Hoe kun je Fitbit Premium opzeggen?

Gebruikers met diabetes kunnen met Fitbit Premium hun dagelijkse bloedsuikerspiegel in de gaten houden. Er is ook een reeks aan begeleide oefeningen beschikbaar, waardoor je eigenlijk een soort personal trainer om je pols hebt. Er zijn ook oefeningen beschikbaar van bekend namen zoals onder andere Les Mills en PopSugar. Je kunt met de service dus de workout vinden die het beste bij jou past.

Er zijn ook oefeningen aanwezig die bijvoorbeeld specifiek bedoeld zijn om je cardio te verbeteren gedurende een bepaalde periode. Het kan dan beginnen met een paar minuten rennen, totdat je uiteindelijk een marathon kunt lopen. Het verschilt van specifieke trainingsprogramma's voor marathon-deelnemers tot basisoefeningen voor beginners.

Fitbit Premium biedt daarnaast extra opties voor mindfulness, gezondheidstracking, en slaaptracking. Zo zijn er meer dan 200 mindfullness-sessies beschikbaar en ook recepten voor gezonde maaltijden, waardoor je tussen de workouts in ook gezond bezig blijft.

Voor slaaptracking zijn er ook een hoop extra functies beschikbaar met het Premium-abonnement. Zo kun je beter je slaapritme in de gaten houden en verbeteren met begeleide programma's.

Veel van deze functies komen samen in de "Daily Readiness Score", zoals Fitbit het noemt. Het duurde even voordat deze score ook echt beschikbaar was, want het werd eerst uitgesteld. Inmiddels is de score wel beschikbaar en geeft het aan de hand van een cijfer een handige indicatie van hoeveel activiteit je op een dag aankunt. Als je een lange nacht of een vroege ochtend achter de rug hebt of je niet genoeg gerust hebt tussen je workouts en je hartslagritme aangeeft dat je beter kunt rusten, dan kun je dus ook beter even wachten met sporten om te herstellen en blessures te voorkomen.