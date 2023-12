Samsung onthult Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro en Book4 Pro 360: "Onze meest geavanceerde pc's ooit"

Samsung onthult zijn meest geavanceerde pc's ooit: de Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro en Book4 Pro 360. Met een intelligente processor, interactief scherm en een robuust beveiligingssysteem beloven deze pc's ultieme productiviteit, mobiliteit en connectiviteit. De verbeteringen strekken zich uit tot het volledige Samsung Galaxy-ecosysteem en weerspiegelen Samsungs toewijding aan AI-innovatie, zowel voor het heden als voor de toekomst.

Nieuwe AI-functies

De Galaxy Book4 is voorzien van een intelligente en krachtige processor, ontworpen voor optimale productiviteit. De nieuwe Intel Core Ultra 9 combineert een snellere centrale processor (CPU) met een krachtigere grafische processor (GPU) en een nieuwe neurale processor (NPU). In samenwerking met het unieke AI PC acceleratie-programma van Intel, dat meer dan 100 Independent Software Vendors (ISV's) omvat, opent deze nieuwe processor de deur naar diverse innovatieve AI-mogelijkheden. De NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop-GPU tilt de gebruikerservaring naar een hoger niveau, terwijl creativiteit wordt gestimuleerd met generatieve AI-tools op basis van NVIDIA Studio-technologie. Zo kunnen bijvoorbeeld indrukwekkende afbeeldingen worden gecreëerd op basis van eenvoudige tekst met behulp van RTX-geoptimaliseerde Stable Diffusion, en kunnen Galaxy Book4 Ultra-gebruikers volledig opgaan in hun games met NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS)-technologie, waarmee beelden van hogere kwaliteit worden gegenereerd voor meer dan 500 populaire games en toepassingen met raytracing.

Stillere ventilatoren en sneller opladen

De Galaxy Book4 Ultra heeft een verbeterd koelsysteem met een 11 procent bredere vapor chamber en een dubbele ventilator met ongelijke bladafstand, wat zorgt voor minder hitte en ventilatorgeluid. Dankzij de verbeterde energie-efficiëntie gaat de batterij langer mee na één keer opladen. In slechts 30 minuten laadt de Galaxy Book4 Ultra 55 procent extra op met de 140W-adapter4 die 1,4 keer groter is dan zijn voorganger. Dataprivacy en beveiliging worden steeds meer van belang nu apparaten intelligenter en meer verbonden zijn. Daarom bouwt Samsung voort op de standaarden die we gezet hebben met onze andere Galaxy apparaten, doormiddel van Samsung KNOX. Hiermee versterken we ook voor het eerst de veiligheidsmaatregelen op chipset niveau van onze Galaxy Book series. Alle drie de modellen hebben een nieuwe discrete Samsung Knox-beveiligingschip, als aanvulling op de bestaande, meerlaagse beveiligingsinspanningen van Intel en Microsoft , om kritieke systeemgegevens extra te beschermen.

Helderder beeld

Dankzij het geoptimaliseerde scherm van de Galaxy Book4-reeks blijft productiviteit onderweg gewaarborgd. Het Dynamic AMOLED 2X-display biedt helder contrast en levendige kleuren, zowel binnen als buiten. Met Vision Booster wordt automatisch de zichtbaarheid en kleurreproductie verbeterd in heldere omstandigheden. De anti-reflectietechnologie vermindert storende spiegelingen. Nu alle drie de modellen zijn uitgerust met een touchscreen, is de Galaxy Book4-reeks volledig interactief, met een vertrouwde, op aanraking gebaseerde gebruikersinterface, vergelijkbaar met die op een smartphone of tablet.

De Galaxy Book4-reeks wordt geleidelijk beschikbaar en zal vanaf begin februari 2024 in de Benelux verkrijgbaar is. De Galaxy Book4 Ultra is verkrijgbaar in 16-inch in de kleur Moonstone Gray, de Galaxy Book4 Pro in 14-inch en 16-inch, en de Galaxy Book4 Pro 360 in 16-inch, met kleuroptie Moonstone Gray.