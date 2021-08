Samsung Galaxy Z Fold 3 review

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is de eerste foldable die we aanraden voor de zogenoemde 'early adopters', die om goede redenen de Z Fold 2 van 2020 lieten liggen. De twijfelaars van vorig jaar zullen zich nu aangetrokken voelen door de nieuwe S Pen-ondersteuning, de betere bouwkwaliteit en een waterbestendig ontwerp in een verder herkenbaar jasje. De smartphone is nog altijd zeer prijzig en dus niet voor de gemiddelde consument bedoeld. De startprijs is wel iets lager dan bij vorige iteraties. Dat maakt het een ideale koop voor iedereen die het geld over heeft voor deze unieke vormfactor, maar tot nu nog op het vinkentouw zat.

Review in een notendop

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is gemaakt om jou ervan te overtuigen dat de derde keer scheepsrecht is. Althans, wanneer het aankomt op het kopen van een vouwbare smartphone. Zonder de Galaxy Note 21 ligt er meer druk op de foldable van Samsung.

Het goede nieuws: we hebben de Z Fold 3 nu bijna twee weken lang getest, en het is de eerste foldable die we kunnen aanraden aan iedereen die zichzelf een 'early adopter' zou noemen, maar om goede redenen toch de vorige twee iteraties oversloeg.

We hebben het bekende 2-in-1-design geëvalueerd, en zo vaak gevouwen en ontvouwen dat we het in onze slaap zelfs nog konden uitvoeren. Alles om de duurzaamheid van het ontwerp te testen.

Het resultaat? Deze versie voelt beduidend sterker dan zijn twee voorgangers: hij is waterbestendig, en het grote scherm aan de binnenzijde overleeft met gemak onze stylusbewegingen met de nieuwe S Pen en S Pen Pro.

Ondersteuning voor de S Pen is niet meer dan logisch op zo'n scherm, en het is iets waar consumenten al sinds de eerste versie om vroegen bij de Fold. Er is meer ruimte om te schrijven en te tekenen dan bij de Galaxy Note, maar de Fold is ook weer niet zo groot dat hij net zo onhandig in gebruik is als de doorsnee tablet. De Z Fold 3 kun je in elkaar klappen en dan (met een beetje proppen) kwijt in een broekzak.

De Z Fold 3 waarop je je smartphone gebruikt rigoureus veranderen, zeker wanneer je de S Pen en hoes gebruikt om hem met je mee te dragen. Helaas wordt de stylus apart verkocht en kun je deze niet in de telefoon steken. Dit gebrek zal frustrerend zijn voor Note-gebruikers, al vinden we de nieuwe, grotere stylus wel prettiger in gebruik dan de tandenstoker die we kennen van de Note-serie.

Verwacht overigens niet het beste van het beste op cameragebied: dit is wederom een foldable met prima camera's, maar je mist hier de zoomprestaties van een Samsung Galaxy S21 Ultra en Note 20 Ultra. Wel tof vinden we de selfiecamera die onder het scherm is verwerkt. Zo is er geen inkeping meer nodig, alhoewel de 4MP frontcamera niet zulke mooie foto's maakt als een reguliere voorste camera.

Een voordeel van de Z Fold 3 is dat hij iets goedkoper is dan de vorige generatie, de Galaxy Z Fold 2. Iedereen die zijn twijfels had over de eerste twee Folds, deed er goed aan om te wachten. Diezelfde mensen zullen nu echter een sterkere drang voelen om versie drie in huis te halen.

Samsung Galaxy Z Fold 3: releasedatum en prijs

De releasedatum voor de Galaxy Z Fold 3 valt op 27 augustus. De smartphone is nu beschikbaar op de website van Samsung, maar ook reguliere retailers hebben de foldable in huis.

De Z Fold 3 kost iets minder dan de Galaxy Z Fold 2 bij lancering, maar dat wil niet veel zeggen. Vouwbare smartphones zijn nog altijd duurder dan de conventionele high-end smartphones zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra of iPhone 12 Pro Max.

Als je nog wat van de prijs af wil doen, kun je jouw huidige Samsung-smartphone opsturen voor extra inruilwaarde. Niet alle toestellen leveren evenveel op, dus neem daarvoor zeker een kijkje op de website van Samsung.

