceringsprijs van de originele Garmin Venu die in 2020 verscheen.

Design

De Garmin Venu 2 lijkt erg op zijn voorganger, met een klassiek ontwerp dat er goed genoeg uitziet voor dagelijks gebruik en daarnaast krachtig genoeg is voor work-outs. Het is geen baanbrekend design - met een siliconen band, metalen bezel en een case van polymeer - maar de nieuwe watch lost het grootste probleem van de voorganger op en is beschikbaar in verschillende groottes.

De standaard Venu 2 heeft een 44 mm behuizing en een display van 33 mm. De kleinere Venu 2S heeft een case van 40 mm en een display van 27,9 mm. Beide groottes zijn geschikt voor de standaard 18 mm bandjes van Garmin.

(Image credit: Future)

De 44 mm versie is beschikbaar in twee kleuren: leisteen met een zwarte behuizing of granietblauw met een bijbehorende case. Beide hebben een zilverkleurige roestvrijstalen bezel. De 40 mm Venu 2S komt in vier kleuren: grafiet met leisteen bezel, licht zand met een goude rand, mistgrijs met een zilveren bezel en wit met een roségouden rand.

Garmin Venu 2 rear sensors (Image credit: Future)

De watch is te bedienen via het touchscreen en twee fysieke knoppen op de rechterzijde. De lage knop dient als terugkeerknop, terwijl de bovenste knop icoontjes kan laten zien over welke acties het uit zal voeren.

Er zijn een aantal aantrekkelijke wijzerplaten om uit te kiezen, waaronder geanimeerde opties wanneer je de watch activeert (hoewel er ook een always-on optie beschikbaar is).

Display

Net zoals de originele Garmin Venu komt de Venu 2 met een prachtig AMOLED-scherm. Deze beschikt in 2021 over een resolutie-upgrade en bedraagt nu 416x416 pixels voor de 44 mm versie en 360x360 pixels voor de 40 mm Venu 2S.

De originele Garmin Venu heeft in vergelijking een resolutie van 390x390 pixels. Het display van het vlaggenschip Fenix 6 is overigens slechts 240x240 pixels. De pixeldichtheid van de Venu 2 zorgt ervoor dat beelden en tekst er scherp en duidelijk uitzien. Je kunt grafieken en diagrammen in veel details bekijken.

Standaard is de watch ingesteld op de laagste helderheid, wat in de meeste situaties prima werkt. In zonnige omstandigheden kun je de helderheid hoger zetten. Natuurlijk heeft dit wel enige impact op de batterijduur, maar het was niet zodanig als we verwacht hadden. De batterijduur werd slechts met enkele procentpunten op een dag verkort.

Smartwatch-functies

De Garmin Venu 2 beschikt over een aantal handige specificaties. Dankzij het scherm met hoge resolutie is het daarnaast erg geschikt om gedetailleerde informatie over jouw dagschema, het weer of notificaties te zien.

Er zijn ook speciale trackingsoptie voor vrouwen aanwezig, die verrassend genoeg nog wat geavanceerder is dan de Garmin Lily die speciaal op vrouwen gericht is. Je kunt uit een gevarieerde reeks symptomen en gemoedstoestanden kiezen om je menstruatiecyclus beter te begrijpen.

Garmin Venu 2 heart rate tracking during workout (Image credit: Future)

Garmin Pay maakt het mogelijk om contactloos te betalen door middel van NFC. Om gebruik te maken van Garmin Pay moet jouw bank dit wel ondersteunen. Daarnaast moet je de Garmin Connect-app op je telefoon gebruiken om de betalingsmethode in te kunnen stellen.

De watch kan daarnaast muziek afspelen via Spotify en andere third-party apps die beschikbaar zijn via Garmin Connect IQ. Ook is het mogelijk om muziek af te spelen vanaf de interne opslag van de watch. De Venu kon zo'n 500 nummers opslaan, bij de Venu 2 gaat het om 650 nummers.

De Venu 2 is ook te gebruiken om nummers te bedienen die vanaf je telefoon worden afgespeeld. Er zijn opties om de huidige track over te slaan, te pauzeren en opnieuw af te spelen. Daarnaast kun je ook het vorige nummer afspelen en het volume aanpassen. Anders dan veel smartwatches, toont het display van de Venu 2 ook de artiest en de titel van het nummer. Bovendien is er een voortgangsbalk en timer te zien.

(Image credit: Garmin)

De Garmin Connect IQ-store zit misschien niet zo bomvol als de Google Play Store of App Store, maar het biedt genoeg content met focus op fitness en navigatie (zoals Google Maps, Komoot en Stryd). De meeste timer-apps en games zijn echter niet heel indrukwekkend.

