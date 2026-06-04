Samsung Galaxy Watches krijgen nieuwe app met gepersonaliseerde AI-inzichten

Gebruikers van Samsung Galaxy Watches (en de Galaxy Ring) zullen grote veranderingen zien in de Samsung Health-app. De vernieuwde app bevat nieuwe statistieken en AI-samenvattingen om alles overzichtelijk te maken.

Samsung zegt dat de nieuwe app AI gebruikt om biometrische gegevens van de nacht en de dag om te zetten in gepersonaliseerd gezondheidsadvies, waardoor gebruikers alles beter begrijpen, van herstel en hartgezondheid tot trainingsbelasting en algeheel welzijn.

Dit klinkt bekend (en niet per se op een goede manier). Fitbit heeft onlangs ook een compleet herontwerp gehad met AI in de hoofdrol en heet nu Google Health. Veel Fitbit-gebruikers zijn ontevreden over de overstap naar deze "AI first" app. Ook Fitbit Premium is namelijk omgevormd tot Google Health Coach, waar AI eveneens centraal staat.

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Samsung Health gebruikt al AI op de achtergrond, onder andere om je energiescore te berekenen, maar deze vernieuwde app plaatst generatieve AI op de voorgrond. De vraag is nu hoe Samsung-gebruikers hierop gaan reageren.

Geen paniek!

(Image credit: Samsung)

Een belangrijk punt is dat Samsung nog steeds geen extra betaald abonnement heeft. De Samsung Health-app is en blijft volledig gratis. Ten tweede is het herontwerp iets minder drastisch dan dat van Google: in plaats van volledig te zijn gericht op een AI-chatbot, zoals Google Health heeft gedaan, heeft Samsung ervoor gekozen om AI te gebruiken om je statistieken samen te vatten en uit te leggen, en nieuwe statistieken toe te voegen zodat je dieper in kan gaan op verschillende aspecten van je gezondheid.

Bestaande tools zoals de Slaapscore, Energiescore en Antioxidantenindex blijven behouden. Samsung heeft daarnaast niet aangekondigd dat functies worden verwijderd. Ook dat gebeurde bijvoorbeeld wel toen de Fitbit-app de Google Health-app werd. Hieronder hebben we de drie nieuwe tools ten slotte kort samengevat.

Vitals: Dit analyseert vijf bio-signalen gedurende de nacht (hartslag, hartslagvariabiliteit, ademhalingsfrequentie, huidtemperatuur en zuurstofgehalte in het bloed) en vergelijkt deze met hun werkelijke basiswaarden in rust. De app waarschuwt je als een of meer van deze waarden afwijken.

Dit analyseert vijf bio-signalen gedurende de nacht (hartslag, hartslagvariabiliteit, ademhalingsfrequentie, huidtemperatuur en zuurstofgehalte in het bloed) en vergelijkt deze met hun werkelijke basiswaarden in rust. De app waarschuwt je als een of meer van deze waarden afwijken. Heart Health Score: Door de Vasculaire Belasting te combineren met de Lichaamssamenstelling, die spier- en vetmassa meten, is deze score waarschijnlijk goed als je een lage belasting en normaal vetpercentage hebt.

Door de Vasculaire Belasting te combineren met de Lichaamssamenstelling, die spier- en vetmassa meten, is deze score waarschijnlijk goed als je een lage belasting en normaal vetpercentage hebt. Fitness Index: Een diagram met vijf verschillende meetwaarden (Kracht, Flexibiliteit, Uithoudingsvermogen, Cardio, Lichaamssamenstelling). Het meest bizarre tot nu toe is hoe Samsung flexibiliteit nauwkeurig wil meten met een Galaxy Watch.