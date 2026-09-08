iPhone Ultra dreigt bij release vrijwel direct uitverkocht te raken

De opvouwbare iPhone Ultra wordt waarschijnlijk de grote ster van Apples ‘Surprise and shine’-event van morgen, 9 september. Wie van plan is er meteen eentje te kopen, kan het alleen lastig krijgen om er daadwerkelijk een te bemachtigen.

Volgens bronnen van Nikkei Asia lukt het Apple momenteel slechts om dagelijks “enkele honderden” exemplaren van de iPhone Ultra te produceren. Dat zou te maken hebben met de extreem hoge kwaliteitsstandaarden van het bedrijf. Nikkei gaat daar niet verder op in, maar andere berichten wijzen naar het scharnier als mogelijke boosdoener. OLED-info meldt bijvoorbeeld dat juist dat onderdeel lastig op grote schaal te produceren is.

Volgens diezelfde bron zal Samsung tegen het einde van 2026 ongeveer drie miljoen displays voor de telefoon produceren. Dat suggereert dat Apple verwacht dat de problemen met het scharnier later afnemen. Voorlopig lijkt het aantal volledig afgewerkte iPhone Ultra-toestellen echter bijzonder beperkt te zijn, als deze berichten kloppen.

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Vertraging of beperkte voorraad

De blikvanger van Apple's volgende event is misschien niet zomaar te koop (Image credit: Future)

Daardoor is het goed mogelijk dat Apple de telefoon morgen wel aankondigt, maar pas later de bestellingen opent. Een andere mogelijkheid is dat je er heel snel bij moet zijn om de iPhone Ultra binnen enkele weken te ontvangen. Misschien loopt de levertijd zelfs op tot enkele maanden.

Natuurlijk moeten we deze berichten voorlopig met een korreltje zout nemen. Tegelijkertijd heeft Apple er opvallend lang over gedaan om met een opvouwbare iPhone te komen. Het is dan ook goed mogelijk dat het bedrijf tijdens de ontwikkeling tegen verschillende problemen is aangelopen en dat sommige daarvan vlak voor de lancering nog altijd niet volledig zijn opgelost.

Hopelijk kan de productie van het scharnier snel worden opgeschaald. Zo niet, dan kun je als je dringend toe bent aan een nieuwe iPhone misschien beter kijken naar de aankomende iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max. Die hebben in ieder geval geen ingewikkelde opvouwbare onderdelen die de productie kunnen vertragen.