De smartphone start bij 1.799 euro voor een model met 256GB opslaggeheugen. Voor een model met 512GB betaal je 1.899 euro. Ter referentie: de Z Fold 2 startte vorig jaar bij een bedrag van 1.999 euro.

Design

De Galaxy Z Fold 3 behoudt het boekvormige ontwerp en de functionaliteiten van zijn voorgangers, met een beperkt doch bruikbaar 6,2 inch extern Cover Display en een gigantisch 7,6 inch scherm aan de binnenkant.

De twee displays en het scharniermechanisme stellen jou in staat om deze smartphone in en uit elkaar te vouwen. Dat zorgt er ook in 2021 voor dat je de aandacht trekt op feestjes en partijen. Hoewel wij de technologie al eerder hebben gezien, zijn er nog maar weinig consumenten die een foldable hebben aangeschaft.

Daar betaal je ook grotendeels voor: de wauwfactor om deze telefoon te kunnen plooien onthult niet alleen een groot 7,6 inch display, maar toont ook nog eens aan dat je voorloopt op de rest.

Samsung heeft verbeteringen doorgevoerd aan het scharnier en de gebruikte materialen zijn een stuk duurzamer dan in voorgaande foldables. De Samsung Galaxy Z Fold 3 is tachtig procent sterker dan zijn eerdere iteraties. Er is een duidelijk verschil of je dit toestel ontvouwt in vergelijking met een oudere Fold; het voelt allemaal net wat beter aan.

De Fold 3 is robuuster dan de Fold 2. Samsungs Ultra Thin Glass voelt dit keer een stuk minder slap. Dat is belangrijk wanneer je games speelt of door je sociale media scrolt.

Het design van de Z Fold 3 is nog altijd interessant, ook al ziet het er niet altijd praktisch uit. Je moet ermee kunnen leven dat je extra betaalt om het dikste vlaggenschip (letterlijk) in jaren met je mee te dragen. En dat terwijl dunne en lichte smartphones significant goedkoper zijn. Het toestel is met zijn 271 gram iets lichter dan de Z Fold 2 (282 gram), maar het is nog altijd een zwaar toestel.

Een mooie primeur is dat de Z Fold 3 als eerste Samsung-foldable waterbestendig is. We hebben dit getest zonder ons reviewexemplaar te hoeven breken. We hebben hem zelfs onderwater ontvouwen. De IPX8-certificering betekent echter dat je dit toestel beter niet naar het strand meeneemt, aangezien hij niet stofbestendig is. Korrels zand behoren waarschijnlijk nog een tijd tot de achilleshiel van dit soort telefoons.

Display

Samsungs tablet-achtige 7,6 inch scherm met een verversingssnelheid van 120Hz blijft zonder meer het belangrijkste verkoopargument van de foldable.

Met een beeldverhouding van 24,5:9 is de Fold 3 binnen korte tijd uitgegroeid tot ons favoriete product om e-books op te lezen, alsook mee te surfen op het web. Kolommen op websites verschijnen naast elkaar in plaats van dat ze verticaal op elkaar gedumpt worden, en we hebben zelfs spreadsheetwerk weten te verrichten zonder doodmoe te raken. Iets wat wel het geval is bij traditionele smartphones.

Je moet wel nog altijd leren leven met de vouwlijn die te zien is in het midden van het grote AMOLED-display. Zelf stapten we hier vrij makkelijk overheen, aangezien we bij vlagen wegdroomden in het grote scherm.

We haalden veel plezier uit het spelen van games op het grote scherm. Onze duimen hielden nu namelijk niet grote delen van het scherm bezet, iets wat wel het geval is bij standaard smartphones.

Samsungs Cover Display werd vergroot tot 6,2 inch toen de Z Fold 2 in 2020 lanceerde. Dat kwam door de feedback op de originele Z Fold, welke over een kleiner scherm beschikte. Het grotere display is zo goed bevallen dat de Z Fold 3 van dezelfde afmetingen gebruikmaakt. Het is zeer smal, zeker wanneer je probeert te typen. Wel is de verversingssnelheid verhoogd naar 120Hz, dat geldt ook voor het grotere display.

