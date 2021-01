CES 2021 preview: wat te verwachten van het aanstaande online tech evenement

CES 2021 is het eerste grote evenement voor consumentenelektronica dat zich in 2021 afspeelt, en het brengt ons een gigantische hoeveelheid technieuws om het jaar mee van start te gaan.

Normaal moeten we ons nu klaarmaken voor een reisje naar Las Vegas om de laatste gadgets te bekijken, maar dit jaar wordt al de laatste en grootste tech online getoond.

Het nieuwe format van CES zal sommige mensen misschien afstoten, maar aangezien de grootste fabrikanten van elektronica zoals Sony, Samsung, LG, AMD, Microsoft en meer aan boord blijven, blijft het toch het tech-epicentrum.

CES 2021 Schema Maandag, 11 januari: Ochtend

13:00 - 13:30 - Hisense

14:00 - 14:30 - LG Electronics en Bosch

15:00 AM - 15:30 - Samsung Electronics en HERE Technologies

16:00 - 16:30 - Panasonic, Philips en Skyworth

17:00 - 17:30 - Canon, TCL en Mercedez-Benz Maandag, 11 januari: Namiddag

18:00 - 18:30 - Magna International en Kohler

19:00 - 19:30 - Intel/Mobileye

20:00 - 20:30 - OMRON Healthcare

21:00 - 21:30 - Caterpillar en CTA'S 2021 Tech Trends to Watch

22:00 - 22:30 - Schneider Electric en Taiwan Tech Arena

23:00 - 23:30 - Sony

We verwachten dit jaar dat de grootste merken hun eigen live-stream-aankondigingen brengen. Kleinere bedrijven zullen ofwel hun eigen streams beheren, of samenkomen in showcase video's in het CES-thema. De meeste van deze evenementen zullen open zijn voor het grote publiek, maar sommige zullen enkel tegen betaling toegankelijk zijn voor de mensen die toegangsticket hebben gekocht voor CES 2021.

Tijdens de keynotes en persconferentie verwachten we meer te horen over de laatste en grootste 4K en 8K TVs, koptelefoons, smartphones, drones, speakers en meer dat zich het komende jaar een weg naar ons baant. Als dat je interesseert, is het zeker de moeite om je in te schrijven als je de volledige toegang wil hebben tot al het nieuws van techland. Het kan enkele dagen duren vooraleer de organisatie je informatie verwerkt, dus wees er zeker op tijd bij.

Bovendien zegt CTA (het bedrijf achter het evenement) dat het een virtuele show-hal opent waar bedrijven hun producten kunnen laten zien en vragen van aanwezigen en handelaars kunnen beantwoorden over de nieuwe producten. De bedrijven zullen ook meetings van tot wel 30 personen per keer kunnen organiseren en in real-time chatten met elkaar.

Wat zullen we dit jaar exact te zien krijgen tijdens de show? Deze gids helpt je doorheen onze voorspellingen voor Sony, Samsung, AMD en meer gebaseerd op pre-show geruchten en wat we vorig jaar op het evenement te zien kregen.

CES 2021 data: wanneer vindt het plaats?

Een persbericht op de CES-website gaf als originele data voor CES 2021 6 tot 9 januari, maar deze zijn met een week opgeschoven naar 11 tot 14 januari, 2021.

Op de eerste dag zullen er keynotes plaatsvinden van AMD, General Motors, Verizon en CTA zelf, samen met persconferenties van LG, Sony en Samsung.

Hier is het volledige persschema voor 11 januari, zoals voorzien door CTA:

In een gewoon jaar neemt CES Las Vegas voor bijna een week volledig over, met tech-merken en pers van over heel de wereld die er samenkomen, deals maken, en de nieuwste aankondigingen verslagen. Het wordt moeilijk om te voorspellen hoe het allemaal zal lopen op een online-only evenement. CTA is echter al maanden bezig met de voorbereidingen, dus we verwachten dat alles wel vlot verloopt.

Toekomstige CES-evenementen hebben ook al definitieve data gekregen. CES 2022 en CES 2023 vallen beide tussen 5 en 8 januari, en CES 2024 vindt plaats van 9 tot 12 januari.

Wat te verwachten

Samsung op CES 2021

(Image credit: Samsung)

Keynotetijd: 11 januari om 15:00 op de globale nieuwswebsite van Samsung.

CES is altijd een grote show geweest voor Samsung. Het is de plaats waar het bedrijf zijn nieuwste QLED TVs, conceptschermen en monsterlijke aangepaste toestellen laat zien, samen met innovaties in computing en het telefoonlandschap.

