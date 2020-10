iPhone 12 officieel: vier nieuwe 5G smartphones

Na lang wachten is de iPhone 12 eindelijk officieel, want hij werd net onthuld door Apple op het virtuele bedrijfsevenement.

De iPhone 12 is een van de vier nieuwe telefoons die door het bedrijf zijn bevestigd, waaronder de iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. We zullen alle vier de telefoons in dit artikel aanstippen, maar onze focus ligt op de iPhone 12.

Wat weten we tot nu toe over de nieuwe iPhone? Nou, niet zo heel veel. Het bedrijf heeft bevestigd dat het 5G-ready zal zijn waardoor er een betere internetverbinding op je telefoon mogelijk is.

Apple is bezig met de onthulling van de nieuwe handset op het podium terwijl je dit leest, en we zijn dit artikel aan het bijwerken met alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

iPhone 12 en iPhone 12 Mini onthuld: belangrijkste feiten

(Image credit: Apple)

iPhone 12 Mini instapprijs: 809 euro, reguliere versie 909 euro

5G-connectiviteit voor alle iPhones

Nieuwe iPhone komt in tal van kleuren beschikbaar

In het begin van de presentatie is er veel aandacht gelegd op 5G. Het mag dan ook niet als een verrassing komen dat de volledige iPhone 12-serie 5G-ondersteuning meekrijgt. Op het moment zijn er in de Benelux niet veel mogelijkheden om gebruik te maken van 5G, maar je bent zo wel goed voorbereid op de toekomst.

Verder werd in het begin van de presentatie al vrij snel onthuld welke kleuren je mag verwachten van de nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Mini, twee toestellen die bijzonder veel op elkaar lijken. Ook kiest Apple ervoor om de hele iPhone 12-serie uit te rusten met meer hoekige randen, iets wat we nog kennen van de iPhone 4 bijvoorbeeld.

Hieronder vind je de afbeelding terug met alle te verschijnen kleurversies. Dit geldt voor zowel de reguliere iPhone 12 alsook de iPhone 12 Mini. Het gaat om Wit, Zwart, Blauw, Groen en (PRODUCT) RED.

(Image credit: Apple)

De iPhone 12 maakt gebruik van een 6,1 inch XDR-display. Er is twee keer zoveel pixels aanwezig als bij de iPhone 11. Verder is er een piek van 1200 nits in maximale helderheid. Dat is meer dan genoeg in het felle zonlicht. De iPhone 12 Mini maakt gebruik van een 5,4 inch display. Het is een van de kleinste smartphones die in de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen.

Verder maakt Apple bekend dat Apple geen oplader meer zal meeleveren bij de nieuwe iPhone 12-serie. Dit om afval rondom opladers te beperken. Je krijgt wel een USB-C naar Lightning-kabel.

Onder de motorkap is er ruimte voor een Apple A14 Bionic-chipset. Het is 's werelds eerste 5nm chipset. Apple meldt dat het bijna 40 procent krachtiger is dan de Bionic A13 chip van de iPhone 11-serie. Volgens Apple is het de snelste chip ooit in een smartphone.

(Image credit: Apple)

Voor het camerawerk gebruiken de beide iPhone 12-toestellen twee camera's. De set bestaat uit primaire 12MP-camera met een f/1,6 diafragma en een 12MP-groothoekcamera met een f/2,4 diafragma en een beeldhoek van 120 graden.

Er is een grotere focus op computerfotografie met deze generatie, zoals Smart HDR 3, maar ook op verbeteringen in de Night Mode die je moeten helpen om je nachtfotografie te verbeteren.

Apple beweert dat de camera's 27% betere prestaties bij weinig licht zullen hebben, wat vrij opmerkelijk zal zijn gezien het feit dat Apple al sterke prestaties bij weinig licht heeft bewerkstelligd op de iPhone 11-serie. Aan de voorzijde zit bij beide toestellen een 12MP-frontcamera.

iPhone 12 (Mini) prijs en releasedatum

De reguliere iPhone 12 is te bestellen vanaf 16 oktober om 14:00. Het product ligt op 23 oktober in winkels en webshops. De instapprijs bedraagt 909 euro voor het instapmodel met 64GB. De 128GB-versie kost 959 euro, en voor de 256GB-variant betaal je 1079 euro.

