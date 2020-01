Samsung Galaxy Fold review

De Galaxy Fold biedt een 'wow-factor' aan waar vooralsnog geen andere smartphone tegenop kan. Toch raden we de Fold alleen aan early adopters aan die de neiging hebben om hun kenniskring te imponeren. Oh ja, en je moet een flinke zak geld hebben. De Fold is verre van perfect, maar geeft ons wel hoop dat de foldable een blijvertje kan worden in de smartphonewereld.

De release van de Samsung Galaxy Fold is bepaald niet vlekkeloos te noemen. Het apparaat werd tijdens een beurs in 2018 door de CEO van Samsung uit de doeken gedaan. Althans, uit de doeken: de toen nog conceptsmartphone zat stevig verpakt in een grove hoes.

Het was de bedoeling dat de Fold in de lente van 2019 op de markt zou komen. Net voor de wereldwijde release trok Samsung zich echter terug, nadat diverse recensenten problemen meldden over de robuustheid van het apparaat.

De maanden hierna heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant diverse verbeteringen doorgevoerd aan de Fold. Van een wereldwijde release is echter geen sprake meer; de Fold rolt gefaseerd uit in diverse delen van de wereld. De verbeterde versie van de foldable vraagt natuurlijk om een nadere inspectie.

Samsung Galaxy Fold releasedatum en prijs

Adviesprijs van 2020 euro in Nederland

Officiële release in Nederland op 20 januari 2020

Oorspronkelijke releasedatum was 26 april 2019

Enkel verkrijgbaar in kleur Cosmos Black

Met het absurde prijskaartje van 2020 euro wordt al snel duidelijk dat de Galaxy Fold niet voor iedereen is bedoeld. Gezien de beperkte oplage van de eerste foldable van de Zuid-Koreanen betwijfelen we of die prijs snel zal dalen.

Wil je de Samsung Galaxy Fold kopen? Dan krijg je nog het nodige meegeleverd. De Zuid-Koreaanse fabrikant biedt jou een setje Galaxy Buds aan, een Aramid Fiber beschermhoes, Samsungs Premier Service met Samsung Care+-verzekering (1 jaar). Deze verzekering geldt voor (niet-opzettelijke) schade aan telefoon en scherm.

In plaats van de oorspronkelijke vier kleuren kun je de Galaxy Fold kopen in Nederland in de kleur Cosmos Black. Er is slechts één opslagvariant beschikbaar: 512GB aan intern opslaggeheugen en 12GB RAM. De opslagcapaciteit is niet uitbreidbaar, maar met die grootte is dat ook niet erg.

(Image credit: Future)

Vouwbaar design en robuustheid

Galaxy Fold specs Gewicht: 276 gram

Opgevouwen: 62,8 x 160,9 x 17,1mm

Uitgevouwen: 117,9 x 160,9 x 7,6mm

OS: Android 9

Schermgrootte hoofddisplay: 7,3 inch

Resolutie: QXGA+ (2152 x 1536)

Tweede scherm: 4,6 inch

Resolutie: HD+ (1680 x 720)

CPU: Octa-core

RAM: 12GB

Opslag: 512GB

Batterij: 4,380mAh

Covercamera: 10MP

Frontcamera's: 10MP + 8MP

Camera's achteraan: 16MP + 12MP + 12MP

De Fold geeft ons stervelingen de mogelijkheid om voor het eerst kennis te maken met de toekomst van smartphones en tablets. Het 2-in-1 design klopt gewoon, mits de buigbare schermtechnologie standhoudt.

Er is een 'cover display' aanwezig van 4,6 inch en een schermratio van 21:9. Hiervan maak je gebruik als de foldable is dichtgevouwen. Het hoofdscherm zit aan de binnenzijde en is een flinke 7,3 inch groot. De schermverhouding bedraagt 4:2:3. Het buigbare display aan de binnenzijde noemt Samsung 'Infinity Flex Display', en überhaupt de optie hebben om een scherm te kunnen buigen vinden wij bijzonder.

Het belangrijkste aspect van de Fold is een 20-delige, dubbelassige vergrendelingsscharnier. Dit scharnier voorkomt dat het display buiten de gewenste 180 graden uitkomt. Het scherm komt wat gevoelig over, terwijl het scharnier ontzettend stevig gebouwd lijkt te zijn.