Vorig jaar werd de roterende Samsung Sero TV onthuld, samen met de bezel-loze Q950TS 8K QLED en een bevestiging dat er nog twee 8K TV in 2020 zaten aan te komen. We verwachten dit jaar een nog grotere reeks 8K-toestellen voor CES 2021. Mogelijk zit er ook (als we geluk hebben) een commercieel beschikbare transparante televisie bij, of een display dat zonlicht uitstraalt.

Samsung kondigt doorgaans ook een reeks soundbars aan die de TVs vergezellen, en we verwachten dat het op CES 2021 dan ook hetzelfde zal zijn. De 2020 soundbar-reeks van het merk, waaronder de HW-Q950T en HW-Q900T, kwam met Dolby Atmos en DTS:X immersieve audio, samen met SmartThings-ondersteuning en Amazon Alexa stembediening.

Op CES 2021 kunnen we Samsung soundbars met zowel Google Assistant als Alexa-stemondersteuning zien verschijnen, en met meer verbindingsopties dan hun voorgangers. Het zou ook leuk zijn als Samsung wat heeft opgelet bij de producten van Sonos als het op de implementatie van de laatste TrueHD van Dolby en Dolby Digital Plus geluidscodecs aankomt om verliesloze Hi-Res audio te leveren.

Sony op CES 2021

(Image credit: Sony)

Sony heeft net zijn laatste noise-cancelling koptelefoon onthuld, de Sony WH-1000XM4 (die volgens ons de beste koptelefoon van 2020 is), dus het is weinig waarschijnlijk dat we een nieuwe vlaggenschip over-ear-koptelefoon mogen verwachten op CES 2021.

Het is echter wel een jaar geleden dat het merk zijn volledig draadloze earbuds heeft uitgebracht, de Sony WF-1000XM3. Dat kan dus inhouden dat CES 2021 de plaats wordt waar Sony zijn vierde generatie van de beste volledig draadloze earbuds lost die je vandaag kan kopen. De Sony WF-1000XM4 zou met een reeks nieuwe functies kunnen komen die we in de WH-1000XM4 hebben gezien, zoals Speak-to-Chat, adaptieve noise-cancellation en het upscalen van audio.

Sony hield zich op CES 2020 gedeisd, met de povere onthulling van een PS5-logo en slechts een handvol TV-aankondigingen. We zullen een oogje in het zeil houden voor meer 48-inch modellen van de bestaande OLED-toestellen, en nieuwe ontwikkelingen in de Acoustic Surface Audio-tech, waarbij de TV vibreert om geluid uit te zenden.

LG op CES 2021

(Image credit: TechRadar)

Keynotetijd: 11 januari om 14:00 op Exhibition.LG.com.

LG maakt meestal gebruik van CES als een lanceerplatform voor zijn nieuwste TV-reeks, en ook in 2020 was dit het geval. We zagen een vloot aan 8K TVs de revue passeren, samen met de bevestiging van een nieuwe 48-inch OLED-grootte. LG kondigde aan dat E Series OLED met een glazen paneel werd vervangen door een Gallery Series-model, dus verwacht maar beter niet teveel van het eerstgenoemde.

Wat verwachten we dan wel? Er komt zeker nog een ronde OLED TVs aan, en we kunnen meer horen voor de serieuze gamers. LG heeft het voorbije jaar best wel wat gedaan om hen te paaien met Nvidia G-Sync-ondersteuning in toestellen van 2020.

Gamers moeten ook benieuwd zijn naar het recent onthulde Bendable CSO (Cinematic Sound OLED) scherm dat zich kan omvormen van een flatscreen TV naar een gebogen monitor bij een enkele druk op de knop.

Over rollende producten gesproken, we horen nu al enkele jaren dat de rolbare Signature Series OLED R eraan zit te komen, dus wees niet te verrast als LG dezelfde aankondiging maakt op CES 2021.

Een ander product waar we naar uit zitten te kijken op CES 2021 zijn de transparante OLED-schermen van LG. Deze doorzichtige schermen kunnen zowel in commerciële omgevingen als bij gewone consumenten hun nut hebben, en ze zijn waarschijnlijk weeral een stap dichter bij de werkelijkheid aan het komen.

Hisense op CES 2021

(Image credit: hisense)

Hisense brengt meestal een grote show op tech expo's, en in 2020 zagen we de onthulling van een vernieuwing van zijn projector-televisie-hybride, meer ULED TVs, en een nieuwe DualCell technologie - eentje dat twee TV-panelen combineert voor een verbeterd contrast.

De OLED-ambitie van Hisense is op zijn einde gelopen, en we verwachten niet veel opvolgers van de O8B op CES 2021. Meer laser TVs, samen met een midden-reeks quantum dot-displays ziet er meer waarschijnlijk uit.

