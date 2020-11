Apple Watch SE review

Als je graag een Apple Watch wil, dan is de Watch SE de juiste keuze: hij heeft alle handige functies van de Watch 6, maar is een stuk goedkoper. Daarom is het dan ook een van de beste smartwatches van het moment. Het always-on display mist, maar het bijhouden van fitnessstatistieken werkt geweldig. De Watch SE komt echter met dezelfde problemen als de rest in de Apple Watch-reeks: sommige functies en apps zijn niet goed genoeg. De batterijduur is tot slot te kort om het beste uit je Watch te halen.

Review in twee minuten

Het is belangrijk je af te vragen wat je zoekt in een smartwatch. De Apple Watch SE is een ondergewaardeerde hit in wording. Het is de smartwatch met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Toch zit er nog steeds een redelijk prijskaartje aan Apple's smartwatch. De Apple Watch SE begint namelijk bij een bedrag van €299.

Het ontwerp van de Apple Watch SE is gelijk aan de vorige modellen. Het heeft dezelfde afgeronde randen, een aluminium kast en digitale kroon op de zijkant. Als je ooit een Apple Watch hebt gehad, is er weinig nieuws op het gebied van ontwerp.

Net als bij de Apple Watch 6 gaat het om een 'grotere' Watch. Het scherm is iets groter en is verkrijgbaar in twee formaten: 40mm en 44mm. De maten van de nog altijd verkrijgbare Apple Watch 3 uit 2017 zijn 38mm en 42mm. En die heeft ook een kleiner scherm.

Het scherm is nog steeds identiek qua van scherpte en resolutie. De OLED-technologie biedt een duidelijk, helder en goed te lezen weergave in iedere situatie.

Sommigen zouden misschien teleurgesteld zijn door het gebrek aan een always-on scherm. Apple heeft dit weggelaten om de prijs laag te houden. Net als oudere Watches moet je dus je pols omhoog houden om de tijd te zien. Dit is natuurlijk handig om de batterij te besparen, maar niet ideaal voor een smartwatch anno 2020.

Waar de Apple Watch in uitblinkt is dat het de beste uitbreiding voor een telefoon is die je kunt vinden. Alarmen worden feilloos gesynchroniseerd, gegevens worden direct tussen apps gedeeld en de integratie met Apple's ecosysteem is enorm goed.

De meeste functies van de Watch SE zijn kleinere versies van die van de iPhone, maar als het aankomt op fitness, dan doet de Apple Watch veel goed. De lijst aan oefeningen die kan worden bijgehouden is enorm en blijft groeien. Ook apps van derden, zoals Strava, werken goed. Al is het wat meer simplistisch dan op de telefoon.

Deze naadloze ervaringen vind je op iedere Apple Watch, maar in combinatie met het grotere scherm en de lagere prijs dan de Watch 6 is de SE een aangename fitnesshulp en uitbreiding voor je iPhone.

Als het aankomt op batterijduur heeft Apple nog wel wat stappen te maken. Een smartwatch die het slechts anderhalve dag volhoudt, is niet goed genoeg meer in 2020. Vooral niet nu Apple ook slaaptracking heeft geïmplementeerd in de Watch SE.

Hoewel de batterijduur goed is in vergelijking met andere Apple Watches, is het in vergelijking met de rest van de smartwatchmarkt teleurstellend. Slaaptracking is ook nog redelijk standaard. Het vertelt je enkel hoe lang je hebt geslapen, terwijl goedkopere smartwatches met een langere batterijduur je veel meer data kunnen leveren.

Als je op zoek bent naar een nieuwe Apple Watch, is dit zeker het model dat we aanraden. Zolang je kunt leven met het gebrek aan een always-on scherm, tenminste.

Apple Watch SE prijs en releasedatum

De prijs van de Apple Watch SE begint vanaf €299. Het is afhankelijk van het soort bandje dat je erbij wil, hoe hoog te totaalprijs wordt: een Solo Loop, Sport Band of Braided Solo Loop.

De Apple Watch SE is beschikbaar via de Apple Store of online winkel. De smartwatch is sinds september 2020 verkrijgbaar.

