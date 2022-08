De Samsung Galaxy Z Fold 4 is een foldable die meer dan ooit als een 'gewoon' flagship aanvoelt. Hij is dunner, lichter en heeft een groter coverscherm waardoor je de binnenkant soms vergeet. De camera’s zijn van S22-kwaliteit, maar voor 1.799 euro hoopten we eigenlijk op S22 Ultra-kwaliteit.

Drie jaar geleden verscheen de eerste Samsung Galaxy Fold op de markt. Hoewel het vouwbare toestel baanbrekend was, vertoonde het erg grote gebreken.

Samsung maakte het jaar daarna een grote sprong vooruit met de Samsung Galaxy Z Fold 2, die een groter scherm aan de buitenkant en binnenkant had. Het vouwbare scherm kreeg extra bescherming en het scharnier werd uitgerust met borstelharen die stof en zand weg konden vegen.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 van vorig jaar verbeterde het scharnier verder, vernieuwde de materialen en volgde het recept van de Galaxy S21.

De Galaxy Z Fold 4 heeft kleine, maar belangrijke veranderingen aan het ontwerp, de schermen, camera’s en het scharnier. Het resultaat is een Galaxy-toestel dat zich gedraagt en eruitziet als een flagship met binnenin een verrassing die je productiviteit ten goede zal komen.

Geen enkele Z Fold voelt meer als een 'normale' telefoon aan dan deze. Dichtgeklapt is de smartphone nog steeds dikker en langer dan een Galaxy S22 Ultra, maar Samsung heeft de randen van het coverscherm en scharnier verkleind. Daardoor krijg je nu een volledig functioneel, 120Hz-display aan de buitenkant.

Aan de achterzijde vinden we de camera’s van de Samsung Galaxy S22 terug. Dit zijn zeker geen slechte camera’s, maar voor 1.799 euro verwacht je eigenlijk camera’s op Ultra-niveau. Features zoals 100x Space Zoom krijg je hier dus niet.

Het 7,6 inch opvouwbare display ter grootte van een tablet is aantrekkelijk en nuttig, maar toch blijft de vouwlijn zichtbaar. Je kunt een scherm gewoon niet buigen zonder die kleine vouw in het midden. Wanneer je de Galaxy Z Fold 4 gebruikt, valt de vouw gelukkig niet op. Het heeft meer weg van het scherm van een tablet dan van een smartphone. De selfiecamera zit zoals vorig jaar verborgen onder het scherm.

Je betaalt meer voor de Samsung Galaxy Z Fold 4 omdat het zonder twijfel het meest veelzijdige toestel op de markt is. Hij is compact genoeg en heeft voldoende groot coverscherm dat kan concurreren met andere premium smartphones. Het 7,6 inch display aan de binnenkant geeft je daarnaast de mogelijkheden van een tablet, inclusief ondersteuning voor de S Pen (niet inbegrepen).

Samsung Galaxy Z Fold 4 releasedatum en prijs

Samsung Galaxy Z Fold 4 scherm (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is bekendgemaakt op 10 augustus tijdens het Galaxy Unpacked event. Daar werden ook de Galaxy Z Flip 4, Watch 5, Watch 5 Pro en Galaxy Buds 2 Pro aangekondigd.

De Z Fold 4 is beschikbaar in drie configuraties:

12GB/256GB: 1.799 euro

12GB/512GB: 1.919 euro

12GB/1TB: 2.159 euro (alleen in de webshop van Samsung)

Er zijn drie kleurenopties: Grijs, Phantom Black en Beige. Op 26 augustus gaat de Samsung Galaxy Z Fold 4 officieel in de verkoop en zoals gewoonlijk kan je nu alvast een pre-order plaatsen op de website van Samsung en bij bepaalde retailers.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 4 design en display

Qua design lijkt de Galaxy Z Fold 4 zo sterk op de Z Fold 3 dat je beide toestellen bijna niet kan onderscheiden. Over het algemeen voelt de Z Fold 4 weliswaar meer aan als een “gewone telefoon”. Dat komt mede door het grotere coverscherm, de dunnere behuizing en het minder opvallende scharnier. De vingerafdrukscanner zit nog steeds in de vergrendelknop aan de zijkant en het is Samsung weer gelukt om het toestel een IPX8-score te geven. Dat wil zeggen dat je de Z Fold 4 voor maximaal 30 minuten op een diepte van 1,5 meter in water kan onderdompelen. De afmetingen zijn bijna hetzelfde als bij de vorige Fold. Er zijn kleine beetjes bijgeschaafd en het toestel weegt nu een grammetje minder (263g).

Samsung Galaxy Z Fold 4 scharnier (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Beide displays hebben de nodige upgrades gekregen. Aan de buitenkant krijgen we een 6,2 inch Super AMOLED display met een variabele verversingssnelheid (48 tot 120Hz) en dunnere randen, waardoor het geheel nu 2,7mm breder is. Dat lijkt niet veel op papier, maar in de praktijk voelt het coverdisplay nu nog meer aan als een normaal, functioneel smartphonedisplay.

Voor het echte werk moeten we aan de binnenkant zijn. Daar vinden we een 7,6 inch (2176 x 1812 pixels) display met variabele verversingssnelheid (1 tot 120Hz). Net zoals vorig jaar is de selfiecamera verborgen onder het display en komt hij alleen tevoorschijn wanneer je een selfie wil nemen. Het stukje scherm dat boven de camera zit, is eveneens verbeterd waardoor het nu minder opvalt.