S Pen

De Galaxy Z Fold 2 is compatibel met de S Pen. Dat zorgt ervoor dat we de Fold toch een beetje kunnen zien als de onofficiële opvolger van de Note 20 Ultra. De Note 21 komt er namelijk niet, zo lijkt het.

Samsung verkoopt de gloednieuwe S Pen voor deze foldable apart. Er zijn er zelfs twee: de S Pen Fold Edition en de grotere S Pen Pro. De laatste ondersteunt bluetooth voor Air Actions en USB-C-opladen.

Hoewel de Note-serie met een S Pen uit de doos komt, zijn deze pennetjes een stuk kleiner. Ze moeten immers in de behuizing van het toestel passen. De nieuwe S Pen-accessoires voor de Fold passen niet in de behuizing en moet je apart kopen, maar daardoor heeft Samsung ze wel groter kunnen maken. Dat maakt de stylussen een stuk prettiger in gebruik. We missen alleen nog S Pen-ondersteuning voor het Cover Display.

Camera's

De Samsung Galaxy Z Fold 3 camera's zijn goed, maar niet grensverleggend: je bent tevreden met de gedetailleerde foto's en video's, of teleurgesteld omdat deze onofficiële Note 21 Ultra-vervanger geen grote stappen zet ten opzichte van de Z Fold 2. Het ligt eraan hoezeer je gesteld bent op de camerakwaliteiten bij het kopen van een nieuwe smartphone.

De cameraspecificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 3 wijken niet af van die van vorig jaar. We krijgen een 12MP f/1,8 hoofdcamera, een 12MP f/2,2 groothoeklens en een 12MP f/2,4 telefotocamera met 2x optische zoom. Je geniet bij de telefoto- en groothoekcamera's ook van optische beeldstabilisatie, maar buiten dat blijft alles redelijk hetzelfde.

De Z Fold 3 neemt scherpe, heldere foto's met levendige kleuren, precies zoals je zou verwachten van een Samsung-telefoon anno 2021. Duiken we echter dieper in de materie, dan zien we dat de S21 Ultra (die een halfjaar voor de Z Fold 3 verscheen) mooiere plaatjes schiet, alsook de iPhone 12 Pro Max uit 2020. Wellicht dat je het zelf niet doorhebt of er weinig waarde aan hecht. Pas als je de telefoon naast elkaar legt en goed kijkt, zal je de verschillen opmerken.

De Z Fold 3 biedt standaard 2x optische zoom, wat gelimiteerd voelt nadat Samsung 18 maanden non-stop heeft gepraat over Space Zoom-camera's in de Ultra-telefoons. Uiteraard was 100x Space Zoom van de S20 Ultra overkill, maar foto's met 10x en 30x zoom blijken in de praktijk best van nut te kunnen zijn. De Z Fold 3 komt echter niet in de buurt van die resultaten.

De camera-opzet komt echter wel met één interessante gimmick, en dat is de camera die onder het 7,6 inch display zit verwerkt. Het cameragat is verborgen door een lading pixels wanneer deze niet in gebruik is. Hij is niet compleet onzichtbaar, maar Samsung heeft er veel aan gedaan om het gat zo min mogelijk op te laten vallen.

Helaas staat deze unieke technologie duidelijk nog in de kinderschoenen. In de praktijk vinden we dat de 4MP f/1,8 camera foto's opneemt die merkbaar minder scherp zijn dan die geschoten met de 10MP f/2,2 frontcamera die in het buitenste scherm (Cover Display) verwerkt zit. Dat is jammer, want het tablet-achtige scherm zou een prima display kunnen zijn voor videogesprekken. Wie wil dan de slechtste van de vijf camera's gebruiken? Het idee is leuk, maar de uitvoering halfbakken.

Voorbeeldfoto's

Hardware, software en prestaties

Onder de motorkap drijft de Qualcomm Snapdragon 888-chipset de Galaxy Z Fold 3 aan. Nergens in de wereld vind je deze smartphone met Exynos-chipset, iets dat wel het geval is bij de belangrijkste Galaxy S-vlaggenschepen. Erg vinden we dat niet, want de Snapdragon 888 is een razendsnelle chipset die multitasken afhandelt zoals je dat mag verwachten van een premium vlaggenschip.

