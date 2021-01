LG Rollable eindelijk getoond als alternatief voor vouwbare smartphone op CES 2021

We hebben nu al een tijdje geruchten gehoord van de LG Rollable, maar op CES 2021 heeft LG officieel de naam van de smartphone bevestigd, samen met een korte blik op het toestel in een teaser.

In de teaser zie je iets dat er op het eerste zicht als een conventionele smartphone uitziet, maar met randen die uitbreiden om een kleine tablet te maken, zoals in de afbeelding hierboven.

Dit zorgt voor een heel ander ontwerp dan dat van een vouwbare smartphone, maar het resultaat is ongeveer hetzelfde, door je te laten kiezen of je met een groot of kleiner scherm aan de slag wil.

Nog veel te leren

Verder weten we eigenlijk nog maar weinig van de LG Rollable, zoals wanneer je hem zal kunnen kopen. LG geeft echter wel een duidelijk zicht op de voorkant van de smartphone, en het ziet ernaar uit dat de smartphone ergens dit jaar te koop zal zijn, mogelijk sneller dan verwacht.

We hopen wel dat je voldoende hebt gespaard, want een recent lek suggereert dat de LG Rollable misschien wel een prijskaartje van bijna 2.000 euro krijgt.

LG is echter wel niet het enige bedrijf dat aan een rolbale smartphone werkt. De Oppo X 2021-conceptsmartphone rolt ook, net zoals een ontwerp van TCL. Er zijn geen garanties dat deze toestellen ook in de handel terechtkomen, maar vroeg of laat zullen we meerdere rolbare smartphones op de markt zien verschijnen, dus hopelijk zit er dan ook een betaalbaar model bij.