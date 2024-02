Samsung Galaxy Watch 7: nieuws, geruchten en meer

De Samsung Galaxy Watch 7 zal waarschijnlijk later dit jaar verschijnen, misschien samen met een Galaxy Watch 7 Pro of een Galaxy Watch 7 Classic. Deze smartwatches kunnen wel eens een paar van de beste smartwatches van het jaar worden.

Deze horloges zullen ook waarschijnlijk een grote rivaal worden voor Apple en zijn aankomende Apple Watch 10, omdat ze waarschijnlijk ongeveer net zo premium zullen zijn en vol zullen zitten met vrijwel dezelfde gezondheids- en fitnessfeatures.

We hebben tot nu toe nog niet veel gehoord over de Samsung Galaxy Watch 7-serie, maar alle geloofwaardige leaks en geruchten die we wel zijn tegengekomen vind je hieronder. Je vindt hier ook een onze voorspelling voor de verwachte releasedatum en een lijst met een aantal dingen die we graag willen zien op de Galaxy Watch 7.

In het kort

Wat is het? De volgende smartwatch van Samsung

De volgende smartwatch van Samsung Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk in augustus 2024

Waarschijnlijk in augustus 2024 Hoeveel zal het kosten? Waarschijnlijk minstens 279 euro

Samsung Galaxy Watch 7: prijs en releasedatum

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Watch 6 werd eind juli vorig jaar aangekondigd en lag uiteindelijk ergens midden in augustus in de winkels. De Samsung Galaxy Watch 5 werd echter het jaar daarvoor in het midden van augustus aangekondigd en verscheen eind augustus in de winkels, net als de Galaxy Watch 4 het jaar daarvoor.

Aan de hand van dit patroon gokken we dus dat de Samsung Galaxy Watch 7 zeker ergens in augustus verkrijgbaar zal zijn en dat hij waarschijnlijk ook in augustus wordt aangekondigd, of misschien al eind juli.

In beide gevallen zal hij waarschijnlijk tijdens hetzelfde evenement worden onthuld als de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6, want dat is meestal hoe het werkt bij Samsung.

We hebben nog niets gehoord over hoeveel de Samsung Galaxy Watch 7 misschien zal kosten, maar de Galaxy Watch 6 was beschikbaar vanaf 279 euro, dus we verwachten dat de Galaxy Watch 7 minstens net zo duur zal zijn. Voor grotere maten en LTE-connectiviteit zal je natuurlijk meer moeten betalen.

Er is een grote kans dat we naast de standaard Watch 7 ook nog een Samsung Galaxy Watch 7 Pro of Watch 7 Classic zullen krijgen. Dat model zal dan waarschijnlijk minstens net zo veel gaan kosten als de Samsung Galaxy Watch 6 Classic, oftewel minstens 339 euro.

Samsung Galaxy Watch 7: nieuws en leaks

(Image credit: Future)

Er zijn tot nu toe nog niet echt veel leaks verschenen over de Samsung Galaxy Watch 7, maar volgens de Zuid-Koreaanse website New Daily zou deze smartwatch voorzien worden van een nieuwe 3nm-processor.

Voor dit getal geldt: hoe kleiner, hoe beter. De Samsung Galaxy Watch 6 draait bijvoorbeeld nog op een 5nm-processor. Zelfs de Samsung Galaxy S24 gebruikt nog 4 nm processors, dus als dit gerucht klopt, dan zou de Galaxy Watch 7 op dit vlak dus zelfs Samsungs beste smartphones voorbijgaan.

Nou wil dat niet zeggen dat het horloge krachtiger zal zijn dan de nieuwste smartwatches, want de chips die in smartwatches worden gebruikt zijn simpelweg minder krachtig dan smartphonechips. Toch kan dit wel voor een grote prestatieboost zorgen vergeleken met de Galaxy Watch 6. Daarnaast zou die chip ook nog eens veel energie-efficiënter kunnen zijn en bijgevolg een betere batterijduur kunnen leveren.

Verder heeft PCMag aangegeven dat Samsung hen heeft verteld dat er afwisselend nieuwe Pro- en Classic-modellen zullen uitkomen. Als dat klopt, dan zouden we dit jaar een Galaxy Watch 7 Pro moeten krijgen naast de standaard Galaxy Watch 7, aangezien we vorig jaar de Samsung Galaxy Watch 6 Classic kregen.