TCL op CES 2021

(Image credit: TCL)

TCL werkt met een licht anders uitrolschema dan de meeste TV-merken, wat inhoudt dat CES niet uitbundig veel informatie zal opleveren. Op het evenement in 2020 kondigde het plannen aan voor een nieuwe vloot Mini-LED TVs - die gebruik maken van kleinere LEDs voor een meer precieze controle van de helderheid dan traditionele LCD-schermen - om de strijd aan te gaan met OLED-modellen.

Daar bovenop bevestigde TCL recent dat zijn reeks Roku TVs naar Europa en Zuid-Amerika komen. Meer details zullen waarschijnlijk tijdens IFA 2021 volgen in het begin van september, maar er bestaat een kans dat we ze toch al te zien krijgen.

Panasonic op CES 2021

(Image credit: TechRadar)

Panasonic kondigde vorig jaar zijn eerste noise-cancelling volledig draadloze oortjes aan, de RZ-S500W, die een goedkoper alternatief boden voor de Sony WF-1000XM3 en AirPods Pro.

Ook al waren we onder de indruk van de kwaliteit van de noise-cancellation, de audio liet nog wat te wensen over, met modderige lage tonen. Op CES 2021 willen we graag een verbeterde versie van deze oortjes zien met een meer gebalanceerd geluid.

We verwachten meer high-end TVs van Panasonic. Het bedrijf opende CES 2020 met zijn nieuwe HZ2000 OLED, samen met nieuws van een licht-gevoelige HDR-kalibratie (via Dolby Vison IQ). We kunnen ook meer te horen krijgen over de middenreeks OLED-toestellen op CES 2021, nu de recent aangekondigde HZ980 nog niet beschikbaar is voor reviews. De kans bestaat dat Panasonic nog even afwacht voor het zich op die prijscategorie stort.

Philips op CES 2021

(Image credit: Philips)

CES 2020 verraste ons met een van Philips' OLED TVs, de Oled 804. Helaas heeft Philips middels een woordvoerder reeds laten weten dat we geen TVs te zien zullen krijgen op CES 2021.

Smartphones

Smartphones op CES 2021

(Image credit: Royole)

Bedrijven tonen zelden nieuwe smartphones op CES. Dat doen ze liever op het smartphone-gerichte Mobile World Congress (MWC), dat een maand later plaatsvindt. Dit is doorgaans de plaats geweest waar ze teasers tonen, samen met welke toestellen hun debuut maken dat jaar. Dat houdt niet in dat we geen smartphones te zien krijgen op CES 2021. In het verleden hebben bepaalde bedrijven van het gebrek aan smartphone-nieuws gebruik gemaakt om hun toestellen aan te kondigen.

Dat was onder meer het geval met de Flexpai Royole, die zijn debuut opmaakte op CES 2019 als een van 's werelds eerste vouwbare smartphones, een volledige maand voor Samsung de Galaxy Fold bekend maakte op MWC 2019. We krijgen er wel nieuwkomers in de smartphone-industrie te zien, zoals TCL deed met zijn eerste smartphones, de TCL 10 Pro, TCL 10 en TCL 10 5G op CES 2020. Grotere bedrijven onthullen occasioneel nieuwe smartphones, maar het zijn vaker de meer betaalbare modellen die op beperkte markten worden uitgebracht, zoals de Samsung Galaxy A51 en Samsung Galaxy S10 Lite, die we ook op CES 2020 te zien kregen.

We verwachten dus niet veel grote smartphones op CES 2021. Het biedt echter wel een platform voor budget- en middenklasse smartphones van bedrijven die niet overklast willen worden op MWC2021. Aangezien deze betaalbare modellen dit jaar goed hebben gepresteerd, zou het ons niet verbazen als meer bedrijven hun goedkopere toestellen op de grootste techshow van de wereld onthullen. Ook al is het enkel online.

Camera's

Camera's op CES 2021

(Image credit: Canon)

CES is de voorbije jaren niet het grote uithangbord geweest voor camera's, aangezien de grotere bedrijven de Japanse CP+ Show in februari verkiezen, of met eigen onafhankelijke lanceringen op de proppen komen. We hebben echter op CES 2020 al enkele teaser-aankondigingen te zien gekregen, waaronder die van de Canon EOS 1DX Mark III, en nu de Photokina camerashow (die nu in mei valt) werd uitgesteld tot 2022, kunnen we mogelijk wel enkele interessante lanceringen zien op CES 2021.

Een andere factor die hier meespeelt, zijn de vertragingen die zich hebben voorgedaan dankzij de globale pandemie. Daardoor kunnen de aankondigingen die normaal eind 2020 hadden moeten plaatsvinden nu naar januari 2021 zijn geschoven. Vorig jaar suggereerden geruchten bijvoorbeeld dat we een Canon EOS M50 Mark II, Nikon Z9 en Sony A5 konden zien verschijnen eind 2020. De kans bestaat dat we alsnog informatie over deze uitgestelde camera's kunnen krijgen op CES 2021.

