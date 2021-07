'Samsung Galaxy Note 21 wordt vervangen door Galaxy Z Fold 3'

Ook al blijven sommige fans er goede hoop op hebben; de Samsung Galaxy Note 21 verschijnt niet op 11 augustus. Enkele hooggeplaatste personen bij Samsung teasen wel de komst van de nieuwe Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 foldables die op het Samsung Unpacked-event worden voorgesteld.

"Ik meld met plezier dat onze derde generatie vouwbare toestellen ongelofelijke nieuwe multitasking-capaciteiten en verbeterde duurzaamheid voor nog meer mensen over de hele wereld zullen brengen", zo stelt T.M. Roh, voorzitter van Samsung en hoofd van Mobile Communications in een blogbericht.

Roh teaset de eerste S Pen-stylus voor foldables en bevestigt dat de Samsung Galaxy Note 21 niet zal verschijnen tijdens het lanceringsevenement dit jaar. In plaats daarvan lijkt het alsof ze bij Samsung de Note-reeks volledig hebben begraven: "In plaats van de onthulling van een nieuwe Galaxy Note dit jaar, zullen we de geliefde Note-functies uitbreiden naar meer Samsung Galaxy-toestellen".

Dit is de grootste officiële bevestiging dat Samsung de Fold 3 en Flip 3 zal onthullen op zijn Samsung Unpacked-event, en dat de S Pen compatibel zal zijn met de Fold 3, als opvolger van de Note-reeks.

Samsung Unpacked vindt op 11 augustus virtueel plaats om 16:00 uur Nederlandse tijd. Voor meer informatie over de livestream en alle nieuwe producten kan je bij TechRadar terecht.

(Image credit: Future)

Meer focus op foldables

In het bericht van Roh spreekt hij niet rechtstreeks over de Galaxy Z Fold 3 of de Z Flip 3 als de derde generatie vouwbare toestellen, maar we hebben de voorbije maanden genoeg berichten zien verschijnen om beter te weten.

Roh bespreekt hoe Samsung zijn tijd en middelen gebruikt om foldables meer mainstream te maken, waaronder een samenwerking met Microsoft om het app-ecosysteem en besturingssysteem af te stellen op meerdere schermen en de steeds wijzigende schermgroottes bij het openen van de smartphone.

"We hebben zelfs meer partnerapps klaarstaan die het meeste halen uit het flexibele vouwbare formaat", zo meldt Roh. "Gaande van hands-free videogesprekken met Google Duo en het bekijken van video's in Flex-modus op YouTube, naar multitasking in Microsoft Teams; ons vouwbare ecosysteem biedt een brede waaier aan naadloze en geoptimaliseerde ervaringen."

Samsung richt zich dus niet enkel op hardware, maar ook op alle nodige software voor de foldables. Het bedrijf heeft ook een gelijkaardige samenwerking lopen met Google op het vlak van smartwatches, en we verwachten dat de Wear OS 3-interface net als de Galaxy Watch 4, Z Fold 3 en Z Flip 3 verschijnt op 11 augustus.