Een basis 'upgrade'

De eerste vraag die misschien bij je opkomt: wat vervangt de Apple Watch SE nu eigenlijk? Hij heeft geen always-on display dat de Watch 5 wel heeft, maar is krachtiger dan de Watch 4.

Wat heeft de Apple Watch SE nu meer dan de Watch 4 (die niet meer te koop is)? De grootste verandering zit in de chipset aan de binnenkant. De batterijduur van de Watch 5 is erg verbeterd als het always-on display is uitgeschakeld. Omdat de SE geen always-on display heeft, verwachtten we een goede batterijduur uit dit apparaat. Dat is in de praktijk weliswaar niet zo.

Er zijn nog steeds wat handige functies binnen de Apple Watch SE die gebruikers van de Apple Watch 3 missen. Veel hiervan zijn interessant voor het bijhouden van je gezondheid. Dat is waarschijnlijk ook de belangrijkste reden om voor deze Watch te kiezen.

De decibelmeter aan boord van de Watch SE doet zijn werk goed en geeft een melding als het geluid in jouw omgeving te hard staat. De slaaptracking is beschikbaar voor alle Watches met watchOS 7 en is erg handig. Echter zijn de functionaliteiten niet zo uitgebreid. Er wordt niet bijgehouden hoeveel tijd je in een diepe slaap bevindt.

De altijd werkende hoogtemeter kan meten hoeveel verhogingen je in een work-out tegenkomt en wat deze hoogtes zijn. Zo kun je zien dat er bij een hardlooprondje van 3 km een hoogteverschil van 10 tot 15 meter kan zijn.

De Apple Watch SE voelt als een geweldige optie voor mensen die hun gezondheid in de gaten willen houden. De Watch kan detecteren als je gevallen bent en alarmen afgeven. Als er problemen zijn met je hartslag, dan geeft de SE ook een waarschuwing.

Dat alles gecombineerd met een groter scherm op zowel de 40mm als de 44mm variant (vanwege een smallere rand) zorgt ervoor dat deze Watch ook een aangenaam hulpmiddel voor ouderen. Met het nieuwe Family Setup kun je een Apple Watch voor iemand anders instellen vanaf jouw iPhone. Diegene hoeft dus zelf geen iPhone te hebben.

Design

Het design van de Apple Watch SE is voor niemand een verrassing. De goedkopere Watch ziet er niet anders uit dan de vorige Watches sinds Apple Watch 4 uit 2018.

Het heeft dezelfde gebogen behuizing, die elegant in het OLED-scherm valt. De digitale kroon rolt prettig onder de vinger als je deze gebruikt om door je menu op de Watch te scrollen. Eronder bevindt zich de aan/uitknop of multitask-knop. Hiermee kun je recentelijk geopende apps openen. Aan de onderkant van de Watch SE zit een hartslagmonitor, met gloeiende groene LED's die je pols kunnen checken.

In 2020 is er een volledig nieuwe stijl bandjes verschenen: de Solo Loop. Dit is een nette toevoeging. Het is gemaakt van siliconen of geweven siliconen en is rekbaar. Hierdoor kun je de band in een keer over je pols trekken, wat zorgt voor een makkelijke bevestiging. Het is hierbij wel belangrijk dat je de juiste maat kiest voor jouw pols. Een te groot bandje zorgt ervoor dat deze gemakkelijk van je pols glijdt.

Er zijn genoeg bandjes om uit te kiezen. Je zult er geen problemen mee hebben om iets te vinden dat bij jou past. Ze zijn helaas wel redelijk aan de prijzige kant.

Anders dan bij de Apple Watch 6, zijn er geen luxe nieuwe kleuropties beschikbaar voor de Apple Watch SE. Het lijkt erop dat Apple de rode kleuroptie van de Watch 6 enkel bij het vlaggenschip wil houden in de hoop dat mensen voor deze smartwatch gaan. Kies je voor de SE, dan zit je vast aan goud, zilver of space gray.

Scherm

Het scherm van de Apple Watch SE gebruikt dezelfde OLED-technologie als de andere Watches. De belangrijkste reden om voor een SE te gaan in plaats van de Watch 3 is het grotere schermformaat (40 of 44mm). Als je graag een always-on display wil, zoals in de Watch 5 of Watch 6, dan is dat het voornaamste wat in de Watch SE mist.

