Samsung Galaxy S11 chipset mogelijk verschenen in benchmark

De Samsung Galaxy Note 10 is nog maar net aangekondigd en gebruikt - in sommige regio's althans - de gloednieuwe Exynos 9825, maar een nog nieuwere en waarschijnlijk nog krachtigere chipset is net gebenchmarked.

Op Geekbench staat deze genoteerd als de Qualcomm Kona, een octa-core chipset met een basisfrequentie van 1.8GHz (wat betekent dat sommige kernen waarschijnlijk sneller zijn), en de behaalde scores suggereren dat dit de Snapdragon 865 (of wat dan ook) is, wat de chipset is waarvan we verwachten dat hij de Snapdragon 855 en Snapdragon 855 Plus zal vervangen.

Deze chipset zal veel van de top vlaggenschepen in 2020 gaan aandrijven, waaronder de Amerikaanse versie van de Samsung Galaxy S11, en op basis van de scores die we hier zien zou dat geen slechte zaak zijn.

(Image credit: Geekbench)

De mysterieuze chipset behaalt een éénkernscore van 4.149 en een meerkernscore van 12.915. Om dat in perspectief te plaatsen: in onze eigen tests behaalde de Samsung Galaxy S10 Plus met de Snapdragon 855 een multi-core score van 11.002, terwijl de iPhone XS 11.481 scoorde.

Deze score is dus aanzienlijk hoger dan twee van de krachtigste telefoons momenteel op de markt. En, wat belangrijk is, wanneer de Snapdragon 865 - of wat dit ook is - eindelijk in een handsets verschijnt, zal hij waarschijnlijk nog beter gepolijst zijn. Qualcomm zal extra ontwikkelingstijd hebben gehad en smartphoneproducenten zullen geholpen hebben bij het optimaliseren van de chipset, zodat het verschil met de huidige generatie nog groter kan zijn.

Wat betreft de telefoon waarop de Qualcomm Kona hier werd getest, gaat het om een toestel met 6GB RAM en Android Q, maar veel extra details zijn er niet. Waarschijnlijk gaat het hier gewoon om een testapparaat voor de nieuwe chipset, in plaats van een telefoon die daadwerkelijk gelanceerd zal worden.

Mogelijk moeten we nog wachten tot december voor officieel nieuws over de Snapdragon 865, aangezien de Snapdragon 855 in december 2018 werd aangekondigd. Zelfs dan verwachten we niet dat we hem voor 2020 in telefoons zullen zien, dus het is nog even wachten voordat we de kracht van deze chipset persoonlijk kunnen ervaren.

Via GSMArena en @xiaomishka