'Samsung werkt aan oprolbare telefoon'

Je hebt ze al in elkaar zien klappen als kleine schelpen; je hebt ze al zien uitvouwen tot mini-tablets en binnenkort zal je ook vouwbare smartphones hun behuizing zien vergroten en de display zien uitrollen om grotere schermen te maken. Er is zojuist een patent voor een dergelijke uitschuifbare smartphone van Samsung verschenen, wat toont hoe het bedrijf met dit concept omgaat.

Het patent, zoals het door LetsGoDigital werd opgegraven, werd in maart 2020 door Samsung ingediend en in januari 2021 uitgegeven. Het toont de smartphone van alle hoeken en geeft ons ook een beeld van hoe de interne opbouw het uitschuifbare effect veroorzaakt.

Zo te zien heeft de smartphone een behuizing met ongeveer dezelfde grootte als die van de Samsung Galaxy S21, maar als je een bepaalde functie inschakelt (misschien in een van de menu's van de smartphone, ook al wordt het niet gespecifieerd), dan wordt de smartphone breder, met het display dat er links en rechts uitschuift.

Het patent bevat geen afmetingen, maar het ziet ernaar uit dat de breedte van de smartphone ongeveer zou verdubbelen, terwijl de hoogte hetzelfde blijft. Dat zou dan twee keer de standaard schermgrootte geven. Dat is een flinke toename, maar de interne bewegende componenten zullen vrij delicaat zijn, gezien hun complexiteit.

Aangezien het patent in maart van 2020 werd ingediend, is het duidelijk dat het bedrijf er nu al een tijdje mee aan de slag is. We verwachten echter dat Samsung aan meerdere types uitschuifbare en rolbare smartphones werkt, en dat dit slechts één voorbeeld is. Patenten betekenen enkel dat een bedrijf over iets nadenkt, maar dat houdt niet in dat het ook echt op de markt komt.

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Meerollen

Op CES 2021 zagen we twee nieuwe concepten van uitrollende smartphones van LG en TCL. Deze waren beide reeds geteased, maar het evenement in januari was duidelijk de katalysator voor de interesse in 'vouwbare smartphones' die niet vouwen, maar uitschuiven of uitrollen.

We verwachten dat andere bedrijven ook aan dit soort technologie werken, en zeker Samsung, dat momenteel de dominante speler is in de markt van vouwbare toestellen. Het merk heeft de Z Flip en Z Fold-reeksen, en geruchten suggereren dat het momenteel aan een derde series werkt met toestellen die zich op een andere manier aanpassen.

We moeten wel melden dat noch de uitschuifbare smartphone van TCL, noch de LG Rollable een vaste releasedatum hebben. LG heeft reeds laten vallen dat zijn toestel in 2021 op de markt verschijnt, maar daar kwamen ze al snel op terug. Op het moment van schrijven zijn er dus nog geen uitschuifbare smartphones bevestigd voor een lancering.

Samsung kan de eerste zijn als ze snel een dergelijk toestel uitbrengen. We zullen moeten afwachten wat het bedrijf allemaal in 2021 wil lanceren om te zien of er een Samsung Galaxy Z Roll of Z Slide bijzit.

Via TechEBlog