Haal alles uit je Ring-deurbel met deze zes tips

Met een Ring videodeurbel krijg je een melding wanneer iemand op je deurbel drukt of wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Ook kun je via je smartphone iedereen aan je voordeur zien, horen en aanspreken, vanaf elke locatie. Toch zijn er een aantal handige tips en trucs die je misschien nog niet kent en waarmee je nog meer uit je Ring videodeurbel kunt halen. Je leest ze hieronder.

1. Zie meer met uitgebreide meldingen

Ondanks dat je zonder abonnement gebruik kunt maken van je videodeurbel, kun je met een Ring Protect-abonnement uitgebreide meldingen inschakelen. Dit kun je doen in het gedeelte 'Meldingsinstellingen' van de Ring-app. Deze meldingen zijn momentopnamen die samen met je deurbel meldingen worden weergegeven en die je een voorvertoning laten zien, zodat je makkelijk kunt zien wat er aan de hand is zonder de Ring-app te openen.

2. Beantwoord je deurbel met Snelle Antwoorden

Snelle antwoorden kun je vinden in het gedeelte 'Snelle antwoorden’ van de Ring-app en is een soort antwoordapparaat voor je deurbel. Handig voor als je niet aan de deur kunt komen of als je gewoon geen zin hebt om zelf te reageren.

Je kunt kiezen uit een lijst met vooraf ingestelde antwoorden, zoals "We kunnen nu niet naar de deur komen, maar als je een bericht wilt achterlaten, kun je dat nu doen".

3. Geofence instellen via je smartphone: een onzichtbare grens rond het huis

Wanneer je een Geofence instelt onder 'Locatie-instellingen' in de Ring-app, kan de app je eraan herinneren om je modus in te stellen op 'Weg' wanneer je de Geofence verlaat. Handig, want zo word je er dus altijd aan herinnerd om je huis veilig achter te laten. Wanneer je thuiskomt en de Geofence opnieuw betreedt, kan de Ring app automatisch waarschuwingen van je deurbel sluimeren, zodat je niet wordt gewaarschuwd bij je eigen thuiskomst.

4. Sluit gebieden uit van opname met de Privacy Zones functie

Het gezichtsveld van je videodeurbel kan beelden bevatten die je liever wilt uitsluiten van Live View of video-opname, zoals het terrein van een buurman of de stoep voor de deur. Dan kun je Privacy Zones gebruiken om die gebieden als ‘verboden terrein’ te markeren. Na het instellen van de zones in de 'Privacyinstellingen' van je app, zullen je aangewezen privacy zones worden bedekt met zwarte rechthoeken. De Ring-app laat vanaf dat moment geen live weergave zien in dat specifieke gebied en het wordt ook niet opgenomen.

5. Kies de zones waarin je beweging wilt detecteren op je app

Naast de privacy zones kun je in het gedeelte 'Bewegingsinstellingen' van de Ring-app bewegingszones aanpassen. Dit zorgt ervoor dat je deurbel alleen beweging detecteert in de gebieden die voor jou het belangrijkst zijn. Je kunt je bewegingszones zo instellen dat zones die je liever niet opneemt, zoals voorbijrijdende auto’s, worden uitgesloten en je geen ‘valse’ meldingen ontvangt.

6. Mis niks met de fotofunctie

Met een Ring Protect-abonnement kun je de fotofunctie inschakelen onder je 'Apparaatinstellingen'. Als deze functie staat ingeschakeld, worden er op bepaalde intervallen afbeeldingen gemaakt en opgeslagen in je gebeurtenis tijdlijn. De camera of deurbel maakt alleen opnames als het verbonden is met de WiFi, terwijl deze functie ook afbeeldingen maakt als de camera offline is. Zo kun je tussen de meldingen en bewegingsgebeurtenissen door bekijken wat er voor je deur is gebeurd.