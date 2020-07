Samsung lanceert unieke The Sero TV met roterend scherm

Op onze smartphones kunnen we steeds meer video's kijken die verticaal zijn opgenomen. We denken hierbij vooral aan grote apps zoals TikTok en Instagram, maar ook steeds meer artiesten nemen verticale muziekvideo's op voor YouTube. Als je die video's naar je tv zou willen streamen, dan zit je momenteel met een scherm dat grotendeels zwart is, maar daarvoor heeft Samsung's The Sero TV een oplossing in de vorm van een roterend scherm.

Gericht op jongere generaties

Samsung's The Sero TV heeft een roterend display van 43 inch (voorlopig het enige formaat) met QLED-technologie, die we kennen van premium tv's zoals de Samsung Q95T. The Sero is eveneens uitgerust met de nieuwste smart tv-technologie van Samsung, waaronder de Smart Hub en de Ambient Mode.

In de voet van de televisie zit daarnaast een 4.1-kanaals 60W luidspreker verwerkt voor topklasse geluid, ook zonder soundbar. Als je externe apparaten wil aansluiten op The Sero, dan moet je dat doen achteraan in de voet. Er wordt hier dus geen One Connect-box meegeleverd.

Hoe werkt The Sero?

De vraag is nu hoe dit alles in de praktijk zal werken. The Sero werkt het beste samen met Samsung Galaxy-smartphones met minstens Android 10. Het gaat hier ook om alle Galaxy-smartphones, dus ook de goedkopere Galaxy A-reeks, zolang er maar Android 10 aanwezig is.

Via een ingebouwde sneltoets in het drop-down menu met je meldingen, zit namelijk een functie om je Samsung Galaxy-toestel te verbinden met The Sero en je scherm te spiegelen. Op die manier wordt alle content op je smartphone in real-time getoond op de televisie. Vervolgens zal The Sero ook automatisch dezelfde positie aannemen als je smartphone. Bekijk je een horizontale video op YouTube, dan staat The Sero horizontaal. Bekijk je daarna enkele TikTok-video's, dan draait het scherm automatisch in verticale modus.

Hoewel er ook AirPlay 2 ingebouwd is in The Sero, is het automatisch draaien voorlopig nog niet beschikbaar voor iPhones en iPads. Samsung liet wel weten dat die functie aan het begin van volgend jaar toegevoegd zou worden. Smartphones van andere merken, kunnen het scherm van The Sero roteren via de Samsung SmartThings-applicatie of je kan natuurlijk de knop op de afstandsbediening gebruiken.

Vanaf midden augustus kan je in zowel Nederland als België een pre-order plaatsen op The Sero en in de loop van september zullen de tv's geleverd worden. De adviesprijs is tot slot 1.699 euro.