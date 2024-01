Samsung Galaxy Z Fold 6: nieuws, geruchten en meer

Samsung weet inmiddels heel goed hoe ze een vouwbare smartphone in elkaar moeten zetten en dat kan je ook zien aan onze review van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Hoewel dat toestel heel erg leek op zijn voorganger, kreeg hij van ons toch nog 4,5 sterren. We verwachten dus dat het volgende model, de Samsung Galaxy Z Fold 6, weer een erg goede telefoon zal zijn.

Wel hopen we dit jaar wat meer grote veranderingen te zien op de Fold. In de tweede helft van dit artikel gaan we ook wat dieper in op wat we graag willen zien. In de eerste helft van dit artikel hebben we echter eerst alle leaks en geruchten die we tot nu toe zijn tegengekomen over de Samsung Galaxy Z Fold 6 verzameld. Zo hebben we informatie over de mogelijke prijs en releasedatum, maar ook over sommige specs en features.

In het kort

Wat is het? Samsungs volgende vouwbare smartphone

Samsungs volgende vouwbare smartphone Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk ergens in juli 2024

Waarschijnlijk ergens in juli 2024 Hoeveel zal het kosten? Mogelijke adviesprijzen vanaf 1.899 euro

Samsung Galaxy Z Fold 6: prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy Z Fold 5. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er zijn tot nu toe nog geen geruchten verschenen over de releasedatum van de Samsung Galaxy Z Fold 6, maar Samsung lanceert elk jaar een nieuw model van de Fold en de laatste drie modellen zijn allemaal in augustus uitgekomen.

Twee van die modellen werden ook aangekondigd in augustus, maar het meest recente model, de Z Fold 5, werd al aan het einde van juli onthuld. Het is dus lastig om te zeggen of de Galaxy Z Fold 6 in juli of augustus van 2024 zal worden aangekondigd. Hoe dan ook verwachten we dus wel een van die twee opties. Ook lijkt het ons weer waarschijnlijk dat het toestel te koop zal zijn voor het einde van augustus.

Qua prijs kunnen we momenteel ook alleen maar afgaan op de prijs van zijn voorganger en de Galaxy Z Fold 5 was te koop vanaf 1.899 euro. De Z Fold 6 zal dus waarschijnlijk minstens evenveel kosten.

Samsung Galaxy Z Fold 6: nieuws en leaks

De eerste info over de Samsung Galaxy Z Fold 6 die we zijn tegengekomen, verscheen al in april van vorig jaar. Dat was dus nog voordat de Z Fold 5 was gelanceerd. Deze informatie kwam van de bekende leaker @Tech_Reve. Deze leaker is over het algemeen redelijk betrouwbaar en hij zei toen dat de Galaxy Z Fold 6 een “grote designverandering” zal ondergaan.

Deze bron maakte dit later nog iets specifieker door te zeggen dat Samsung de beeldverhouding van het coverscherm van de Galaxy Z Fold 6 zou wijzigen. Wat die wijziging precies inhoudt, werd niet vermeld, maar tot nu toe heeft elk Z Fold-toestel een erg smal coverscherm gehad in vergelijking met andere vouwbare smartphones, zoals de OnePlus Open en Google Pixel Fold. Het zou dus vrij logisch zijn als Samsung dit display breder wil maken.

Daardoor zou het coverscherm iets meer op een normaal smartphonedisplay gaan lijken en een tweede bron heeft inmiddels ook iets vergelijkbaars gesuggereerd. Dat betekent niet dat dit nu bevestigd is, maar het lijkt wel steeds aannemelijker.

Samsung zelf heeft echter wel bevestigd in een gesprek met TechRadar dat het andere beeldverhoudingen heeft getest tijdens de ontwikkeling van de Galaxy Z Fold 5. Tijdens onze tijd met het designteam in Zuid-Korea rond de lancering van de Z Fold 5 gaf het bedrijf aan dat het designteam toch bij deze smalle vorm is gebleven, omdat dit volgens hen nog steeds voor de beste "bruikbaarheid, grip en draagbaarheid" zorgt.

Dezelfde bron die sprak over een nieuwe beeldverhouding, vermeldde ook dat de telefoon dezelfde beeldsensor zal gebruiken als de Z Fold 5. Het is wel nog niet duidelijk of het dan om één van de camera's zou gaan (in dat geval waarschijnlijk de hoofdcamera) of alle camera's.

The disappointing aspect of the Fold 6 is that it uses the same image sensor as the Fold 5.The major update of the Fold 6 is the change in the aspect ratio of the external display. https://t.co/RVp454lNbwJune 20, 2023 See more

Sindsdien hebben we van een andere bron gehoord dat alle camera's op de Galaxy Z Fold 6 hetzelfde zullen zijn als op de Z Fold 5. De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft een 50MP-hoofdcamera, een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom, een 12MP-ultrawide. Dit wordt aangevuld met een 10MP-selfiecamera op het coverscherm en een 4MP-camera onder het binnenste display. Het zou dus kunnen dat al deze camera's opnieuw op de Z Fold 6 verschijnen.