Er zijn een handjevol apps voorgeïnstalleerd op de Venu 2, die plaats heeft voor 35 apps in totaal. Alles wat je niet vaak gebruikt kun je verwijderen via Connect IQ.

Fitness tracking

De Garmin Venu 2 kan een hoop verschillende work-outs tracken, voor zowel binnen als buiten. Tijdens het instellen kun je een aantal favoriete work-outs toevoegen, waardoor je niet eindeloos door de lijst hoeft te scrollen wanneer je een work-out wil starten.

De accuratie van de gps komt in onze tests als erg indrukwekkend naar voren. Onze vooraf gemeten route van 5 km had slechts een afwijken van 10 meter. Iets wat gemakkelijk toe te wijzen is aan de breedte van wegen en voetpaden. Als je klaar bent met een work-out krijg je een kleine kaart te zien met daarbij de afstand, tijd, aantal stappen, snelheid, verbrande calorieën en hartslaggegevens.

(Image credit: Future)

Een van de beste functies van Garmin Connect is de mogelijkheid om trainingsplannen te maken om je te helpen een doel te behalen. Je krijgt suggesties voor work-outs die zich aanpassen op je huidige fitnessniveau en vorige prestaties.

Garmin Venu 2 sport tracking (Image credit: Garmin)

Je kunt op elk moment door je vorige work-outs scrollen en je statistieken en gelopen route inzien. Als je de overstap wil maken vanaf een ander Garmin-apparaat, zal je blij verrast zijn dat je alle recente work-outs die gesynchroniseerd zijn met Garmin Connect kunt inzien (dus ook die van andere Garmin-watches).

De meeste smartwatches beschikken slechts over één fysieke knop, terwijl hardloop-watches vaak meerdere knoppen hebben. Hierdoor wordt voorkomen dat je per ongeluk een work-out stopt en maakt het mogelijk om handschoenen over je watch te dragen bij koud weer. De knoppen kunnen bovendien op slot gezet worden.

Garmin Connect-app

Zoals alle Garmin-apparaten kan de Venu 2 verbinding maken met de Garmin Connect-app op jouw smartphone via bluetooth. De app is goed ontworpen en een verzamelplek voor alle data van alle apparaten van het bedrijf, waaronder smartwatches, slimme weegschalen, krachtmeters en meer.

Het thuisscherm van de app is volledig aan te passen naar wens, waarbij je snel inzicht kunt krijgen tot details van je laatste work-out, je harstlag, slaapscore, stressniveau, 'body battery', verbrande calorieën, menstruatiecyclus en meer. Deze kun je toevoegen, verwijderen of verplaatsen.

(Image credit: Garmin)

Er zijn ook een aantal indrukwekkende social functies aanwezig, waaronder de mogelijkheid om uitdagingen aan te gaan met vrienden. Daarnaast kun je ook meedoen aan community challenges.

Als jouw trainingmaatjes niet over een Garmin-apparaat beschikken, kun je work-out data synchroniseren met third-party apps zoals Strava. De data kan ook gedeeld worden met andere soort dieet- en fitnessapps, zoals MyFitnessPal, Nike+, TrainingPeaks, Noom en Zwift.

Koop het als...

Je een watch zoekt voor alle doeleinden

De Garmin Venu 2 heeft een design dat geen 'sport watch' schreeuwt. Daarnaast biedt het een reeks handige alledaags smartwatch-functies, evenals tools voor work-outs en trainingen.

Je jouw work-outs in één oogopslag wil inzien

Het uitstekende scherm van de Venu 2 zorgt ervoor dat je veel details kunt inzien over je work-out, zonder je smartphone daarvoor te hoeven gebruiken.

Je meerdere sporten beoefend

Garmin is misschien het meest bekend om haar expertise omtrent rennen en fietsen, maar de Venu 2 is ook uitstekend te gebruiken in de sportschool. Het biedt accurate metingen voor vrijwel alle training types.

Koop het niet als...

Je niet vaak sport of traint

De Venu 2 is net zowel een sport watch als een smartwatch voor dagelijks gebruik, dus als je weinig sport en niet van plan bent om te beginnen met trainen, zal je veel functies niet gebruiken.

Je een strikt budget hanteert

Dit is zeker niet de meest betaalbare smartwatch. Als je een budget hanteert, zijn er genoeg goede smartwatches voor minder geld. Ze hebben misschien niet dezelfde functies als de Venu 2, maar bieden nog altijd redelijke functies.

Je een hoop third-party apps wil gebruiken

De Garmin Connect-store is wat gelimiteerd in vergelijking met de App Store van Apple. Als je veel games en dergelijken op je smartwatch wil zetten, ben je beter uit met een Apple Watch.