Het openen en dichtmaken van Fold voelt indrukwekkend gladjes aan, en het sluiten eindigt met een verzadigende magnetische klik. Vergelijkbaar met het sluiten van een boek.

Al deze technologie weegt natuurlijk niet niets; de Galaxy Fold heeft voor alle componenten een uiteindelijke dikte van 17,1 millimeter nodig. Het gewicht bedraagt 276 gram. Ter vergelijking: de grote én zwaar bevonden Galaxy Note 10 Plus is 7,9 millimeter dik en weegt 196 gram.

Buiten dragers van skinny jeans is het zeker mogelijk om de Fold in een broekzak te stoppen. In opgevouwen status voelt het gewicht op een vreemde manier verdeeld, en door het gewicht en de grootte kan betwist worden of het echt een mooie telefoon is.

(Image credit: Future)

In uitgevouwen modus is is de Fold iets makkelijker te dragen met een dikte van 7,6 millimeter. Je vindt een vingerafdrukscanner, aan/uit- en Bixby-knop, en volumeregelaar aan de rechterzijde (zowel in open als gesloten modus bereikbaar). De plaatsing van de toetsen vonden we af en toe lastig te bereiken.

Er is een speaker aan de bovenzijde en een aan de onderzijde geplaatst. In gesloten modus beschik je over een echt glazen toestel; hij is glad, maar er is voldoende grip aanwezig om niet meteen gebruik te hoeven maken van de meegeleverde case.

Ook fijn vinden we het gemak waarmee de Fold in gesloten modus te bedienen is met één hand. Hoewel alles erg futuristisch is aan deze telefoon, bracht dit ons juist nostalgische gevoelens. Al met al is het design van de Fold niet slecht, maar we zijn benieuwd in hoeverre het ontwerp in de toekomst verfijnd kan worden.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Scherm

7,3 inch hoofddisplay en 4,6 inch cover display

Lezen, browsen, en gamen werkt top in 4.2:3 beeldverhouding

HDR10+ en helderheid zijn top, oneven ververssnelheid en schermplooi niet

Buiten het design is ook het hoofddisplay bewonderenswaardig. Dit scherm kent een grootte van 7,3 inch en is met browsen in totaal 1,4 keer zo groot als het display van de Note 10 Plus. Video's en games kunnen 2,2 zo groot zijn als op de Note 10 Plus als ze gebruikmaken van het volledige scherm.

De grootte van het display maakt een foldable uitermate geschikt voor mediaconsumptie. De meeste video's houden vast aan de traditionele 16:9 verhouding, wat betekent dat content slechts 1,3 keer zo groot is in vergelijking met de Note 10 Plus.

Naar onze mening is het scherm zeer geschikt voor browsen, gamen en lezen dankzij de 4:2:3 beeldverhouding. Het is vergelijkbaar met de traditionele 4:3 televisies die pakweg 15 jaar geleden nog standaard waren. De HDR10+ ondersteuning krikt de contrastratio omhoog op ondersteunde videocontent, en het is ook nog eens helder genoeg om buiten de deur te kunnen bekijken.

De plooi in het scherm is vaak een van de eerste punten waar mensen naar kijken. Ja, hij is zichtbaar, maar het merendeel van de tijd storen we ons er niet aan. Wel is hij vrijwel altijd zichtbaar, zelfs voelbaar als je er met je vinger op tikt. Net als de notch kan je brein dit euvel na verloop van tijd wegfilteren, maar we hopen dat de toekomst een oplossing brengt voor dit probleem.

Iets erger vinden we de oneven ververssnelheid. Scroll door een webpagina en je ziet dat de twee schermdelen van de Fold niet een gelijke ververssnelheid hebben. Ook het 4,6 inch Cover Display voelt en werkt als een eerste generatieproduct.

(Image credit: Future)

Interface

Met App Continuïteit schakel je makkelijk tussen verschillende schermen

Multi-Active Window stelt je in staat om 3 apps tegelijkertijd open te houden

Samsungs hardware is slechts het halve verhaal van de Fold. De software is net zozeer een bijzonder staaltje vakwerk. De transitie van klein telefoonscherm naar groot tabletscherm werkt alleraardigst dankzij de feature genaamd App Continuïteit.