Willen bedrijven zoals Canon, Nikon en Sony de volledige lancering van hun producten laten verdwijnen in de ruis van een grote, algemene techshow? Dat ziet er weinig waarschijnlijk uit. De kans is dus groter dat sommige van de kleinere bedrijven, zoals Insta360, DJI en GoPro, hier de fotografische niche zullen vullen met nieuwe actiecamera's en drones. Zoals we ook van CES gewoon zijn, bestaat de kans dat we producten met een waanzinnige opslaghoeveelheid, zoals een microSD-kaart van 2TB van SanDisk, kunnen verwachten.

Audio

Audio op CES 2021

(Image credit: Mobvoi)

CES 2020 was een goed jaar voor audio, en we verwachten meer grote koptelefoons, earbuds, soundbars en draadloze speakers in 2021.

Sony wordt waarschijnlijk het merk dat we in de gaten moeten houden, aangezien zij het voorbije jaar de markt van noise-cancelling koptelefoons en volledig draadloze oortjes hebben gedomineerd, met toonaangevende producten zoals de Sony WH-1000XM4 en de Sony WF-1000XM3. De tijd is rijp voor een nieuwe generatie van de WF-1000XM3, en we houden onze vingers gekruist dat we ze op CES 2021 mogen verwelkomen.

Vorig jaar werd gedomineerd door volledig draadloze oortjes, met audio-merken die experimenteerden met het toevoegen van slimme functies aan de minimalistische vorm. Mobvoi bracht ons bijvoorbeeld de TicPods 2 Pro, die je met het schudden van je hoofd kan bedienen. Klipsch kondigde zijn (nog niet uitgegeven) T10 volledig draadloze oortjes aan, met ingebouwde kunstmatige intelligentie.

Ook al zijn deze functies interessant, toch zijn ze vaak niet helemaal uitgewerkt. CES 2021 zou een verfijning van functies zoals AI en controle met gebaren kunnen meebrengen, waardoor ze het net iets meer waard zijn.

De over-ear koptelefoons voelden wat beperkt aan op CES 2020, dus de kans bestaat dat we daar meer focus op zien tijdens het evenement dit jaar. Hetzelfde geldt voor de smart- en draadloze speakers. Met de focus op volledig draadloze oortjes die we vorig jaar hebben gezien, willen we graag meer gadgets verwelkomen voor mensen die thuis naar muziek luisteren op CES 2021.

TV's

TV's op CES 2021

(Image credit: TechRadar)

2021 wordt waarschijnlijk een groot jaar voor veel van de grootste TV-merken. We hebben zowel Samsung als LG de 8K-technologie zien doorduwen, en voor beide bedrijven was CES 2020 de plaats bij uitstek om ze aan te kondigen.

LG bevestigde ook enkele grote aanpassingen aan zijn lineup, met het vervangen van de E Series OLED met de nieuwe Gallery Series. Samsung deed ons fronsen met de draaiende Sero TV, dus het grote nieuws kan misschien vanuit een andere hoek komen.

Panasonic heeft ook een relatief rustig jaar achter de rug, met weinig aanpassingen aan zijn TV-lineup, op een nieuw middenklasse OLED-model na, de H2980. We moeten er echter nog iets meer informatie over krijgen, aangezien de review-toestellen nog niet zijn uitgestuurd, dus we voorspellen dat het hiermee de weg vrijmaakt voor een grotere aanpassing aan de TVs op CES 2021.

Op CES 2020 was het duidelijk dat TV-fabrikanten het groots zagen, met veel 75-inch toestellen die zichtbaar waren. Er waren ook enkele bij die wat kleiner dachten, met bevestigingen van een nieuwe 48-inch OLED-grootte, een 32-inch versie van The Frame (2020) van Samsung, samen met TV-modellen die ontworpen waren voor het gebruik met smartphones in plaats van 4K Blu-ray spelers of AV-ontvangers.

We verwachten dat CES 2021 dieper duikt in deze extremen, met meer 48-inch OLEDs dan de LG CX en Sony A9G die we momenteel hebben, en meer compacte 32-inch/43-inch groottes voor premium toestellen.

Hoe meld je je aan

CES 2021: hoe meld je je aan?

De registratie voor CES 2021 is nu beschikbaar voor het publiek op de website van CES. CTA rekent gewone bezoekers 149 dollar aan voor de toegang. Deze kosten gelden voor de meeste aanwezigen, waaronder ook handelaars, maar de voorbije jaren werden beroepsjournalisten en -analisten hiervan vrijgesteld.