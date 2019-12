Gerucht: Samsung Galaxy Fold 2 wordt een redelijk betaalbare telefoon

De Samsung Galaxy Fold behoort tot een van de meest bijzondere stukjes technologie die we dit jaar hebben mogen verwelkomen. Tegelijkertijd is het apparaat verre van foutloos, en ook nog eens duur. Heel duur. Dat laatste pijnpunt zou Samsung naar verluidt gaan aanpakken met de Samsung Galaxy Fold 2.

Het gerucht dat de Galaxy Fold 2 goedkoper geprijsd zal worden dan het origineel, is afkomstig van de Korean Herald. Zij vermoeden dat de vouwbare telefoon 1.000.000 Koreaanse Won gaat kosten, wat zich vertaalt in €757,70 op het moment van schrijven. De Herald gaat zelfs zo ver dat het er vrijwel zeker van is dat de telefoon op het MWC 2020 in februari uit de doeken wordt gedaan.

Om je een beter beeld te geven van hoe bizar deze prijs zou zijn: de originele Galaxy Fold zou rond de 2000 euro gaan kosten in de Benelux. Door een samenloop van omstandigheden is er echter voor gekozen om de Fold niet hier uit te brengen.

Dezelfde prijs als de Galaxy S11?

Het nieuws over de Galaxy Fold 2 is een opsteker voor de consumenten die op zoek zijn naar een 'betaalbare' vouwbare telefoon. De goedkoopste optie momenteel is de Motorola Razr, en daarvoor mag je in de Benelux binnenkort 1599 euro voor aftikken.

De gelekte Fold 2 zou qua prijs ongeveer hetzelfde gaan kosten als de Galaxy S10. Aangezien de Fold 2 over vrij jonge, geavanceerde technologie beschikt, nemen we dit gerucht met een korreltje zout. Bovendien moeten er nog btw-kosten aan toegevoegd worden.

Qua totaalprijs zou je uitkomen op een kostenplaatje dat wij verwachten van de Samsung Galaxy S11. Daardoor is de Fold 2 op papier in ieder geval een directe concurrent van de S11.

Hopelijk krijgen we in aanloop naar het MWC 2020 meer informatie over de vermoedelijke opvolger van de Samsung Galaxy Fold. TechRadar zal in ieder geval aanwezig zijn op het evenement in Barcelona, waar we hopelijk de lancering mogen meemaken van een succesvollere vouwbare telefoon.