Dit Pro-model zal waarschijnlijk niet voorzien zijn van de draaiende ring om het scherm, maar hij zou misschien wel weer meer geschikt zijn voor buitenactiviteiten. We verwachten van een Pro-model namelijk een betere batterij, een stevigere bouwkwaliteit en meer features die gefocust zijn op outdoorsport.

Samsung Galaxy Watch 7: wat we willen zien

We weten misschien nog niet heel veel over de uiteindelijke Samsung Galaxy Watch 7, maar we weten wel wat we graag willen zien op de volgende smartwatch van Samsung. Hieronder vind je daarom een lijst met een aantal van deze zingen die we graag willen zien.

1. Betere batterijduur

De Samsung Galaxy Watch 6 en de Galaxy Watch 6 Classic hebben niet per se een slechte batterijduur, maar ze houden het allebei ook niet echt veel langer dan een dag vol. Je moet deze horloges dus toch nog vrij vaak opladen. Dat is redelijk frustrerend, omdat ze zich gedeeltelijk focussen op slaaptracking. Eigenlijk wil je ze dus 24/7 om houden.

Op de Samsung Galaxy Watch 7 willen we dus ook graag een langere batterijduur zien. Het kan misschien lastig zijn om de ruimte te vinden voor een grotere batterij, maar misschien kan Samsung het apparaat gewoon efficiënter maken, zeker als hij inderdaad die nieuwe processor krijgt.

2. Geen exclusieve features voor Samsung-telefoons

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Technisch gezien kan je een Galaxy Watch wel met elke Android-telefoon gebruiken, maar voor sommige features heb je specifiek een Samsung-telefoon nodig. Denk hierbij aan de ECG en de bloeddrukmeter. Je betaalt dan in feite voor een smartwatch die je niet volledig kan gebruiken en dat is zonde.

Dat maakt deze smartwatches dus ook veel minder interessant voor mensen die geen Samsung-telefoon hebben. Als je er eenmaal een hebt aangeschaft, voel je je misschien ook een beetje gedwongen om in het Samsung-ecosysteem te blijven (dat is natuurlijk wat Samsung wil). We zouden daarom graag zien dat je elke feature op de Samsung Galaxy Watch 7 kan gebruiken in combinatie met elke recente Android-telefoon.

3. Een draaibare rand op minstens één model

Een van onze favoriete onderdelen van de Galaxy Watch is de draaibare rand die op meerdere oudere modellen zat en ook op de Samsung Galaxy Watch 6 Classic van vorig jaar. Met deze rand kan je door de smartwatch navigeren en deze fysieke rand voelt veel fijner om te gebruiken dan de digitale vervanger die we zagen op de andere modellen.

Bij de Galaxy Watch 5-serie was er echter geen enkel model met een draaibare rand om het scherm, dus er bestaat een kans dat dit bij de Galaxy Watch 7-serie ook weer het geval zal zijn. Een gerucht suggereert namelijk dat Samsung dit jaar weer een Pro-model zal uitbrengen naast de standaard Watch 7, in plaats van een Classic-model.

4. Een Pro- én Classic-model

De Galaxy Watch 6 Classic is geweldig, maar we hadden graag ook een nieuw Pro-model gezien. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Niet alleen zien we graag die draaibare rand terugkeren, maar het liefst zien we dit jaar ook een Galaxy Watch 7 Classic én een Galaxy Watch 7 Pro. Als dat het geval is, heb je een optie met draaibare rand en een tweede optie die meer geschikt is voor outdooractiviteiten. Sommige mensen vinden outdoorfuncties namelijk belangrijker dan dat draaibare ringetje.

De Pro- en Classic-modellen spreken eenmaal verschillende doelgroepen aan, dus het zou fijn zijn als er gewoon elk jaar een nieuwe versie van beide zou verschijnen.

5. Meer opslagruimte

Op de Samsung Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic krijg je maar 16GB opslagruimte, terwijl je bij concurrenten zoals de Google Pixel Watch 2 en de Apple Watch 9 meer krijgt (respectievelijk 32GB en 64GB).

Smartwatches hebben zeker niet net zo veel geheugen nodig als smartphones, maar meer geheugen betekent wel dat je meer apps, wijzerplaten en muziek kan downloaden. Samsung loopt op dit vlak gewoon achter op de concurrentie en we willen daarom minstens 32GB opslagruimte zien op de Samsung Galaxy Watch 7.