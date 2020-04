Apple onthult langverwachte iPhone SE 2020

De geruchten over de iPhone SE 2020 waren talrijk en het was duidelijk dat we deze nieuwe goedkope iPhone in de loop van de maand april tegen het lijf zouden lopen. Apple heeft hem nu officieel uit de doeken gedaan, waardoor we nu eindelijk de verkoopdatum en prijs weten.

iPhone SE 2020 prijs en verkoopdatum

De prijs van de iPhone SE 2020 was een van de weinige dingen die we nog niet wisten. Met de officiële lancering worden we aangenaam verrast door zijn lage prijs (naar Apple-normen althans).

De verschillende iPhone SE-modellen hebben de volgende prijzen:

64GB interne opslag voor 489 euro, 128GB interne opslag voor 539 euro, 256GB interne opslag voor 659 euro.

Hou er ook rekening mee dat je de interne opslag niet kan uitbreiden met een geheugenkaart.

Hij is dus nog niet goedkoop genoeg om onze lijst met de beste goedkope smartphones te halen, maar hij is wel de goedkoopste nieuwe iPhone die je kan kopen.

Vanaf vrijdag 17 april kan je een pre-order plaatsen in de Apple Store en vanaf 24 april is hij al beschikbaar bij erkende retailers.

Tot slot zijn er drie kleurenopties: wit, zwart en het bekende (PRODUCT)RED, dat we kennen van de iPhone XR.

(Image credit: Apple)

iPhone SE 2020 design, specificaties en camera's

Het design van de nieuwe iPhone SE neemt ons enkele jaren terug in de tijd, maar dat is voor velen positief. Zo zien we onderaan de terugkeer van de Touch ID-homeknop. In tegenstelling tot op de iPhone 11 kan je hier wel je vingerafdruk gebruiken om hem te ontgrendelen.

Bovenaan zien we een dikke schermrand met daarin een 7MP-selfiecamera, maar zonder de geavanceerde Face ID die we kennen van de iPhone XS Max. Touch ID is hier bijgevolg de enige vorm van biometrische ontgrendeling.

Achteraan vinden we een enkele 12MP-camera met optische beeldstabilisatie. Ondanks het feit dat we maar één camera krijgen, kan je met de nodige software wel portretfoto's maken. Het resultaat zal hier vermoedelijk wel minder nauwkeurig zijn dan bij de duurdere iPhone 11 Pro Max. Een nachtmodus is echter niet aanwezig. De camera kan wel in 4K video's opnemen.

(Image credit: Apple)

De iPhone SE 2020 is daarnaast uitgerust met een 4,7-inch HD Retina LCD-display (1334 x 750 pixels), dat de bekende True Tone-weergave van Apple ondersteunt.

Onderaan vinden we nog de bekende Lightning-poort voor de oplader, maar de 3,5mm-koptelefoonaansluiting blijft afwezig, want Apple wil natuurlijk zijn AirPods Pro blijven verkopen. Het is opvallend dat je de iPhone SE 2020 draadloos kan opladen, iets wat je niet vaak ziet bij een smartphone onder de 500 euro. De grootte van de batterij is niet bekend, maar hij ondersteunt wel 18W-snelladen zodat je de batterij voor 50% kan opladen in een halfuur.

Binnenin de iPhone SE 2020 zit dezelfde Bionic A13 chipset als in de iPhone 11-reeks, dus je krijgt dezelfde topklasse prestaties als de premium toestellen van Apple. Zoals gewoonlijk weten we echter niet hoeveel RAM-geheugen er precies aanwezig is. Het geheel draait natuurlijk op iOS 13 en geniet van dezelfde updategarantie als de iPhone 11, waardoor je nog 5 nieuwe iOS-versies mag verwachten.