App Continuïteit stelde ons in staat om te browsen door Chrome, Yelp reviews, en Google Maps terwijl we met de telefoon in gevouwen modus rondliepen, om vervolgens in de opengevouwen modus diezelfde apps op een groter scherm te kunnen zien als we meer informatie nodig hadden.

In tegenovergestelde richting - apps openhouden terwijl je de telefoon dichtklapt - is ook mogelijk, maar we moeten elke app aanvinken in een display submenu hiervoor om dit mogelijk te maken. Aangevinkte applicaties die van groot naar klein scherm mogen zijn onder meer Berichten, Slack, Chrome en Google Maps. Gebruik je niets? Dan toont het Cover Display een always-on scherm (tijd, datum, batterij).

Dankzij het Multi-Active Window is het mogelijk om drie applicaties tegelijkertijd op het grote scherm open te houden. Het voelt een beetje bij elkaar gepropt, maar praktisch kan het wel degelijk zijn. We hadden een keer Google Sheet open in het grootste scherm, een Hangouts-oproep in een kleiner vakje, en Slack in de kleinst mogelijke box.

Helaas werken niet alle apps met het Multi-Active Window. Ook het gebruiken van App Pairs (apps die samen opgestart kunnen worden) is nog niet mogelijk.

Er zijn enkele games en apps die niet helemaal de 4:2:3 beeldverhouding weten te benutten. Apps als Pokémon Go zijn op een volledig scherm te zien, alleen worden de menu's ingezoomd, waardoor er minder informatie op het scherm te zien is. Het is hoe dan ook nog speelbaar, maar af en toe kunnen de bugs wat vervelend zijn. Het is aan de ontwikkelaars om dit op te lossen, maar de vraag is of zij zin hebben om hun app/game te optimaliseren voor één foldable.

(Image credit: Future)

Performance

Net zo snel als Note 10

12GB RAM is voldoende voor drie apps tegelijkertijd open te houden

512GB aan intern opslaggeheugen, geen microSD-kaartje te plaatsen

De Samsung Galaxy Fold zal niet sneller zijn dan andere high-end smartphones uit 2019. Je betaalt dan ook niet de meerprijs voor de Snapdragon 855, want die vind je ook terug in de (Amerikaanse) Galaxy S10 en Note 10, terwijl deze toestellen minder dan 1000 euro kosten. Het gaat natuurlijk om de scherminnovatie.

Uiteraard was het mogelijk geweest voor Samsung om de Snapdragon 855 Plus te plaatsen, maar het heeft vastgehouden aan haar configuratie van april 2019. Belangrijker is de 12GB RAM, wat het mogelijk maakt om maximaal drie apps tegelijkertijd te tonen op het display op een soepele manier.

In de Geekbench 5 benchmarktest behaalde de Fold een multi-core score van 2598, en alleen de iPhone 11 Pro scoort merkbaar beter (3420). Er is geen sprake van merkbare lag, waardoor de Fold qua prestatiekracht de komende tijd zeker goed zal zitten.

De Fold kan werken als tripod. (Image credit: Future)

Camera's

1 Cover Display camera, 2 frontcamera's, 3 camera's aan achterzijde

Fotokwaliteit vergelijkbaar met de Galaxy S10 Plus

Prima foto's met leuke filters, maar niet de 'beste camera's'

Er zijn zes Samsung Galaxy Fold camera's aanwezig. Technisch gezien is de kwaliteit vergelijkbaar met de vijf van de Galaxy S10 Plus.

De Cover Display camera is een 10-megapixelexemplaar met een f/2,2 diafragma, een pixelgrootte van 1,22 microns, en een blikveld van 80 graden. Het is vergelijkbaar met de frontcamera van de Note 10, behalve dan dat Live Focus video geen optie. Live Focus foto's zijn oké, en we gebruikten de lens in de praktijk voornamelijk voor het ontgrendelen van de telefoon wanneer deze dichtgeklapt was.

In uitgevouwen modus vind je twee frontcamera's terug: een 10-megapixellens en een 8-megapixel RGB-camera (f/1,9, 1,12 microns, en 85 graden gezichtsveld). Laatstgenoemde wordt gebruikt voor het meten van diepte en is vrijwel rechtstreeks gekopieerd van de S10 Plus (die kent een Field of View van 90 graden). Live Focus selfies werken uitstekend, en de vele filters stemmen ons eveneens tevreden.

