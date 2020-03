iPhone 9 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

De iPhone 9 lancering lijkt niet zo heel ver weg meer. In 2020 moet dan dus eindelijk die 'goedkope' iPhone op de markt komen waar menigeen sinds de iPhone SE op heeft zitten wachten. Deze telefoon verscheen al in 2016(!) op de markt.

Waar het vorige budgetmodel van Apple vooral bestemd was voor consumenten die houden van een (zeer) kleine smartphone, lijkt de nieuwe iPhone 9 (of iPhone SE 2) groter te worden, vergelijkbaar met het design van de iPhone 8.

Hoewel de goedkopere iPhone 9 waarschijnlijk erg populair zal worden in diverse landen, sluiten we ook niet uit dat het goedkopere model nieuwe markten gaat penetreren waar 'budgettoestellen' het altijd goed doen. In deze landen kun je waarschijnlijk al de iPhone 8 kopen, maar een nieuwe iPhone brengt altijd iets speciaals met zich mee.

De nieuwe, relatief goedkope handset van Apple verschijnt mogelijk op 31 maart, maar het coronavirus zou zomaar eens roet in het eten kunnen gooien.

We wachten nog altijd op meer informatie rondom de iPhone 9. Denk aan de features die het toestel met zich meebrengt, maar we zien ook tal van eerdere geruchten die door nieuwe bronnen bevestigd worden. Linksom of rechtsom, de iPhone 9 komt er hoogstwaarschijnlijk echt aan.

Update: De iPhone 9 zit vermoedelijk in zijn 'laatste verificatiefase', wat suggereert dat het toestel eraan zit te komen.

iPhone SE 2 releasedatum

Het meest problematische aan heel de iPhone 9 is de lanceringsdatum. Wij kunnen er namelijk geen pijl op trekken.

Het leek er lange tijd naar uit te zien dat er evenement rondom de iPhone 9 gepland werd op 31 maart. Naast de iPhone 9 zou er ook een nieuwe iPad Pro uit de doeken gedaan worden, evenals nieuwe AirPods en wellicht nog meer.

Gezien de dreiging van het coronavirus is wereldwijd de productie van smartphones getroffen, en zijn er momenteel al tal van (grote) evenementen afgezegd om de spreiding van het virus in te dammen.

Tim Cook zei vrij recentelijk nog dat de bedrijven ondertussen weer volop aan het produceren zijn, vermoedelijk om zo investeerders gerust te stellen.

Nieuwe berichten melden dat de iPhone 9 in zijn laatste verificatiefase zit, wat inhoudt dat het toestel op het punt staat om onthuld te worden.

Dit alles heeft er echter niet voor gezorgd dat Apple een persbericht eruit gestuurd heeft waarin staat dat de omzet dit jaar waarschijnlijk niet zo hoog zal liggen als voorheen gedacht. Dit alles komt door de uitbraak van het coronavirus.

Het is simpelweg niet mogelijk om te weten of er een Apple-evenement plaats gaat vinden eind maart. Mocht dit wel het geval zijn, dan verwachten we medio maart dat hier uitnodigingen voor uitgestuurd worden.

Mocht alles daadwerkelijk doorgang vinden, dan zou de daadwerkelijke start van de iPhone 9 verkoop naar verluidt beginnen op 3 april of 10 april.

iPhone 9 prijs

Verschijnt de iPhone 9 echt op de markt in 2020, dan wordt het zonder meer een van de goedkoopste iPhones ooit.

De eerste iPhone 9 prijsgeruchten wezen op een prijskaartje van 450 dollar. Dit is exclusief btw, waardoor je in de Benelux waarschijnlijk rond de 550 euro zou moeten betalen.

Een meer recente leak wijst erop dat de iPhone SE 2 mogelijk goedkoper zal zijn dan voorheen gedacht. Het verwachte prijskaartje van 399 dollar is afkomstig van Apple-analist Ming-Chi Kuo, en laat dat nu net iemand zijn die het best vaak bij het juiste eind heeft.

De originele iPhone SE kreeg standaard 16GB mee en een adviesprijs van 489 euro. Apple lanceerde ook een 64GB-variant. Deze haalde je op de dag van de release in huis voor 589 euro. We sluiten niet uit dat onderaan de streep de iPhone SE 2 iets duurder zal zijn dan zijn voorganger, maar veel zal het waarschijnlijk niet schelen.

iPhone 9 design

Zoals hierboven gemeld, krijgt de iPhone 9 naar verluidt een design dat vergelijkbaar is met de iPhone 8, en in mindere mate met de iPhone 7, iPhone 6S en iPhone 6. Never change a winning team, toch?

