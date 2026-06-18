Wear OS 7 is hier: dit zijn de belangrijkste nieuwigheden

Google heeft niet alleen Android 17 gelanceerd, maar ook Wear OS 7, het besturingssysteem voor smartwatches. Deze update bevat niet zo veel nieuwe functies als Android 17. Er zijn vanaf dag één drie belangrijke nieuwe functies en de komende maanden volgen er nog.

Het is dus de moeite waard om de update te downloaden. Deze is in eerste instantie beschikbaar voor de Google Pixel Watch 4, Pixel Watch 3 en Pixel Watch 2. Hieronder vind je alle details over wat er nu in zit en wat er later nog komt.

Wear OS 7-functies bij de lancering

De volgende drie functies zijn nu beschikbaar met de Wear OS 7-update. Je kunt ze meteen uitproberen zodra je de update hebt gedownload.

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(Image credit: Google)

De belangrijkste functie van Wear OS 7 die nu meteen beschikbaar is, zijn live updates. Dit betekent dat je zaken als pakketbezorgingen en sportuitslagen live op je pols kunt volgen, net zoals je dat al op je telefoon kon. Onderaan de wijzerplaat zie je een pictogram waarop je kunt tikken om live details te bekijken.

Ook verschijnt er bovenaan de meldingenlijst een kaartje waarop bepaalde informatie wordt weergegeven, zoals de geschatte aankomsttijd van een bezorging. Hierop kan je ook tikken om ook details te zien, zoals de bezorgcode.

2. Verbeterde batterijduur

Google Pixel Watch 4 (Image credit: Future/Jacob Krol)

Google heeft achter de schermen ook gewerkt aan energieoptimalisaties in Wear OS 7. De batterijduur van je horloge zou nu tot 10 procent langer moeten zijn ten opzichte van Wear OS 6. De exacte verbetering hangt waarschijnlijk af van het type horloge dat je hebt.

3. Lijst met audio-outputs

(Image credit: Google)

De derde en laatste functie van Wear OS 7 die nu al beschikbaar is, is een nieuwe audio-output schakelaar. Hiermee kan je op je horloge kiezen via welk apparaat je audio wilt afspelen. Dit kan via je telefoon, draadloze oortjes, de speaker van je horloge of een slimme speaker in huis.

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Functies die later komen

De volgende twee functies worden ook beschouwd als onderdeel van Wear OS 7, maar zijn nog niet beschikbaar. Ze zullen naar verwachting in de komende maanden beschikbaar worden, zodra Gemini Intelligence wordt toegevoegd aan de horloges.

4. Maak je eigen widget

(Image credit: Google / Future)

"Create My Widget" is een van de belangrijkste functies die door Gemini Intelligence wordt aangestuurd. Hiermee kun je aangepaste "dashboards" voor je smartwatch maken door simpelweg de gewenste functie te beschrijven. Daarna gaat Gemini voor je aan de slag en maakt hij de widget. Een soortgelijke functie komt trouwens ook naar Android.

5. Automatisering van taken

(Image credit: Google)

Dankzij de automatisering van taken kun je ten slotte Gemini vragen om dingen voor je te doen, zoals een bestelling plaatsen via Takeaway. Dit kan binnenkort niet alleen vanop je telefoon, maar ook met je horloge.