Samsung Galaxy Z Fold 4 scherm binnenkant (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hoewel het scharnier verfijnd is, zijn de borstelharen tegen stof en vuil nog steeds aanwezig. Het vouwbare display is op zijn beurt geüpgraded met ultra-dun, buigbaar glas. In de praktijk merkten we hier echter weinig van. Het display is nog steeds groot, uitnodigend en functioneel, maar de vouwlijn in het midden blijft zichtbaar en voelbaar. We hadden bovendien de mogelijkheid om kort de S Pen uit te testen. Hierdoor voelt de Galaxy Z Fold 4 nog meer aan als een tablet. Een klein minpuntje is dat de S Pen alleen werkt op het scherm aan de binnenkant en niet op het coverdisplay.

Achterkant van de Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 4 camera's en batterij

50MP camera van de Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De korte versie: als bekend bent met de camera’s op de Samsung Galaxy S22, dan ken je deze camera’s ook. We krijgen exact dezelfde combinatie van een 50MP hoofdcamera, 12MP groothoekcamera en 10MP telefotocamera met 3x optische zoom. Hoewel we graag de camerakwaliteit van de Galaxy S22 Ultra hadden gezien voor dit geld, is dit alsnog een upgrade tegenover vorig jaar. Samsung beweert dat de Galaxy Z Fold 4 met deze hoofdcamera 23 procent helderdere foto’s kan schieten.

In de beperkte tijd die we hadden, hebben we elke camera uitgeprobeerd, inclusief de 10MP-selfiecamera op het coverdisplay en de verborgen 4MP selfiecamera binnenin. Elke camera deed netjes zijn werk in de hands-on ruimte en vooral de portretmodus was indrukwekkend. De 3x optische zoom leek inderdaad te presteren zoals op de Galaxy S22 en staat je toe om maximaal 30x digitaal in te zoomen. De 100x digitale Space Zoom die we kennen van de Ultra-toestellen krijg je hier dus niet. We zijn tot slot benieuwd naar de prestaties bij weinig licht, aangezien we die niet konden verkennen in de demoruimte.

Samsung Galaxy Z Fold 4 selfiecamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ook de 4.400mAh batterij is rechtstreeks gekopieerd en geplakt van de Galay Z Fold 3. We verwachten daarom gelijkwaardige batterijprestaties, waarbij je gemiddeld een volledige dag kan doen met een oplaadbeurt. Het draadloos laden is iets sneller geworden en volgens Samsung kan je de telefoon tot 50 procent opladen in 30 minuten.

Omgekeerd draadloos opladen is nog steeds aanwezig. Die feature is voornamelijk handig voor Samsung-fans die ook een Galaxy Watch 5 (Pro) of Galaxy Buds 2 Pro aanschaffen, aangezien je die apparaten bijvoorbeeld ‘s nachts kan opladen op de Z Fold 4. Zo heb je aan één stopcontact/oplader voldoende.

Samsung Galaxy Z Fold 4 prestaties en specs

Verrassend genoeg is de Samsung Galaxy Z Fold 4 uitgerust met de nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1 chipset en 8GB RAM. In Europa koos Samsung vaak voor zijn eigen Exynos chips, die over het algemeen minder goed presteren dan de Snapdragon-chips van Qualcomm. We zijn dan ook blij dat Samsung ervoor gekozen heeft om zijn eigen chips niet te gebruiken. Benchmark-cijfers hebben we nog niet, maar op basis van andere toestellen kunnen we stellen dat de Snapdragon 8+ Gen 1 gemiddeld 10 procent sneller en 30 procent efficiënter werkt. We hopen daarom een iets betere batterijduur te zien ondanks dat de batterijcapaciteit ongewijzigd is.

Dankzij deze razendsnelle chip zien we vlotte prestaties over de gehele lijn. De Samsung Galaxy Z Fold 4 benut deze prestaties optimaal met het nieuwe app-dock. Hier kan je een app selecteren en vervolgens kiezen waar je hem wil openen (linksboven, linksonder, rechtsboven, rechtsonder, op de linkerhelft, rechterhelft…). Tijdens onze demo konden we maximaal drie apps tegelijk openen en de feature waarbij je app-combinaties kan instellen is ook aanwezig. Heb je vaak Twitter, je browser (met bijvoorbeeld TechRadar) en je mailbox tegelijk open? Voeg die groep dan toe aan het dock en je kan de apps met één beweging tegelijkertijd openen.

Dat vouwt netjes (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Galaxy Z Fold 4 is een beest van een smartphone die de vouwbare technologie optimaal benut. De Flex Modus werkt bovendien erg intuïtief. Toen we de als een laptop smartphone opengeklapt hadden en de browser openden, verscheen de browser op de bovenste helft van het scherm en het virtuele toetsenbord op de onderste helft. Hoe meer apps Flex Modus-ondersteuning hebben, hoe nuttiger de Galaxy Z Fold 4 zal worden.

Een kleine laptop! (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vroeg oordeel

De S Pen werkt alleen op het scherm binnenin (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is geen niche foldable meer. Het is een krachtige Android smartphone die aan de buitenkant aanvoelt als een traditioneel flagship en aan de binnenkant een nieuwe wereld van ongekende productiviteit verbergt. De camera’s zijn niet het beste dat Samsung in huis heeft, maar bieden alsnog de meer dan degelijke kwaliteit van de Galaxy S22.

Het 7,6 inch display laat je multi-tasken en media ervaren als nooit tevoren. Hoewel de vouwlijn nog steeds zichtbaar en voelbaar is, zal je dit amper opmerken wanneer je de Galaxy Z Fold 4 gebruikt. Voor je het weet, besef je niet meer dat die vouwlijn er is.

Met een adviesprijs van 1.799 euro is dit een van de duurste smartphones die je kan vinden. Dit kan zelfs oplopen tot 2.159 euro wanneer je de versie met 1TB geheugen wil. Je krijgt hier wel waar voor je geld met twee topklasse 120Hz AMOLED displays en enorm veel functionaliteit.