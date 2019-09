Samsung Galaxy Note 10 review

De Galaxy Note 10 is de meest gebruiksvriendelijke smartphone met S Pen tot nu toe. Er zijn weinig echt innovatieve functies, maar hij is een goede toevoeging aan de Note-serie. Het allerbeste toestel blijft de Note 10 Plus, maar als je minder geld wil uitgeven of gewoon een kleiner toestel wil, dan zit je goed bij deze Note.

Het nieuwe gamma phablets van Samsung is hier en ligt al in de winkelrekken. Je hoort ons goed, het zijn meerdere toestellen deze keer.

De Galaxy Note 10 en Note 10 Plus zijn de eerste handsets in de reeks met een volledig scherm, hoewel het er een beetje anders uitziet dan bij de Galaxy S10 of Galaxy S10 Plus.

De edge-to-edge displaytechnologie wordt nog steeds Infinity-O genoemd, maar hier zit de uitsparing voor de frontcamera in het centraal bovenaan het scherm.

Hieronder bespreken we onze ervaring met de Galaxy Note 10, maar kijk eerder naar de grotere (en dus duurdere) Note 10 Plus als je op zoek bent naar het allerbeste van Samsung.

Samsung Galaxy Note 10 lanceringsdatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Note 10 is in augustus aangekondigd en is intussen te vinden in bijna elke (web)winkel ter wereld. In de Benelux heeft het toestel een richtprijs van 949 euro gekregen, al kan je hem vaak goedkoper op de kop tikken.

Design en display

(Image credit: Future)

Ten eerste heeft de introductie van een Plus handset in de Galaxy Note 10 reeks ervoor gezorgd dat de normale handset niet zo gigantisch aanvoelt als voorheen.

De Note 10 past veel comfortabeler in de hand dan de Galaxy Note 9 of Galaxy Note 10 Plus, maar is nog steeds moeilijk vast te houden voor mensen met kleinere handen.

De Note 10 is niet alleen kleiner dan de Note 9, hij is ook lichter en dunner. Hij meet 72 x 151 x 7,9mm, en met 168g is hij een van de lichtere vlaggenschepen van Samsung.

(Image credit: Future)

De grootste ontwerpwijziging in vergelijking met andere Samsung-telefoons is de introductie van een full-screen display met een punch-hole uitsparing voor de camera.

De Note 10 heeft een 6,3-inch AMOLED display met een Full HD-resolutie, wat neerkomt op 2280 x 1080 pixels, met 401 pixels per inch. Het bevat HDR10+ technologie, en gezien het feit dat Samsung niet heeft gekozen voor een QHD-scherm zijn we onder de indruk van hoe het scherm eruit ziet.

We vonden het scherm helder en gemakkelijk af te lezen, maar vaak gebruikten we het scherm op een hoge helderheid in plaats van automatische helderheid.

Sommigen zijn misschien geen fan van de centrale plaatsing van de camerasensor, maar het is een stuk minder opvallend dan de notches die je krijgt op andere populaire telefoons, zoals de iPhone XS of iPhone 11.

(Image credit: Future)

Net als bij de S10 en S10 Plus heeft Samsung hier de vingerafdrukscanner onder het scherm geplaatst. Dit keer zit hij echter iets hoger dan op de meeste smartphones.

Dit voelt als een meer comfortabele plek, omdat je duim natuurlijk valt op dit gebied als je de Note 10 gebruikt. We hebben de telefoon over het algemeen vaak bij de eerste poging weten te ontgrendelen.

Aan de onderkant van de Galaxy Note 10 vind je de USB-C-poort in het midden, met rechts daarvan een speaker en het S-Pen slot.

Aan de linkerzijde van de telefoon bevindt zich de volumeknop en de aan/uitknop bevindt daaronder. Samsung heeft ervoor gekozen om de Bixby-knop weg te halen. Om die functie te activeren houd je nu gewoon de aan/uitknop een paar seconden ingedrukt, wat een veel efficiëntere oplossing is.

De behuizing van de telefoon is van hoogwaardig metaal, terwijl de achterkant van glas is gemaakt. De kleurmogelijkheden zijn Aura Glow (een combinatie van blauw en wit), Aura Black en Aura Pink.

De telefoon is ook IP68 water- en stofbestendig, dus een paar waterdruppels zullen hem niet kapotmaken.