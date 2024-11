Nieuwe Windows 11-update bevat verbeteringen voor taakbalk en bugfixes

Windows 11 24H2 heeft zojuist een optionele update ontvangen met een aantal handige aanpassingen aan de interface. Dit is patch KB5046740 en die zit momenteel nog in preview, dus zoals altijd kan je nog problemen tegenkomen. De belangrijkste wijzigingen die je meteen zal zien, zijn gebeurd bij de taakbalk en het Startmenu.

In de taakbalk is de system tray gestroomlijnd (helemaal rechts), waarbij de datum en tijd compacter worden weergegeven. Het jaar wordt niet langer getoond, dus je ziet alleen de dag en de maand voor de datum, waardoor de tijd en datum in een klein vierkant worden weergegeven. Dit vervangt de rechthoekige vorm die nu nog nodig is om het jaartal te laten passen.

Het resultaat is een overzichtelijkere system tray. Bovendien is er een bug in de taakbalk verholpen waarbij het zoekvak verandert in een pictogram als je de balk hebt ingesteld op "automatisch verbergen". Zoals Windows Latest ook opmerkt, heeft Microsoft gesleuteld aan het Startmenu zodat je met de rechtermuisknop op vastgemaakte apps kunt klikken om een jump-lijst te maken. Die biedt snelle toegang tot veelgebruikte functies van de app in kwestie, of bestanden die onlangs zijn geopend door de app.

Elders voegt KB5046740 een nieuw stukje functionaliteit toe aan het contextmenu van de Verkenner. Als je met de rechtermuisknop op een bestand klikt, is er een nieuwe optie "Telefoonkoppeling" om een bestand naar je telefoon te sturen. Microsoft heeft ook een bug in Verkenner verholpen die zorgde voor een vreemde situatie met te veel ruimte tussen de pictogrammen in het linkerpaneel.

Verder is hier een reeks bugfixes toegepast, waaronder het verhelpen van een Windows Update-fout en het oplossen van een probleem waarbij de klembordgeschiedenis werd verwijderd, waardoor dit permanent leeg bleef.

(Image credit: Future)

Neem je het risico?

Deze update is een stevige make-over voor de Windows 11-interface en introduceert daarnaast een aantal handige bugfixes. Over bugs gesproken, we moeten je er wel aan herinneren dat dit een preview-update is en dat deze dus nog in de testfase zit. Het kan dus dat er nieuwe fouten in zitten. Microsoft heeft immers de gewoonte om twee nieuwe problemen te creëren per probleem dat het oplost.

Daarom raden we over het algemeen aan om preview-updates te vermijden, tenzij je de nieuwe functies zo goed vindt dat je het risico op bugs erbij wil nemen. Zie ze maar als een voorproefje van wat je binnenkort gaat krijgen, want deze update maakt deel uit van de december-patch voor Windows 11 die op 10 december uitgerold wordt.

Als je het updateschema van Microsoft nauwgezet volgt, dan zul je je waarschijnlijk herinneren dat het bedrijf in december een pauze neemt voor de feestdagen. Hoewel er een cumulatieve update wordt uitgebracht, komt er geen nieuwe preview of optionele update voor Windows 11 meer. De volgende update zal meteen de officiële release in januari zijn, die wellicht geen grote veranderingen bevat.