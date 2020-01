Mogelijke verkoopdatum Samsung Galaxy S20 gespot

Met nog minder dan twee weken te gaan tot de officiële onthulling van de Samsung Galaxy S20-serie zijn de verwachtingen bijzonder hooggespannen. Veel is er al bekend over de nieuwe toestellijn, maar zeker nog niet alles. Zo ook de officiële verkoopdatum van de Galaxy S20.

Gelukkig lijkt Samsung ons een mooie hint te geven op haar website. In de webshop heb je nu de mogelijkheid om een van de nieuwe vlaggenschepen te pre-orderen. Ga je over tot bestellen, dan meldt de website dat je moet wachten op een mailtje om de pre-order te voltooien en een bezorging te verwachten op 6 maart. SamMobile was de eerste die deze ontdekking spotte.

Hieronder zie je het bewijsmateriaal:

(Image credit: Samsung)

Ja, dat zie je goed; de datum is dikgedrukt. Het staat zelfs nog een keer vermeld op een andere pagina. Heel erg geheimzinnig doet de Zuid-Koreaanse fabrikant er niet over.

(Image credit: Samsung)

Het zou niet meer dan logisch zijn dat de datum van verschepings- en bezorgdatum hetzelfde is als de officiële verkoopdatum. Zo krijgt elke consument op dezelfde dag zijn of haar pre-order binnen. De datum komt overeen met een leak die vermeldde dat de S20-lijn 'waarschijnlijk de eerste vrijdag van maart verschijnt', en laat dat nu net 6 maart zijn.

Haken en ogen?

De release van de Galaxy S10 komt redelijk overeen met de data van de te verschijnen Galaxy S20, mits we 6 maart aanhouden. De vorige toptoestellen van Samsung gingen op 8 maart 2019 in de verkoop.

Helemaal vrij van haken en ogen is de verwachte datum echter niet. In de 'Lees Meer' tag zie je enkele notities verstopt. Het belangrijkste van al, is dat niet alle Galaxy toestellen in aanmerking komen voor deze aanbieding. Dat zou erop kunnen duiden dat niet alle S20-toestellen verschijnen op dezelfde dag.

Als we dan toch één toestel eruit moeten halen die waarschijnlijk een latere release krijgt, dan wordt het de Galaxy S20 Ultra. Ook vorig jaar verscheen de S10 5G-versie maanden later dan de reguliere versies, en het zou ons niets verbazen als in 2020 ook S20 Ultra (wat ook een 5G-toestel is) later verschijnt.

Een andere belangrijke aantekening: Samsung mag te allen tijde de releasedatum aanpassen.