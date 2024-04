Samsung Galaxy Watch 7 zou je bloedsuikergehalte kunnen controleren

Het lijkt er steeds meer op dat de Samsung Galaxy Watch 7-serie ergens in juli op de markt komt. De smartwatches zouden een belangrijke gezondheidsfunctie introduceren die we al heel lang willen zien: metingen van je bloedsuikergehalte.

Dit is iets dat veel fabrikanten (waaronder Apple) proberen te introduceren in hun horloges en Samsung heeft al eerder hints laten vallen over deze technologie. Het zou enorm nuttig zijn voor mensen met diabetes en mogelijk de wegwerpmonitoren vervangen die momenteel worden gebruikt en elke 7 tot 14 dagen moeten worden vervangen.

De laatste geruchten over deze functie op de Galaxy Watch 7 komen van de Zuid-Koreaanse media Pulse (via SamMobile) en lijken gebaseerd te zijn op een nieuw persbericht van Samsung. Daarin wordt gesproken over de integratie van bloedsuikermonitoring in wearables, enerzijds om mensen met diabetes te helpen en anderzijds als extra tool voor iedereen die een gezondere levensstijl wil.

Volgens Pulse wordt "verwacht" dat Samsung de functie toevoegt aan de Galaxy Watch 7. Aangezien Samsung reeds hun interesse in deze technologie had aangegeven, is dit geen enorme verrassing. Het was slechts een kwestie van tijd voor we het zouden zien in een smartwatch. De Galaxy Watch 7 wordt voorlopig niet bij naam genoemd in het persbericht van Samsung, maar het zou niet meer dan logisch zijn dat bloedsuikermonitoring een van de nieuwe features is.

Tijd voor een Ultra

Een ander gerucht rond de Galaxy Watch 7-serie is afkomstig van Android Headlines en spreekt over een Samsung Galaxy Watch Ultra. Die zou de zogenaamde Galaxy Watch 7 Pro gaan vervangen in de line-up. Dit wordt afgeleid uit referenties in een naamloze database, dus enorm betrouwbaar in de info niet.

Gewoonlijk krijgen we slechts twee smartwatches te zien en vorig jaar waren dat de Samsung Galaxy Watch 6 en Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Nu is er sprake van drie horloges, alleen zijn de verschillende geruchten het niet eens over welke drie. Volgens Android Headlines worden dat de Galaxy Watch 7, de Galaxy Watch 7 Classic en de Galaxy Watch Ultra (zonder nummer).

Er zou tot slot nog een goedkopere Samsung Galaxy Watch onderweg zijn, maar die lijkt los te staan van de Watch 7-serie en zal op een ander moment worden gelanceerd. Volgens de laatste info moeten we niet heel lang meer wachten, want op 10 juli zou Samsung zijn volgende productlancering organiseren. We verwachten daar niet alleen de Watch 7-serie, maar ook de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Ring.