LTPO displays allow for variable refresh rates, thus enabling the Apple Watch’s always-on display. If the Series 5/6 have LTPO and get always on, why doesn’t the SE with LTPO get always-on, too? Could this, one day, be enabled through software? pic.twitter.com/5IZ8KvxGHnSeptember 18, 2020

Als je het niet erg vindt om je pols omhoog te houden en naar je toe te richten om de tijd te bekijken, dan is de afwezigheid van het always-on display voor jou geen groot gemis. Bovendien moeten ontwikkelaars nog steeds meer always-on-functies toevoegen in hun apps.

We zouden liever hebben dat de batterijduur langer meegaat (zo'n 3 tot 4 dagen), in plaats van het always-on display op de Watch SE. De helderheid bij zonlicht is vergelijkbaar met die van de Watch 6 en ook in het donker gloeit het scherm niet ongelofelijk fel.

Fitness

De fitness-mogelijkheden van de Apple Watch SE zijn de voornaamste redenen waarom je dit apparaat zou moeten kopen. Apple heeft hard gewerkt om serieuze fitness- en gezondheidsapparaten van de wearables te maken sinds de eerste Watch in 2015 werd onthuld. Met iedere opvolger wordt het hier beter in.

De Watch SE is redelijk vergelijkbaar met de Apple Watch 5 van vorig jaar. Op het missen van het always-on display na, krijg je een sterk fitness- en gezondheidsapparaat voor minder geld dan het model uit 2019.

De belangrijkste functies zijn de GPS en Glonass (een andere satelliet waarmee de Watch SE je locatie nauwkeuriger kan inschatten), 5 ATM waterresistentie (tot 50 meter diepte) en slaaptracking.

Met de komst van watchOS 7 krijg je ook meer manieren om work-outs te tracken in de app. Dance en Cooldown zijn toegevoegd naast rennen, wandelen, fietsen, yoga en meer. Meer opties om je calorieverbruik bij te houden, is een fijne bijkomstigheid.

De fitnessringen die de Apple Watch SE toont helpen jou om gezonder te leven. Het zijn gekleurde, geanimeerde ringen die opvullen naarmate je meer bewogen hebt op een dag. De ringen houden ook bij hoe vaak je op een dag opstaat.

Het klinkt misschien simpel, maar de Watch kan ook leren van jouw bewegingspatronen en jou aan het einde van de dag tips geven hoe je jouw bewegingsdoelen van die dag kunt bereiken. Deze suggesties zijn niet altijd de slimste, soms vertellen ze je dat je om 23:00 uur 's avonds nog wel een wandeling kunt maken. Het motiveert echter wel om meer te bewegen op bepaalde momenten.

In vergelijking met de Garmin Forerunner 945 zijn de resultaten van de Watch SE veelal gelijk. Dit is erg indrukwekkend. De Watch SE is in staat om te detecteren wanneer je begint met hardlopen en vraagt of je de gegevens wil bijhouden. De resultaten van de Watch SE en de Garmin zaten minder dan 0,05 km van elkaar. Het is pas in beboste gebieden of op plekken met hoge gebouwen dat je beter af bent met een "echt" fitnessapparaat.

Als je echter hulp nodig hebt bij het bijhouden van je fitnessstatistieken en je verbrande calorieën of af en toe enige motivatie nodig hebt, dan is de Watch SE een fantastische optie. De Fitness Plus-dienst van Apple kan ook handig zijn om toegang te krijgen tot een hoop video's die kunnen helpen bij het bereiken van jouw fitnessdoelen.

Batterijduur

De batterijduur van de Apple Watch SE is makkelijk te reviewen: hij is langer dan je verwacht van Apple. Het bedrijf claimt 18 uur, maar in werkelijkheid komt het neer op 1,5 dag. Dat is voor ons weliswaar niet genoeg.

