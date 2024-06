3 tips om je woonkamer klaar te maken voor de ultieme kijkervaring tijdens de sportzomer

Europa maakt zich klaar voor een spannende sportzomer, waarbij familie en vrienden zullen samenkomen in huiskamers en tuinen om het Nederlands elftal aan te moedigen. Of het nu gaat om de perfecte tv of het beste geluid, TCL, deelt een aantal tips om van uw huis de ultieme ruimte voor sportentertainment te maken tijdens het EK.

1. Groter is beter

Laat een felle zon of schaduw over het scherm niet betekenen dat je dat winnende doelpunt mist. Bereid je huiskamer voor door de stoelen neer te zetten voordat de gasten arriveren en zorg ervoor dat iedereen de wedstrijd kan zien vanaf de plek waar ze zitten. Nu is het tijd om 'groots uit te pakken', dus overweeg om je tv te upgraden voor de ultieme home entertainment-ervaring met TCL's 115” QD-Mini LED TV, 's werelds grootste platte beeldscherm dat is ontworpen voor de ultieme kijkervaring. Deze enorme TV maakt gebruik van de nieuwste QD-Mini LED-technologie, met meer dan 20.000 lokale dimzones, en levert levendige, levensechte kleuren en uitzonderlijke details. De ongeëvenaarde helderheidsuniformiteit zorgt ervoor dat elk punt op het scherm perfect wordt verlicht, waardoor donkere gebieden worden geëlimineerd voor een vlekkeloze weergave van elk moment van de wedstrijd. Deze TV is gecertificeerd voor weinig blauw licht en flikkervrije prestaties, en biedt een comfortabele kijkervaring die vermoeide ogen helpt te voorkomen, zelfs als het om penalty's gaat!

Grote momenten verdienen grote schermen - of het nu de snelle actie van het EK of een ander groot sportevenement is, dit kolossale scherm brengt de spanning en intensiteit van het stadion rechtstreeks naar je woonkamer.

De X95-, C85-, C74-, C65- en P75-serie van TCL hebben antireflectieschermen die perfect zijn voor lichte woonkamers, zodat u elk moment kunt opvangen zonder schittering. De 144Hz Motion Clarity Pro op modellen zoals de C85 zorgt voor vloeiende bewegingen voor dynamische sportscènes, terwijl Dolby Vision de visuele diepte en het realisme verbetert. Ze bieden ook verbluffende HDR-beeldkwaliteit die de fijnste details en levendige kleuren in elk beeld naar voren brengt, zodat je het gevoel hebt dat je in het stadion bent en de actie van dichtbij meemaakt.

2. Vergeet het geluid niet

Ga helemaal op in de sport met de beste geluidsinstallatie. Voel je alsof je midden in de actie zit door soundbars aan je home entertainmentsysteem toe te voegen. Ze versterken elk gejuich en gefluit, zodat je niets mist. TCL's nieuwe serie Dolby Audio soundbars zorgen voor een meeslepende thuisbioscoopervaring. Soundbars, met draadloze subwoofers en DTS Virtual:X, hullen je in de dynamische geluiden van het stadion. Sluit je ogen en het voelt alsof je er zelf bij bent!

3. Afstandsbediening kwijt? Geen probleem!

Beweeg geen vinger met slimme technologie. Kies voor technologie met spraakopdrachten om van kanaal te veranderen of het volume aan te passen. Doe mee met de innovatieve tv's van TCL, met Google TV en ingebouwde Google Assistant, en je hoeft je ogen nooit meer van het spel af te houden.