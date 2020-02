Samsung Galaxy S20 releasedatum, prijs en beste leaks

UPDATE: Samsung heeft de S20-reeks in zijn geheel onthuld. Alle officiële info kan je in dit artikel terugvinden.

De Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra worden allemaal vandaag, 11 februari, om 20u gelanceerd tijdens het Samsung Galaxy Unpacked event in Sanfrancisco.

Oorspronkelijk hadden we de verwachting dat de Samsung Galaxy S11-serie uit de doeken gedaan zou worden, maar door aanhoudende leaks en geruchten over een nieuwe naamgeving houden we nu de term Galaxy S20 aan.

Als je haast hebt, dan kan je hieronder meteen onze snelle samenvatting lezen van wat we straks gaan zien. Wil je meer weten, scrol dan gewoon naar beneden en dompel je onder in de talloze uitgelekte specificaties, waaronder uitgebreide info over de camera's, het design en nog veel meer. We verwachten bovendien niet alleen de S20-reeks, maar ook de vouwbare Galaxy Z Flip, die al getoond werd in een reclamespot tijdens de Oscars.

Snelle samenvatting

Een uitgelekte render van de zogenaamde S20 Ultra (Image credit: 91Mobiles)

De Samsung Galaxy S20 serie gaat bestaan uit drie smartphones, waarvan de 'basic' S20 het goedkoopste model wordt met de "zwakste" specificaties.

Het ontwerp van elke smartphone focust op meer scherm aan de voorkant. We hebben hier niet veel lekken gezien, maar een groot 6,2-inch display voor de S20, een 6,7-inch optie voor de S20 Plus en een groot 6,9-inch scherm voor de S20 Ultra lijken het meest waarschijnlijk.

Dat is een vrij grote toename van de schermgrootte van de S10-modellen van vorig jaar, met de verwachting dat het scherm de voorkant van de telefoon zal domineren.

De schermen zullen allemaal een resolutie van maximaal 3200 x 1440 hebben, wat een iets langere QHD-resolutie is... maar we verwachten dat dit standaard naar Full HD+ wordt geschaald om de batterijduur te maximaliseren.

Ze zullen naar verluidt nog steeds gebruik maken van Samsung's indrukwekkende Super AMOLED technologie om rijke kleuren en diepe zwarte tinten weer te geven. Er zou ook een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor games en simpele scrolbewegingen er veel vloeiender uitzien.

We hebben veel meer gehoord van de achterkant van de S20. Er is enorm veel info uitgelekt over de mogelijke camera-setup van de toestellen.

De standaard Galaxy S20 en S20 worden naar verluidt geleverd met een 12MP, 12MP en 64MP sensor, en hebben tot 3x optische en 30x digitale zoom.

De S20 Ultra zal blijkbaar de fotografietopper zijn, met een 12MP groothoeklens, 48MP zoomlens (met 10x optische zoom) en een enorme 108MP hoofdlens, die in staat zijn om pixels te samen te voegen om heldere, scherpe 12MP foto's te maken.

Elke camera is voorzien van een aantal slimme functies en verbeterde fotomodi - bekijk ons speciale gedeelte hieronder voor meer informatie.

Qua batterijcapaciteit verwachten we dat de S20 een 4.000mAh batterij zal hebben, 4.500mAh voor de S20 Plus en de S20 Ultra zal uitgerust zijn met een enorme 5.000mAh batterij, wat betekent dat de grootste smartphone ook het langste zal meegaan.

Je zou ze meteen na het event al kunnen pre-orderen, maar de uiteindelijke levering zou pas voor 13 maart zijn.

Samsung Galaxy S20 releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy S20 lanceerdatum staat vast op dinsdag 11 februari in San Francisco. Het is op die dag bijna een jaar geleden dat Samsung in 2019 haar Galaxy S10-trio uit doeken heeft gedaan.

Wanneer de Galaxy S20 officieel te koop zal zijn? Als je nu naar de website van Samsung gaat om je in te schrijven voor een van de drie telefoons, dan staat er dat het artikel op 6 maart bezorgd zal worden. Het is aannemelijk dat 6 maart de globale startdatum van de verkoop is. Andere bronnen zeggen echter dat de toestellen pas op 13 maart aan zullen komen.

Afbeelding 1 van 2 Samsung's Galaxy launch invite that was sent to TechRadar (Image credit: Samsung) Afbeelding 2 van 2 The March 6 release date for the Galaxy Unpacked pre-order (Image credit: Samsung)



De Galaxy S10 kostte ten tijde van de release 899 euro. De duurste versie kostte 1149 euro. Laatstgenoemde versie beschikt onder meer over 512GB en 8GB RAM.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de S20 iets duurder zal zijn dan de S10. De Galaxy S9 was immers enkele tientjes goedkoper dan de S10. Kijk dan ook niet verbaasd op als de introductieprijs van de reguliere S10 999 euro zal bedragen.