We hebben verder gehoord dat het coverscherm niet alleen een nieuwe beeldverhouding kan krijgen, maar dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 misschien ook een groter coverscherm krijgt. We weten nog niet hoeveel groter dit scherm dan zou zijn. Momenteel meet het coverscherm 6,2 inch en we verwachten daarom minstens 6,3 inch bij de Galaxy Z Fold 6.

Als laatste heeft Samsung zelf gezegd dat het zijn vouwbare smartphones probeert stofbestendig te maken. Dat is dus een feature die misschien al op de Galaxy Z Fold 6 aanwezig zal zijn, hoewel het bedrijf dat niet expliciet belooft.

Samsung Galaxy Z Fold 6: wat we willen zien

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is een uitstekend toestel, maar het was niet bepaald de grootste upgrade. Bij de Galaxy Z Fold 6 hopen we dus wel een aantal van de volgende grotere veranderingen te zien.

1. Een breder coverscherm

De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft een smal coverscherm. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft een 6,2-inch coverscherm, waardoor je, ook wanneer de smartphone dichtgevouwen is, nog steeds alle features van je telefoon kan bedienen via dit scherm op de voorkant. Dit coverscherm is echter veel smaller dan de displays die je op normale smartphones terugvindt en dat maakt de Fold op sommige momenten onhandig in gebruik. Apps worden daarnaast niet altijd goed weergegeven op dit smalle scherm.

Daarom willen we op de Samsung Galaxy Z Fold 6 een breder coverscherm zien. Dat zou niet onmogelijk moeten zijn, want andere toestellen zoals de OnePlus Open en de Google Pixel Fold (die dan juist weer te breed is) hebben dit al voor elkaar gekregen. Het is zeker mogelijk dat dit gaat gebeuren, aangezien we al geruchten hebben gehoord over een verandering voor de beeldverhouding.

2. Dezelfde camera's als de Galaxy S24 Ultra

De Z Fold 5 beschikt over dezelfde camera-hardware als de Samsung Galaxy Z Fold 4 en dat is redelijk teleurstellend. De camera's op de Z Fold 4 waren tijdens zijn lancering namelijk al niet de beste camera's die je kon vinden op een Samsung.

Gezien de verwachte prijs van de Galaxy Z Fold 6 willen we toch eigenlijk ook wel zien dat hij dezelfde camera's krijgt als de Samsung Galaxy S24 Ultra. Dat toestel heeft erg goede camera's en zal naar verwachting ook de Samsung-smartphone met de beste camera's zijn in 2024.

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft een 200MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide, een 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom en een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Op een telefoon die nog duurder is dan de Ultra, willen we dus graag de beste camera's van Samsung zien.

3. Een S Pen in de doos

De Samsung Galaxy Z Fold 5 wordt niet geleverd met een stylus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft wel ondersteuning voor een S Pen, maar deze stylus is niet inbegrepen. Als je deze stylus dus wel wil gebruiken, moet je hem los kopen.

Dat vinden we erg jammer, omdat de Z Fold 5 al enorm duur is. Daarnaast zit de S Pen wel bij apparaten zoals de Galaxy S24 Ultra en de Samsung Galaxy Tab S9. We zouden dus graag willen zien dat dit accessoire zal worden meegeleverd bij de Galaxy Z Fold 6.

4. Stofbestendigheid

Samsungs vouwbare smartphones bieden inmiddels al waterbestendigheid aan, maar stofbestendigheid mist nog. Dat betekent dat het risico nog steeds bestaat dat stof en andere kleine deeltjes in het scharnier kunnen komen en voor problemen kunnen zorgen.

Stofbestendigheid is inmiddels alweer een tijdje standaard op andere smartphones in deze prijsklasse en we zouden dit ook graag zien bij foldables. Natuurlijk snappen we wel dat dit lastiger is op dit soort toestellen vanwege alle bewegende onderdelen.

Toch is het Motorola bijvoorbeeld wel gelukt bij de Motorola Razr 40 Ultra. Samsung heeft zelf ook al gezegd dat het aan het werken is aan stofbestendigheid, dus er is ook zeker een kans dat we dit krijgen op de Samsung Galaxy Z Fold 6.

5. Geen vouwlijn meer

De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft nog steeds een zichtbare vouwlijn. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een probleem waar vrijwel elke vouwbare smartphone mee te maken heeft, is de vouwlijn op het scherm. Deze kan je vrijwel altijd voelen en zien.

Dat is natuurlijk een logisch gevolg van de ontwikkeling van een scherm dat kan worden dichtgevouwen, maar we zouden graag willen zien dat Samsung hem zo onopvallend mogelijk maakt of helemaal laat verdwijnen. Er zijn al andere vouwbare smartphones met een minder opvallende vouwlijn, dus er is zeker ruimte voor verbetering.