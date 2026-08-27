Samsung-leak onthult een Galaxy Aero 'smartwatch-lite': een concurrent voor de Apple Watch SE?

Wij waren niet de grootste fans van de Samsung Galaxy Watch FE toen Samsung dat model lanceerde. Hij kreeg niet voor niets maar twee sterren in onze review en daarnaast noemden we hem "een van de meest verwarrende smartwatches die [we] ooit [hebben] getest". Nu suggereert een nieuwe leak dat Samsung nog een keer gaat proberen om een goedkopere smartwatch op de markt te brengen en hopelijk is het resultaat dit keer beter.

De nieuwe informatie komt vanuit Gadgets & Wearables. Deze outlet heeft de Samsung Health- en Galaxy Wearable-apps onder de loep gelegd om erachter te komen wat ons mogelijk binnenkort te wachten staat. Nu blijkt de outlet dus hints naar een nieuw horloge te hebben gevonden die de 'Galaxy Aero' zou worden genoemd.

Wat vooral interessant is aan dit product, is dat het horloge in tegenstelling tot de huidige smartwatches van Samsung misschien geen Wear OS zal draaien. Een eerder verslag vanuit SamMobile vond ook al hints die wezen op het gebruik van een 'RTOS', ofwel een 'real-time operating system'. Samsungs software bevatte toen ook al referenties naar 'Galaxy Aero' en 'galaxy_rtos_watch'. De implicatie is dat die twee elementen naar hetzelfde product verwijzen.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Een RTOS is ook waar Samsungs Galaxy Fit-apparaten op draaien en dit is een veel meer lichtgewicht besturingssysteem dan Google's Wear OS. Als de Galaxy Aero uiteindelijk inderdaad op een RTOS draait, dan suggereert dit dat het product waarschijnlijk wat budgetvriendelijker zal zijn vergeleken met Samsungs huidige aanbod aan wearables.

Verder onderzoek van Gadgets & Wearables laat ook weten dat verschillende Samsung-apps en -diensten de mogelijkheid hebben om met een RTOS samen te werken (en apparaten die zo'n besturingssysteem gebruiken).

Een tweede kans

(Image credit: Future)

Een van onze grootste kritiekpunten bij de Samsung Galaxy Watch FE was dat hij een beetje vreemd gepositioneerd werd binnen Samsungs line-up. Hij bood slechtere prestaties dan de Samsung Galaxy Watch 6, maar was over het algemeen verkrijgbaar voor een vergelijkbare prijs. Hopelijk pakt Samsung dit anders aan bij de Galaxy Aero.

SamMobile suggereert gelukkig dan ook dat hij goedkoper zou kunnen worden dan die Watch FE en dus een ook echt meer als een budgetvriendelijke smartwatch moet voelen. Als dat klopt, zal hij misschien dus ook veel aantrekkelijker zijn dan die Watch FE.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er is nog iets wat voor een belangrijk verschil kan zorgen. Door een RTOS te gebruiken in plaats van Wear OS, zou Samsung het batterijverbruik flink kunnen verminderen. Batterijduur was ook een beetje een probleem bij de Watch FE, dus dat zou een fijne verbetering zijn. Waarschijnlijk betekent dit wel dat er compromissen moeten worden gesloten. Er zal naar verwachting beperkte ondersteuning voor de Google Play Store en third-party apps zijn. Als Samsung daardoor het horloge echter redelijk goedkoop kan houden, dan kan dat het voor veel mensen wel waard zijn.

Samsung zou dus net als rivalen zoals Amazfit en Huawei in kunnen zetten op een betaalbaardere fitnesstracker die niet afhankelijk is van Wear OS. Het valt nog te bezien of het bedrijf ook echt alle problemen van de Galaxy Watch FE weet op te lossen bij deze tweede poging.