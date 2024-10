Samsung lanceert misschien Galaxy S25 Slim als concurrent voor zogenaamde iPhone 17 Air

Waarschijnlijk zijn we nu nog maar een paar maanden verwijderd van de lancering van de Samsung Galaxy S25, de Samsung Galaxy S25 Plus en de Samsung Galaxy S25 Ultra. Nieuwe verslagen suggereren echter dat Samsung misschien nog een vierde S25-model in ontwikkeling heeft en voor nu zullen we dit model de Samsung Galaxy S25 Slim noemen.

Het laatste nieuws op dit gebied komt vanuit de Zuid-Koreaanse website ET News (via @Jukanlosreve). Deze outlet geeft aan dat Samsung aan het overwegen is om een dunner model aan de Samsung Galaxy S25-serie toe te voegen. Dat model zou dan schijnbaar wel pas een paar maanden na de andere toestellen uit de serie worden gelanceerd. We verwachten dat de Samsung Galaxy S25 (samen met de Plus- en Ultra-modellen) in januari of februari wordt gelanceerd en als dat klopt kunnen we de Samsung Galaxy S25 Slim misschien ergens in april of mei verwachten.

Het idee dat Samsung dit nieuwe model dus schijnbaar volgend jaar wil introduceren is opmerkelijk. Apple schijnt namelijk ook een dunner model van de iPhone 17 te lanceren in 2025. Dat model zou de iPhone 17 Slim of iPhone 17 Air kunnen heten. Samsungs nieuwe apparaat zou dan dus ook al vrij snel een directe concurrent krijgen, al wordt de Galaxy S25 Slim naar verwachting wel iets eerder gelanceerd dan Apple's vergelijkbare model.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dun de Samsung Galaxy S25 Slim precies zal zijn, maar momenteel is het dunste model uit de Samsung Galaxy S24-serie in ieder geval 7,6 mm dik. We gaan er van uit dat de Slim merkbaar dunner zal zijn dan dat.

Een S25 Slim of een S25 FE?

De S25 Slim zou ook wel eens de opvolger van de Samsung Galaxy S24 FE kunnen zijn.

Het is ook nog onduidelijk of de Samsung Galaxy S25 Slim echt een volledig nieuw model zal zijn of dat Samsung de Samsung Galaxy S25 FE simpelweg dunner zal maken dan voorgaande FE-modellen en een andere naam zal geven. Een eerdere leak vanuit The Elec suggereerde namelijk dat het eigenlijk dus gewoon de S25 FE zou zijn en we hebben eerder ook al gehoord dat de Samsung Galaxy S25 FE kan verschijnen in april. Dat zou overeenkomen met de voorspelde lanceringsperiode voor de Samsung Galaxy S25 Slim.

Als deze twee namen inderdaad gewoon verwijzen naar hetzelfde toestel, dan hebben we in ieder geval al een redelijk goed idee van de zogenaamde specs van de Samsung Galaxy S25 Slim. Volgens geruchten zou de Galaxy S25 FE namelijk een 6,7-inch scherm en een Exynos 2400-chip krijgen.

De verdere specs van deze telefoon zijn nog onbekend, maar om dit toestel merkbaar dunner te maken, moet er ongetwijfeld op andere vlakken ingeleverd worden. Misschien dat dit dus zorgt voor een kleinere batterij of minder camera's.

Het is ook nog niet duidelijk of de Samsung Galaxy S25 Slim overal (breed) beschikbaar zal zijn. Het verslag van ET News suggereert namelijk dat er eerst maar een kleine voorraad zal zijn om te testen of er genoeg interesse is en als het vervolgens een hit blijkt te zijn, kan Samsung het jaar daarna de Samsung Galaxy S26 Slim breder beschikbaar maken.

Hoe dan ook, voor nu blijven we nog maar een beetje sceptisch over al deze geruchten, maar hopelijk zullen Samsungs plannen in de komende maanden iets duidelijker worden.