Hieronder vind je het prijsoverzicht dat leaker Ashan Agarwal heeft gedeeld op Twitter. Gezien zijn reputatie zou het ons niets verbazen als deze prijzen tot op de laatste cent kloppen.

Samsung Galaxy S20 prijsgeruchten Welke smartphone? Euro's Samsung Galaxy S20 €900 - €1,000 Samsung Galaxy S20 Plus €1,100 Samsung Galaxy S20 Ultra €1,349

Er gaan geruchten rond dat de Samsung Galaxy S20 tegelijkertijd uit de doeken wordt gedaan met de opvolgers van de Samsung Galaxy Buds, namelijk de Galaxy Buds Plus. Gezien het feit dat de originele Buds ook verschenen met de Galaxy S10, zou dit zomaar eens kunnen gebeuren.

Samsung Galaxy S20 design

Vermoedelijk hebben we het design van de Samsung Galaxy S20 al gezien. Via een samenwerking tussen Ishan Agarwal en 91Mobiles zijn onderstaande afbeeldingen gelekt van alle te verwachten Samsung Galaxy S20-smartphones.

(1/3) Exclusive: Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra Official Renders are here! Starting with Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, it will start at €1349 for 128GB variant. S20 Ultra 5G 512GB will cost €1549. Colours: Cosmic Grey and Cosmic Black.LINK: https://t.co/Ldbj2LH0A0 pic.twitter.com/ZX3W74WxWqJanuary 23, 2020

Vrijwel alle renders wijzen op een nieuwe camera-opzet. In de linkerbovenhoek is er ruimte voor een grote rechthoek met daarin de camera's van de S20. De exacte lay-out is nog wat onduidelijk; het verschilt per render of de lenzen onder elkaar of (deels) naast elkaar staan.

Hands-on afbeeldingen van de Galaxy S20 Plus wijzen erop dat die variant in ieder geval twee rijen aan camera's krijgt, zo valt te zien op afbeeldingen. De kin onder het display ziet er echter wel heel fors uit voor een 2020 vlaggenschip.

(Image credit: Samsung / @evleaks)

In de promo-afbeeldingen hierboven zie je dat de cameralenzen gepositioneerd zijn in een rechthoekig blok in plaats van een strip. Het lijkt erop dat je bij een pre-order van de S20 Plus of S20 Ultra ook een setje Galaxy Buds Plus krijgt.

Een andere leak wijst erop dat de S20 wel degelijk smalle bezels krijgt. De promo-afbeeldingen lijken dan ook een vertekend beeld te geven van het uiteindelijke product.

Een andere designswitch heeft betrekking op de frontcamera; in tegenstelling tot de S10 bevindt zich het cameragat nu in het midden, net als bij de Galaxy Note 10 Plus bijvoorbeeld.

De grootte van het cameragat is wel aangepakt ten opzichte van de Note 10-serie; het gaatje moet nog kleiner zijn gemaakt. In hoeverre dat de kwaliteit van de camera eventueel aantast, durven we momenteel nog niets over te zeggen. Hieronder zie je hoe het eindproduct er met dit gecentreerde cameragat mogelijk uitziet.

(Image credit: @OnLeaks / Pricebaba)

We verwachten dat de Samsung Galaxy S20-serie zowel aan de voor- als achterzijde uitgerust is met krasbestendig Corning Gorilla Glass. Hoewel premium telefoons vaak gebruikmaken van een aluminium frame, wordt de S20 Ultra naar verluidt een uitzondering op deze regel; er zou een high-end roestvrij stalen frame aanwezig zijn, zo valt te lezen in een gelekt nieuwtje.

Momenteel beschikken alleen high-end iPhones over deze prijzige en zware materialen. Mochten de geruchten van de S20 Ultra hout snijden, dan kunnen we zeker spreken over een premium designfeature.

Verder lijkt er meer duidelijkheid te zijn over de beschikbare kleurversies van de Galaxy S20. We verwachten dat de S20 beschikbaar komt in Cosmic Grey, Cloud Blue, en Cloud Pink. De S20 Plus komt uit in Cosmic Black, Cosmic Grey, en Cloud Blue. De premium S20 Ultra verschijnt naar verluidt in Cosmic Grey en Cosmic Black.

