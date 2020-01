Samsung Galaxy Fold nu te koop in Nederland

Na maanden van uitstel én afstel is vandaag de dag waar menigeen naar uitkeek: de Samsung Galaxy Fold is officieel te koop in Nederland. De vouwbare smartphone was al eerder verkrijgbaar in onder meer Duitsland, Frankrijk, de VS en Zuid-Korea.

Dat de Galaxy Fold alsnog zijn weg heeft gevonden naar Nederland is opmerkelijk te noemen. Medio 2019 was het de bedoeling dat de Fold wereldwijd gelanceerd zou worden. Rond de releasedatum kwamen er echter al klachten naar buiten over de robuustheid van het apparaat, waarna Samsung de complete release afblies.

In de maanden daarna heeft Samsung Uiteraard verschilt de huidige Fold op diverse vlakken van het (eigenlijke) eerste commerciële model; er zijn kapjes over het scharnier geplaatst om rommel buitenshuis te houden, de plastic toplaag is vergroot om het er niet meer uit te laten zien als een screenprotector, en nog enkele kleine aanpassingen.

Hoewel een wereldwijde release er niet meer van is gekomen, brengt de Zuid-Koreaanse fabrikant het toestel nu gefaseerd uit in. Goedkoper is het toestel er echter niet op geworden; de adviesprijs bedraagt een flinke 2020 euro.

Spectaculaire specs

Aan de hand van dit nogal absurde prijskaartje is het vrij duidelijk dat de foldable van Samsung zeker niet voor iedereen is weggelegd. De prijs is echter niet op lucht gebaseerd; het gaat om de eerste (commerciële), werkende vouwbare telefoon op de markt, en de specificaties zijn eveneens hoogwaardig te noemen.

Er zijn twee AMOLED-displays aanwezig: een 7,3 inch display (4:2:3) als je het apparaat hebt uitgeklapt, en een 4,6 inch scherm (21:9) wanneer de telefoon is dichtgeklapt. Onder de motorkap is er een Snapdragon 855 aanwezig, inclusief 12GB RAM en 512GB opslag.

De Galaxy Fold is verrijkt met zes camera's in totaal. Er is een 10-megapixelfrontcamera in dichtgeklapte modus, in uitgeklapte modus vind je een 10- en een 8-megapixelfrontcamera terug. De achterzijde is uitgerust met drie camera's: een primaire 12-megapixellens, 12-megapixelgroothoeklens, én een 12-megapixeltelelens.

(Image credit: TechRadar)

Wil je de Samsung Galaxy Fold kopen? Dan krijg je nog het nodige meegeleverd. De Zuid-Koreaanse fabrikant biedt jou een setje Galaxy Buds aan, een Aramid Fiber beschermhoes, Samsungs Premier Service met Samsung Care+-verzekering (1 jaar). Deze verzekering geldt voor (niet-opzettelijke) schade aan telefoon en scherm.

Voor problemen of vragen is er 24 uur een de Fold Conciërge beschikbaar. Zo kun je altijd telefonisch terecht wanneer er iets aan de hand is met de Galaxy Fold.