Omdat het scherm van de Watch SE altijd uit staat als je de wearable niet gebruikt, konden we er 24 tot 36 uur mee doen als de Watch volledig was opgeladen. Dat was zelfs wanneer we elke dag renden, waardoor de GPS ook gemiddeld een uur per dag aanstond. Ondanks dat er een oudere S5-chipset in zit, bleek de Watch SE een betere batterijduur te hebben dan andere Apple Watch-modellen, zoals de Watch 5.

De SE heeft geen geavanceerde hartslagmeter of zuurstofsaturatiemeter. De Watch 6 heeft dit wel, wat de batterijduur flink kan verlagen. De Watch 6 presteert beter bij work-outs die met GPS-tracking werken, dankzij de S6-chip. Maar bij dag-tot-dag-gebruik werkt de Watch SE meestal prima.

De batterijduur van 24 uur is vervelend als je ook jouw slaap wil bijhouden. Het opladen van de Watch SE van leeg naar vol zou zo'n 2,5 uur moeten duren en dat is erg lastig als je de SE niet 's nachts wil opladen.

watchOS 7

Voor een volledige uitleg over het nieuwste besturingssysteem voor de Apple Watches, kun je onze Apple Watch 6 review bekijken. De ervaring met de nieuwe functies was voor ons identiek op de Watch 6 en de SE.

Dit zijn de belangrijkste hoogtepunten van bepaalde functies op de Watch SE die we wel en niet prettig vonden.

Slaaptracking

De mogelijkheid om je slaap bij te houden op de Apple Watch SE is een handige functie. Het zit op de meeste Apple Watches (met watchOS 7), maar een langere batterijduur is hierbij wel handig. We zouden graag zien dat de Watch langer het langer dan een paar dagen volhoudt, zodat je de watch op handigere momenten op de dag kunt opladen.

De resultaten zijn ook niet heel uitgebreid. Je krijgt niet te weten of je goed hebt geslapen of niet, enkel hoe lang je sliep. Er zijn betere apps beschikbaar om meer diepgang te krijgen over jouw slaap dan wat Apple biedt.

Handen wassen

Apple beweert dat deze functie niet is toegevoegd in navolging van de coronapandemie, maar het heeft wel een redelijk toevallige verschijning. De Watch SE kan bijhouden hoelang jij jouw handen wast en moedigt je aan om door te wassen als je dit niet lang genoeg doet. Soms werkt het niet even goed en registreert deze activiteit, terwijl je helemaal niet bezig bent met het wassen van je handen.

Siri

Je kunt Siri activeren door simpelweg je watch naar je lippen te brengen. Meestal werkt dit erg goed. Op een paar momenten wordt Siri niet geactiveerd of kan het geen verbinding maken met het internet. Maar dat is nu eenmaal altijd bij Siri: áls het werkt, dan werkt het goed.

Zou ik de Apple Watch SE kopen?

Koop hem als…

Je een Apple Watch voor minder geld wil De Watch SE heeft een lagere prijs, maar biedt nog redelijk wat topfuncties van de Watch 6. Het hangt vooral af van hoe graag je een scherm wil dat altijd aan staat.

Je zuurstofsaturatie niet interessant vindt De mogelijkheid om te zien hoe het met de zuurstofsaturatie van je bloed gesteld is, is een belangrijke functie in de Watch 6. Maar het is nu niet bepaald een functie die je écht moet hebben. De meeste mensen zullen zonder kunnen.

Je een goede batterijduur wil Het is lang niet de beste batterijduur die deze Apple Watch SE biedt, maar wel een van de beste van een Apple Watch, dankzij de nieuwe chipset en het gebrek aan een always-on display.

Koop hem niet als…

Je het nieuwste en beste wil De Watch SE zit eigenlijk tussen de Watch 4 en Watch 5 in, waardoor hij niet het nieuwste van het nieuwste en het beste van het beste biedt. Als je daar wel naar op zoek bent, dan moet je voor de Watch 6 gaan.

Je de goedkoopste Apple Watch wil Hoewel de SE een stuk minder kost dan de Apple Watch 6, is hij niet de goedkoopste. De Apple Watch 3 is namelijk nog steeds verkrijgbaar. Deze heeft ook geen always-on display. Hij heeft een kleiner scherm, maar grotendeels dezelfde functies als de SE.