In het bericht over de mogelijke kleurversies wordt ook gerept over het glas dat gebruikt wordt op de S20-serie. In plaats van het nogal vrij gekromde 3D glas moet er nu een meer subtiel gebogen glas voor op de plaats zijn gekomen. Dat zie je terug in de naam van het materiaal; 2.5D Glass.

Helaas is er ook minder nieuws te melden over de S20-serie. Zo lijkt er geen ruimte te zijn voor een koptelefooningang.

Samsung Galaxy S20 display

het display van de S11/S20-serie wordt hoogstwaarschijnlijk geüpgraded. Net als de OnePlus 7T Pro is er bij de nieuwe S11 sprake van een snellere ververssnelheid. Waar het vlaggenschip van OnePlus het echter houdt op 90Hz, wil Samsung de overtreffende trap uitdelen met 120Hz display.

Als toekomstig Galaxy S20 Plus-gebruiker heb je zoals het er nu naar uitziet de keuze uit 60Hz en 120Hz. De informatie is afkomstig van Max Weinbach van XDA Developers. Hij is in het bezit van fotografisch bewijs dat iemand bezig is geweest met een van de S20 Plus handsets. Wellicht dat het al gaat om het uiteindelijke product.

Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk of alle S20-telefoons 120Hz ondersteunen. Daarnaast zijn er twijfels over de compatibiliteit van het 120Hz display en de QHD+ resolutie waar Samsung-vlaggenschepen doorgaans gebruik van maken; wellicht dat de 120Hz optie enkel werkt als de displays op Full HD staan ingesteld.

(Image credit: XDA Developers)

Over de schermgroottes van de S11-serie (of S20-serie) is momenteel al het een en ander naar buiten gelekt. Mocht de bron het bij het rechte eind hebben, dan krijgen de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra van klein naar groot een display van 6,4, 6,7 en 6,9 inch. Alle drie de apparaten krijgen een gebogen display mee.

Gezien het feit dat de beeldratio waarschijnlijk 20:9 bedraagt, zouden de toestellen niet (veel) breder hoeven te worden. Wel worden ze een stukje langer dan hun voorgangers.

De S20-lijn krijgt de beschikking over een nieuwe schermtechnologie. Althans, zo lijkt het; de Zuid-Koreanen hebben de term SAMOLED geregistreerd, en dat klinkt verdacht veel als een opvolger voor de huidige AMOLED-schermen. Wellicht dat het te maken heeft met de verbeterde ververssnelheden die we verwachten op de S20.

Net als vorig jaar zal de nieuwe S-serie uitgerust zijn met een ultrasone vingerafdrukscanner onder het display.

Samsung Galaxy S20 camera

We verwachten dat de Samsung Galaxy S20 serie een aantal indrukwekkende camera's zal hebben, maar de S20 en S20 Plus zullen zeker verschillen van de S20 Ultra.

We hebben een ongelooflijk gedetailleerd spec-overzicht gezien, waar drie bronnen tegelijkertijd informatie over de camera's gaven. Alle details staan hieronder in een handig overzicht:

Verwachte Samsung Galaxy S20 cameraspecificaties Camera Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Primair 12MP 12MP 108MP Telefoto 64MP 64MP 48MP Groothoek 12MP 12MP 12MP Extra's ToF ToF Frontcamera 10MP 10MP 40MP

Veel fabrikanten hebben in 2019 grote stappen voorwaarts gezet op het camera-aspect. Samsung kan dan ook niet achterblijven. De nieuwste informatie over de S20 camera-opzet is veelbelovend. De S20 beschikt naar verluidt over een 12-megapixellens als primair exemplaar, 64-megapixeltelelens met 3x optische zoom, en een 12-megapixelgroothoeklens.

De Galaxy S20 Plus beschikt eveneens over deze camera-opzet. Naast de drie lenzen is er bij de Plus-variant ook nog een extra plekje gereserveerd voor een Time of Flight-camera. Deze lens is in staat om op geavanceerde wijze diepte in te schatten. Handig voor augmented reality games en geavanceerde portretfoto's.

Het paradepaardje van Samsung wordt zonder twijfel de Samsung Galaxy S20 Ultra. De primaire camera is een 108-megapixellens, bijgestaan door een periscopische lens van 48 megapixels met 5x of 10x optische zoom, 12-megapixelgroothoeklens, én een ToF-camera.

Uiteraard zegt het aantal megapixels niet alles. Zo zijn de primaire 12-megapixellenzen van de S20 en S20 Plus voorzien van een sensor met 60 procent grotere pixels vergeleken met de S10. Deze pixels vangen dus meer licht op, wat moet resulteren in mooiere foto's.