Voor de iPhone 12 Mini moet je iets langer wachten; vanaf 6 november 14:00 is de kleinste iPhone 12 te bestellen, en vanaf 13 november ligt het product in winkels en webshops. De instapprijs voor de 64GB-variant bedraagt 809 euro. Het 128GB-model kost 859 euro, en voor de 256GB-variant betaal je 979 euro.

Zoals gezegd zijn beide iPhone 12-modellen te verkrijgen in de kleuren Wit, Zwart, Blauw, Groen en (PRODUCT) RED.

iPhone 12 en iPhone 12 Pro Max officieel

(Image credit: Apple)

iPhone 12 Pro groeit naar 6,1 inch, Pro Max naar 6,7 inch

Betere camera's op beide modellen

iPhone 12 Pro kost minstens 1159 euro, Pro Max 1259

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn ook officieel onthuld en we hebben eindelijk gezien wat de volgende high-end smartphone van Apple te bieden heeft. Naast 5G-ondersteuning zijn er ook nog eigenschappen die de twee duurdere versies laten onderscheiden van de goedkopere iPhone 12 en iPhone 12 Mini.

De iPhone 12 Pro en Pro Max verschillen alleen in scherm- en batterijformaat, dus het is echt aan de persoonlijke voorkeur om tussen de twee te kiezen.

De ontwerpen van de iPhone 12 Pro en Pro Max zijn niet veel veranderd ten opzichte van hun voorgangers, maar beide zijn groter dan hun voorgangers: de eerste is toegenomen van een 5,8 inch scherm naar 6,1 inch, terwijl de tweede is uitgebreid van 6,5 inch naar een 6,7 inch scherm. Beide maken ze gebruik van een Super Retina XDR-display. De OLED-displays zijn in staat om een maximale helderheid van 1200 nits te bewerkstelligen.

(Image credit: Apple)

De iPhone 12 Pro en Pro Max behouden dezelfde camera's die we kennen van de serie hiervoor, maar er zitten wel hier en daar wat kleine verbeteringen in de smartphones verwerkt. Zo is de telefotocamera nu verbeterd van 3x optische zoom naar 4x optische zoom. Bij de Pro Max is er zelfs sprake van 5x optische zoom.

Voor de volledigheid: de iPhone 12 Pro-toestellen kennen een primaire 12MP-camera met f/1,6 diafragma, 12MP-telefotocamera met f/1,8 diafragma, en een 12MP-groothoekcamera met f/2,2 diafragma. Aan de voorzijde zit bij beide toestellen een 12MP-frontcamera.

De iPhone 12 Pro Max is verder als enige iPhone tot dusver uitgerust met een LiDar-scanner, een geavanceerde scanner die onder meer te vinden is in de iPad Pro (2020).

(Image credit: Apple)

iPhone 12 Pro (Max) prijs en beschikbaarheid

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max komen beschikbaar in versies met 128GB, 256GB, en 512GB aan opslag. Dat is een stap omhoog ten opzichte van vorig jaar, toen het instapmodel nog beschikte over 64GB aan intern opslaggeheugen.

De instapprijs van de iPhone 12 Pro bedraagt 1159 euro. De variant met 256GB kost 1279 euro, en de 512GB-variant gaat voor 1509 euro over de toonbank. Voor de iPhone 12 Pro Max 128GB betaal je 1259 euro. De 256GB-versie kost 1379 euro, en de 512GB-variant 1609 euro. De beschikbare kleuren voor beide toestellen zijn: Grafiet, Zilver, Goud en Oceaanblauw.

Vanaf 16 oktober 14:00 is het mogelijk om de iPhone 12 Pro te bestellen in tientallen landen, waaronder waarschijnlijk ook de Benelux. Vanaf 23 oktober ligt het toestel in de winkel. De iPhone 12 Pro Max laat iets langer op zich wachten; vanaf 6 november 14:00 kun je de grootste iPhone ooit bestellen, en vanaf 13 november ligt het toestel ook in winkels en webshops.

Op het moment van schrijven is de presentatie van de iPhone 12 nog bezig. We vullen dit artikel constant bij met nieuwe informatie.