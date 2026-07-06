Ook Samsung wil een graantje meepikken van deze audiotrend

We hoorden al een tijdje geruchten dat Samsung op het punt stond een nieuw type oordopjes uit te brengen. Het is een vormfactor die volledig nieuw is voor Samsung, terwijl andere audiomerken de voorbije paar jaar hun eerste setjes hebben uitgebracht.

Zoals opgemerkt door een Twitter-gebruiker, heeft een update van Samsungs Galaxy Wearable-app een reeks aankomende producten onthuld. Het gaat om de Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 en de "Galaxy Able". De eerste twee producten spreken voor zich en dit derde product zou een setje draadloze oortjes moeten zijn met een open-ear clip-on design.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 and Galaxy Watch9 leaked on Samsung Members feedback support line ‼️Both models have been confirmed to arrive on jully 22 pic.twitter.com/Zmdxgr6Cb5June 30, 2026

Mee met de trends

De markt voor open-ears gaat als een speer. Vooral de clip-on open-ears, zoals de Shokz OpenDots 2, JBL Soundgear Clips en Huawei FreeClip 2, gaan hard. Dit zijn oortjes die je om je oorschelp heen klemt en wat lijken op oorbellen. Het oortje zelf hangt voor je gehoorgang zodat die open blijft en je nog alle omgevingsgeluiden kan horen. Voor dit type open-ears zagen we vooral sportoordopjes met een haakje (die zich om de achterkant van je oor haken), maar die zaten soms niet goed bij brildragers.

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Samsung wil duidelijk een graantje meepikken en is niet te onderschatten op vlak van audio. Ze hebben onder andere JBL, Harman en AKG onder zich en gebruiken die expertise om de Galaxy Buds te maken. We waren bijvoorbeeld recent nog heel erg tevreden van de Galaxy Buds 4 Pro met als grootste kanttekening dat je ze bij voorkeur met een Samsung-telefoon gebruikt.

We verwachten ten slotte dat Samsung in juli een heleboel producten zal aankondigen, waaronder de bovengenoemde horloges en nieuwe opvouwbare telefoons. Deze draadloze open-ears horen daar wellicht ook nog bij.