Afbeelding 1 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telefoto cameralens Afbeelding 2 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere lens Afbeelding 3 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold groothoeklens Afbeelding 4 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telefotolens zonder nachtmodus Afbeelding 5 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere lens zonder nachtmodus Afbeelding 6 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere lens met nachtmodus Afbeelding 7 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere lens met Live Filter Color Point modus Afbeelding 8 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold selfiecamera (kleiner Field of View) Afbeelding 9 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold selfiecamera (breder Field of View) Afbeelding 10 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telelens Afbeelding 11 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere lens Afbeelding 12 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold groothoeklens Afbeelding 13 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telefotolens Afbeelding 14 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere cameralens Afbeelding 15 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold groothoeklens Afbeelding 16 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere cameralens Afbeelding 17 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere lens in de avond Afbeelding 18 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere cameralens Afbeelding 19 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold reguliere cameralens in situatie met weinig licht Afbeelding 20 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold Live Focus modus met Color Point filter Afbeelding 21 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold Live Focus mode met Blur filter Afbeelding 22 van 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold Live Focus mode met Color Point filter

Aan de achterzijde vinden we dezelfde opzet terug van de S10 Plus: een reguliere 12-megapixellens (f/1,5 + f/2,4, 1,4microns, 77 graden FoV), een 12-megapixeltelelens (f/2,4, 1 micron, 45 graden FoV), en een 12-megapixelgroothoeklens (f/2,2, 1 micron, 123 graden FoV).

Samsung beschikt over de beste groothoeklens van de markt. Helaas heeft de Fold niet de Note 10-upgrade gekregen wat betreft de telefotolens (f/2,2), Live Focus Video (geen groot gemis), nieuwe Live Focus fotofilter Grote Cirkels.

Je zult onder de indruk zijn van de camera's. DE app is robuust, gemakkelijk in gebruik en werkt vrij vlug. Tik twee keer op de powerknop om meteen te kunnen fotograferen. De nachtmodus is niet zo superieur als die van de iPhone 11 Pro, maar groothoeklensfoto's en filters als Color Point zijn nergens zo goed als op de telefoons van Samsung.

(Image credit: Future)

Batterij

Twee batterijen met in totaal 4380 mAh aan accucapaciteit

Gemiddeld anderhalve dag op één cyclus, maar testresultaten wisselden sterk

Geen Super Fast oplaadtechnologie aanwezig zoals die van de Note 10 serie

Het is niet vreemd dat de Samsung smartphone met het grootste display tot nu toe (7,3 inch) uitgerust is met de grootste accu van alle Samsungs tot nu toe. De 4380 mAh aan accucapaciteit zorgde ervoor dat we gemiddeld anderhalve dag konden werken met de Fold op één cyclus. Het grote display gebruikten we gemiddeld twee derde van de tijd, en het Cover display één derde.

Het is zeker mogelijk om de batterij binnen een dag leeg te krijgen; zet de schermhelderheid op maximaal, besteed veel uren al gamend, bingewatch video's, en aan het einde van de dag is de tank leeg. Aan de andere kant is twee dagen ook zeker een mogelijkheid, vooral als je het merendeel van de tijd het Cover Display gebruikt.

Samsungs Super Fast Charging is helaas niet aanwezig. In plaats van een 25W-lader zoals bij de Note 10-serie moet je het doen met een 15W-lader. Het (volledig) opladen kan zeker een uur of twee in beslag nemen.

(Image credit: Future)

Koop de Galaxy Fold als...

Je indruk wil maken met je smartphone

Wij houden van technologie, en in de praktijk bleek er geen betere gesprekspartner te zijn dan de Samsung Galaxy Fold. Het unieke ontwerp trekt veel bekijks, en als je daarvan houdt, dan is het zeker een reden om het apparaat in huis te halen.

Je graag gamet op een groot scherm

Smartphonegames worden steeds beter, en een groot scherm zorgt voor een betere controle over het spel. Ook zie je de high-end graphics (indien aanwezig) ook een stuk beter.

Koop de Galaxy Fold niet als...

Je kunt wachten op de volgende generatie foldables

We hoeven je echt niet meer te vertellen dat deze foldable peperduur is. Ook is de Fold verre van perfect, waardoor het wachten op de volgende generatie niet meer dan logisch is.