Het goed overweg kunnen met multitasken is extra belangrijk bij deze telefoon, aangezien Samsung app-pairing (waar je twee apps naast elkaar kunt laten draaien) en het slide-out dock naar een hoger niveau heeft getild: het is nu mogelijk om het app-dock permanent te maken en je kunt de interface zo goed als zelf instellen (je kunt wel drie app-schermen tegelijkertijd openhouden).

Dit is een grote stap voorwaarts voor iedereen die ervan heeft gedroomd dat hun smartphone-software meer werkte als een laptop. De mogelijkheid om te wisselen tussen apps zonder dat je naar je homescherm hoeft te gaan of een dock moet oproepen, voelt als een echte game changer. Zeker voor een Android-smartphone, aangezien Android-tablets op dit vlak al jaren achter de feiten aanlopen ten opzichte van iPad en iPadOS.

We zouden dit toestel bijna uitroepen tot de beste Android-tablet die je kunt kopen (maar het zou dan ook meteen veruit de duurste tablet zijn).

Er zijn twee configuraties voor de Z Fold 3: 256GB met 12GB RAM en 512GB met 12GB RAM. Alhoewel 256GB voor de meeste gebruikers meer dan voldoende is, moet je rekening houden met het feit dat het geheugen niet uitbreidbaar is door middel van een microSD-kaartje.

Batterij

De Galaxy Z Fold 3 accucapaciteit bedraagt 4.400mAh. Wellicht dat Samsung zoveel technologie in de flexibele behuizing heeft gestopt dat er 100mAh minder in kan dan vorig jaar. Toen zat er namelijk 4.500mAh aan boord.

Hoewel we het merendeel van de tijd het een hele dag vol kunnen houden terwijl we beide schermen gebruiken, grepen we toch vaak al voor het einde van de avond naar de oplader als we ook gebruik maakten van 5G en de camera's.

Dat brengt ons bij een ander pijnpunt: er is geen adapter meegeleverd bij de Galaxy Z Fold 3. Je moet er dus zelf een aanschaffen of je oude adapter blijven gebruiken (mocht je die hebben). Dit moet e-waste tegengaan, en de kleinere doosjes moeten kosten besparen wat betreft het verschepen ervan.

De Z Fold 3 ondersteunt snelladen tot maximaal 25W. Na een halfuur is de smartphone min of meer voor de helft opgeladen, en na een uur en drie kwartier zit de accu volledig vol. Draadloos opladen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Moet je de Samsung Galaxy Z Fold 3 kopen?

Koop hem als...

Je jezelf als een early adopter beschouwt

Dit is het. Dit is de foldable waar je al die tijd op hebt zitten wachten. Vrij van de grootste kinderziektes, maar je bent er ook nog vrij vroeg bij als je deze derde generatie foldable in huis haalt.

Je graag de artiest speelt op je smartphone of notities bijhoudt

De S Pen voelt volwassen op de Z Fold 3. Het is een stylus van degelijk formaat en je hebt een mooi groot scherm om hem op te gebruiken. Je moet de stylus wel apart kopen en hij is niet ergens in de behuizing te steken, maar hij werkt wel prettiger dan de 'tandenstoker' van de Ultra-serie.

Je een groot scherm zoekt voor video's en games Je koopt deze smartphone voor de magie die een foldable biedt, maar je blijft voor het grote 7,6 inch scherm. Het spelen van video's en kijken van films is een waar genot op dit mooie, grote display.

Koop hem niet als...

Je Samsungs beste camerasmartphone zoekt Samsung heeft enkele cameraverbeteringen toegepast ten opzichte van de vorige Fold, maar uiteindelijk moet deze telefoon zijn meerdere erkennen in de Ultra-telefoons van Samsung. Naast de algehele kwaliteit is er bijvoorbeeld ook geen Space Zoom aanwezig.

Je nog niet klaar bent voor de foldable revolutie

Hoewel we de Z Fold 3 van harte aanraden als je een early adopter bent, vinden we de Galaxy Z Fold 3 niet meteen een smartphone voor de gemiddelde consument. Zo is hij nog altijd ontzettend prijzig en lang niet altijd even praktisch, ook al is het misschien wel de mooiste smartphone van 2021.