De 108-megapixelterm voor de S20 Ultra is bovendien wat misleidend. Doorgaans zal de Ultra het ook houden op foto's van 12 megapixels. 9 pixels worden samengevoegd tot één voor de beste resultaten. Met name in situaties met weinig licht moet deze technologie de kwaliteit ten goede komen. De technologie is vergelijkbaar met de Quad Bayer-technologie die onder meer te vinden is op de Motorola One Zoom.

De meest interessante toevoeging is zonder meer de zoomlens. De 3x optische zoomlens in combinatie met ultrahoge resolutie stelt gebruikers in staat om 30x digitaal in te zoomen. Dankzij de periscopische lens is de S20 Ultra in staat om mogelijk 100x digitaal in te zoomen. Hiermee zou Samsung de Huawei P30 Pro met 50x digitale zoom, wat tot dusver de meeste zoom op een commerciële smartphone ooit is, ver achter zich laten.

Iets wat we waarschijnlijk niet zullen mogen verwelkomen bij de S20 is een cameralens onder het display. Hoewel Oppo en Xiaomi deze technologie al aan het teasen zijn via hun mediakanalen, lijkt Samsung liever te wachten totdat deze functie 'volwassen' is geworden. Tot die tijd moeten we het doen met het 'cameragat'.

Samsung Galaxy S20 batterijduur

(Image credit: Future)

Voor nu ziet het ernaar uit dat de Galaxy S20-serie de beschikking krijgt over bijzonder grote accu's, en dat is natuurlijk altijd een pluspunt. Een groot lek over de specificaties toonde ook de batterijcapaciteiten.

Mocht het lek het bij het rechte eind hebben, dan krijgt de reguliere Galaxy S20 de beschikking over 4.000 mAh. De S20 Plus moet het doen met 4.500 mAh, terwijl de S20 Ultra een gigantische 5.000 mAh onder de behuizing heeft zitten.

Ondanks dat de Ultra veruit de meeste mAh onder de huid heeft zitten, wil dat nog niet zeggen dat deze telefoon ook de beste batterijduur heeft. De Ultra beschikt namelijk over meer/betere specificaties dan de andere S20-modellen, en dat vergt ook de nodige energie.

De verwachting is dat de volledige S20-serie 45W opladen gaat ondersteunen. De maximale draadloze oplaadsnelheid bedraagt 15W waarschijnlijk, net als bij de Galaxy Note 10 Plus.

De ruimte voor deze relatief grote batterijen komt volgens een insider door het krimpen van andere interne hardware.

Eerdere geruchten wezen erop dat Samsung werkt aan een gezondheidsapplicatie voor de batterij.

Samsung Galaxy S20 specs en features

Samsung heeft vrij recentelijk 12GB Mobile DRAM gepresenteerd, een technologie die sneller moet werken dan een standaard versie van 12GB RAM, beter bekend als werkgeheugen. De S11 of S20 is een serieuze kandidaat om hiervan gebruik te maken.

De Galaxy S11 kan tevens een van de eerste telefoons zijn met een bijzonder kleine 5nm chipset, zo bericht Sina. Deze chipset zou dan ook merkbaar sneller zijn dan voorgaande chipsets.

Over de chipset gesproken: de Snapdragon 865 lijkt al een veelbelovende benchmarktest te hebben gedaan. De Galaxy S11 beschikt in Europa doorgaans over een vergelijkbare Exynos-chipset.

Exclusive: Full specifications of the Samsung Galaxy S20 Series are here! Some interesting details: Exynos 990 for all three phones in European and Asian Markets. 40MP (?!) Front Camera for S20 Ultra! Checkout the image!LINK(Please add link in credits): https://t.co/az6WmSkNK7 pic.twitter.com/XsDfaINkbE17 January 2020

Een ander gerucht dat de ronde doet, is dat de S11 voorzien gaat worden van een spectrometer. Daarmee kun je de chemische samenstelling van objecten vaststellen. Het patent ervoor heeft Samsung, maar het klinkt als een vergezochte feature voor de S11.

Verder is er nog het nodige onduidelijk over 5G-ondersteuning van de Galaxy-smartphones. Het kan zijn dat elke S20-telefoon uitgebracht wordt met 5G-ondersteuning, maar zeker weten doen we het niet.

In de Verenigde Staten zal dit wel het geval zijn. De Snapdragon 865 is de chipset die Samsung gebruikt voor de S20-toestellen, en Qualcomm verplicht afnemers van deze chip ervan om een 5G-modem te installeren. In Europa worden Galaxy S-smartphones doorgaans uitgerust met een Exynos-chipset, en daarover is nog niets bekend wat betreft 5G-ondersteuning.