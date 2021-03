Samsung Galaxy Note 21 is geannuleerd

De Samsung Galaxy Note 21 is de voorbije maanden al enkele malen in het nieuws verschenen. Vaak werd er vermeld dat de Note-reeks werd stopgezet. Een nieuw bericht bevestigt dat de smartphone niet in 2021 wordt gelanceerd.

Op de 52e aandeelhoudersvergadering in Zuid-Korea sprak mede-CEO van Samsung D.J. Koh over het wereldwijde gebrek aan balans tussen vraag en aanbod van halfgeleiders. Samsung is nu het grootste techbedrijf voor consumenten dat publiekelijk praat over een aanhoudend tekort, zo stelt Digital Daily.

Samsung, dat zelf ook een fabrikant is van chips, verwacht dat dit probleem zijn handel in het volgende kwartaal aantast. Dat houdt dus ook een impact in voor de Galaxy Note-reeks.

Koh zegt dat het moeilijk zal worden om de Galaxy Note 21 in de tweede helft van het jaar uit te brengen, omdat het ontwikkelen en aanbieden van twee high-end toestellen een 'last' kan zijn. Daarmee verwijst hij naar de Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21 Ultra die eerder dit jaar uitkwamen.

Een woordvoerder geeft aan dat de Note-reeks niet wordt stopgezet, maar enkel vertraagd. Hij verwacht dat het nieuwe vlaggenschip volgend jaar terugkomt. Dat wordt waarschijnlijk de Galaxy Note 22, in navolging van de Samsung Galaxy S22. "Het is niet dat we geen nieuwe producten willen uitrollen. De timing kan verschillen, maar volgend jaar willen we dit graag verderzetten", aldus Koh.

"De ongelijkheid tussen het aanbod van onderdelen en de vraag in de informatietechnologie (IT) is groot. We bekijken elke ochtend het probleem rond de bevoorrading van onderdelen. Het is moeilijk om te zeggen dat het 100 procent is opgelost. Het vormt een probleem in het tweede kwartaal. We zullen berichten blijven uitbrengen, zodat er geen verstoring is van de handel."

Wachten tot 2022

Normaal stabiliseert de chipset-voorraad zich binnen enkele maanden, maar meer high-end chipsets hebben iets meer tijd nodig vanwege hun complexiteit en het gebrek aan eerdere ervaring en expertise. In het ergste geval zullen we een flinke toename zien in de prijzen van consumentenelektronica.

De iPhone 12 werd ook getroffen door bevoorradingsproblemen van verschillende soorten chips, wat resulteerde in een schaarste van de smartphone gedurende de eerste maanden na de release. Misschien kiest Samsung ervoor om geen smartphone uit te brengen die slechts een handvol mensen kunnen kopen.

We moeten nog afwachten of deze beslissing een impact zal hebben op de lancering van de aankomende reeks foldables van Samsung, waaronder de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Deze laatste zou volgens geruchten in het midden van 2021 worden onthuld met een gelijkaardige processor. Een vertraging van het toestel lijkt niet vergezocht, maar gezien de status als nicheproduct is Samsung hierbij mogelijk meer in staat om de vraag bij te houden.