Apple deed toch exact datgene toen het met de iPhone X op de proppen kwam. Inmiddels zijn we 2,5 jaar later, en we zien dat de iPhone 8 met zijn 'oude' design alsnog geproduceerd wordt.

Dit houdt in dat Apple vrij snel de tools bij elkaar heeft om een nieuwe iPhone te ontwikkelen die qua vorm weinig afwijkt van de iPhone 8. Er zullen uiteraard nieuwe hardware-elementen aanwezig zijn om het toestel meerwaarde te geven, maar die elementen worden waarschijnlijk afgesnoept van de meest recente iPhone 11-lijn.

Deze details zijn wederom afkomstig van Kuo, en het design is te zien in renders van @OnLeaks hieronder.

And finally comes your very first look at #Apple's highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9! 360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog -> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9eJanuary 7, 2020

In de vorm van de iPhone SE 2 hebben we de nieuwe budget-iPhone al enkele keren mogen bewonderen in rendervorm. Heel spannend lijkt het toestel in ieder geval niet te gaan worden qua uiterlijk.

Zoals het er nu naar uitziet, maakt de iPhone 9 gebruik van een enkele camera aan de glazen achterzijde, is er een 4,7 inch LCD-display aan de voorzijde met flinke randen, net als bij de iPhone 8. Dit betekent ook dat Touch ID gewoon aanwezig is.

Bekijk het positief: er is geen notch aanwezig.

iPhone 9 specs

Dus, we hebben de prijs met je doorgenomen, de iPhone 9 releasedatum, het verwachte design... één vraag blijft dan over: wat maakt deze telefoon zo anders dan de rest?

Kijken we naar bovenstaande informatie, dan is het lastig om een goed beeld te krijgen van waarom Apple een nieuwe iPhone 8 zou willen maken.

Onder de motorkap lijkt er (als we uit mogen gaan van Ming-Chi Kuo) het volgende te gaan zitten:

3GB RAM

A13 chipset (dezelfde chipset als bij de iPhone 11)

4,7 inch LCD-scherm

Touch ID

Enkele camera aan achterzijde

32-64GB aan opslag

Geen koptelefooningang

Laten we de specificaties eens beter onder de loep gaan nemen, zodat we erachter komen hoe Apple kosten kan besparen met de iPhone 9.

Allereerst het RAM-geheugen; dit is 25 procent minder dan bij de nieuwe iPhone 11. 3GB RAM is vrij laag vandaag de dag, en zou ervoor kunnen zorgen dat applicaties niet zo ontzettend soepel als op de nieuwste generatie iPhones werkt.

Is er slechts 32GB aan opslag aanwezig, dan duidt dit op een echte budgettelefoon. Een echte power user is tegenwoordig namelijk zo klaar met 32GB. 64GB lijkt tegenwoordig de nieuwe standaard te zijn voor telefoons, ook apparaten die zich in het midden- en lagere segment bevinden.

De meeste geruchten wijzen gelukkig op 64GB interne opslag. Dat is meer dan genoeg voor de meeste gebruikers om het jarenlang vol te kunnen houden.

Het 4,7 inch LCD-display wordt niet heel erg scherp waarschijnlijk De resolutie bedraagt vermoedelijk 750 x 1334, wat net zo scherp is als het display van de iphone 8. Hier bespaart Apple zeker kosten mee, maar als consument moet je dan ook genoegen nemen met een kwalitatief minder scherm dan je wellicht gewend bent van de OLED-iPhones.

De meeste geruchten wijzen erop dat Touch ID aanwezig is in plaats van Face ID. Iedereen die de nieuwste specificaties in huis wil hebben maar geen Face ID, kan qua power dus goed terecht bij de iPhone 9. Lijkt het.

Al 3,5 jaar lang is er geen iPhone meer op de markt gekomen met een koptelefooningang, en de iPhone 9 lijkt hier geen verandering in te brengen. Mocht je alsnog een bedrade audioset willen gebruiken, dan rest je niets anders om een dongel aan te schaffen.