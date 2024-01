Waar kan je Samsung Galaxy Unpacked live kijken?

Een van de grootste tech-evenementen van 2024 vindt weldra plaats. Samsung Galaxy Unpacked 2024 gaat namelijk van start op 17 januari om 19:00 uur, onze tijd.

Als je geïnteresseerd bent in telefoons dan wil je dit niet missen. We verwachten de nieuwste smartphones van Samsung en dit jaar zijn dat de Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra. Dit jaar verwachten wel uitsluitend de nieuwe telefoons, aangezien de Galaxy Book4-laptops reeds onthuld zijn in december van vorig jaar.

Naar goede gewoonte zal TechRadar dit event bijwonen en verslag uitbrengen van de belangrijkste nieuwigheden. Ga dus niet te ver weg en hou onze homepagina in de gaten voor het laatste nieuws over Samsung.

Hoe Samsung Galaxy Unpacked live kijken

Samsung gaat voor de bekende aanpak en geeft kijkers de mogelijkheid om Galaxy Unpacked 2024 te kijken op YouTube en hun eigen website. Je kan je momenteel al aanmelden voor de livestream op de website van Samsung. De link naar de livestream op YouTube laat dit jaar iets langer op zich wachten. Om het je makkelijk te maken, zullen we die video hieronder in het artikel toevoegen zodra die beschikbaar is.

Je zal hoe dan ook de livestream van Samsung willen bijwonen. Als de verschillende leaks kloppen, dan zien we een nieuw trio Galaxy S24-smartphones met een grote focus op artificiële intelligentie (AI) en geavanceerde fotografie. We zijn benieuwd Samsung erin slaagt Apple te overtreffen.